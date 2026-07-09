Beca Rita Cetina 2026: todo lo que debes saber sobre el próximo pago y la entrega de tarjeta de Bienestar

Agencia de Gobierno

La Beca Rita Cetina es un programa impulsado por el gobierno de México que se puso en marcha desde el 2025 con el objetivo de ayudar con un apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico de todo el país que cursen en alguna escuela pública.

La aplicación del programa ha seguido una secuencia planificada: inicialmente estuvo disponible para estudiantes de secundaria, este año permitió la inscripción de alumnos de primaria y, en una etapa posterior, contemplará la incorporación de niños de preescolar.

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La meta de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

Para los alumnos de primaria que se registraron a la beca durante la convocatoria pasada, la entrega de tarjeta del Banco Bienestar comenzó desde el pasado 18 de mayo y terminará hasta el próximo 31 de julio. Cada plantel convoca a los padres de familia o tutores para que asistan a recoger el plástico donde se entregará el dinero destinado al apoyo de uniformes y útiles escolares.

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Es importante destacar que para poder recoger la tarjeta es indispensable llevar la documentación requerida.

Del tutor:

Identificación oficial vigente en original y copia.

Copia del acta de nacimiento.

Copia de la CURP.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Del estudiante:

Copia del acta de nacimiento.

Copia de la CURP.

Respecto al pago de 2,500 pesos anuales, las autoridades del programa indicaron que, tras la entrega de la tarjeta a los beneficiarios, el monto aparecerá en agosto, previo al inicio del próximo ciclo escolar.

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Próximo pago de la Beca Rita Cetina

El siguiente depósito para los beneficiarios de continuidad o secundaria de la beca se realizará en octubre, lo que implica una espera de hasta cuatro meses entre pagos. Este calendario responde a las normas establecidas, que suspenden la distribución de recursos durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el periodo vacacional.

Durante este intervalo, los estudiantes no percibirán transferencias, ya que las reglas de operación de la beca prohíben depósitos en ese lapso. El monto que recibirán en octubre ascenderá a 1,900 pesos y será abonado en la tarjeta del Bienestar de cada alumno.

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Formas de comprobar si ya llegó el pago del programa

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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