La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

La película, titulada en inglés The Odyssey, adapta el poema épico de Homero y se estrena ese mismo día en cines de todo el mundo. Warner Bros. Pictures la distribuye a nivel global con el lanzamiento en IMAX más amplio de la historia del cine. (C)Universal Pictures new film: The Odyssey (2026).

La Odisea de Christopher Nolan llega a la Cineteca Nacional México y con la distinción de ser la única sede donde el público podrá disfrutar de la cinta en formato 35 mm.

Las otras dos sedes de la institución (Chapultepec y Cenart) también exhibirán la cinta, aunque sin ese formato especial.

La película, titulada en inglés The Odyssey, adapta el poema épico de Homero y se estrena ese mismo día en cines de todo el mundo. Warner Bros. Pictures la distribuye a nivel global con el lanzamiento en IMAX más amplio de la historia del cine.

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Aunque la institución cultural compartió el cartel con la fecha del 16 de julio, el anunció aún no se ve reflejado en la cartelera oficial, por lo que es importante confirmar directamente en sedes, los estrenos en la Cineteca Nacional habitualmente se realizan los días viernes durante la actualización semanal de sus proyecciones por lo que es probable que la película se lance oficialmente el viernes 17 de julio.

La nueva película de Christopher Nolan reúne a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway y Charlize Theron en su adaptación de La Odisea, el clásico de Homero🎬🎥.



La cinta llegará a las tres sedes de Cineteca Nacional, y solo en Cineteca Nacional México🔴 podrá verse en… pic.twitter.com/UDdaVjyPMi — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) July 15, 2026

Quién es quién en el reparto

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación

Matt Damon encabeza el elenco como Odiseo, el rey de Ítaca cuyo regreso a casa tras la guerra de Troya estructura toda la narración. A su lado, Tom Holland interpreta a Telémaco, el hijo que aguarda su regreso, mientras que Anne Hathaway da vida a Penélope, la esposa que resiste a los pretendientes que han tomado el palacio.

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Robert Pattinson aparece como Antínoo, el más agresivo de esos pretendientes. Zendaya encarna a Atenea, diosa de la sabiduría y protectora de Grecia. Charlize Theron es Calipso, la ninfa que retiene a Odiseo durante siete años en la isla de Ogigia.

Lupita Nyong’o asume un doble papel: Helena de Troya y Clitemnestra. Completan el reparto Jon Bernthal como Menelao, Benny Safdie como Agamenón, Bill Irwin como el Cíclope Polifemo, John Leguizamo como un porquero ciego y el rapero Travis Scott como un bardo.

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La historia, contada de forma no lineal

El director declaró que la narrativa es “no lineal” y que la historia “comienza 10 años después de la guerra de Troya, cuando las cosas no van bien en el reino” en ausencia de Odiseo. (C)Universal Pictures new film: The Odyssey (2026).

La trama arranca diez años después de la guerra de Troya, cuando el reino de Ítaca atraviesa una crisis por la ausencia de su rey. Nolan estructuró el relato en tres actos: las andanzas de Odiseo —donde enfrenta al Cíclope, a la hechicera Circe, las Sirenas y otros peligros del mar—, su cautiverio de siete años junto a Calipso en la isla de Ogigia, y su regreso final a Ítaca para reencontrarse con Telémaco y enfrentarse a los pretendientes.

El director declaró que la narrativa es “no lineal” y que la historia “comienza 10 años después de la guerra de Troya, cuando las cosas no van bien en el reino” en ausencia de Odiseo.

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Primera película filmada íntegramente en IMAX

The Odyssey es el primer largometraje comercial de la historia rodado en su totalidad con cámaras IMAX. Para lograrlo, la corporación IMAX desarrolló junto a Nolan un sistema de amortiguación de ruido —llamado blimp— que permitió grabar diálogos en primer plano sin interferencias del equipo.

Durante seis meses de fotografía principal, se capturaron más de dos millones de pies de película en seis países: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y el Sáhara Occidental. Tom Holland describió el trabajo del equipo de cámara como el de “un equipo de boxes de Fórmula 1” por el nivel de coordinación que exigió la tecnología.

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Efectos prácticos a escala monumental

Nolan quería mostrar cómo podría funcionar el caballo de Troya en la práctica (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

Nolan descartó el CGI como recurso principal y apostó por efectos físicos de gran escala. Para la secuencia del Caballo de Troya, el equipo construyó varias réplicas de 10 metros de altura y coordinó a miles de extras en Aït Benhaddou, Marruecos, un poblado fortificado declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El Cíclope Polifemo cobra vida mediante un títere animatrónico de 12 metros que interactúa con la actuación de Bill Irwin. Las batallas navales del segundo acto se filmaron en aguas abiertas frente a Malta con 12 trirremes construidos a escala real y más de 800 extras. El equipo de vestuario, integrado por 400 personas, confeccionó más de 5 mil 300 trajes a lo largo de la producción.

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Las locaciones del rodaje

The Odyssey es el primer largometraje comercial de la historia rodado en su totalidad con cámaras IMAX. Para lograrlo, la corporación IMAX desarrolló junto a Nolan un sistema de amortiguación de ruido —llamado blimp— que permitió grabar diálogos en primer plano sin interferencias del equipo. (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Marruecos fue el ancla de la producción. Aït Benhaddou, con sus torres de adobe, representó la ciudad de Troya en la secuencia de apertura. El equipo también filmó en Marrakech, Esauira y las estribaciones del Atlas.

En Grecia, el rodaje se concentró en la región de Mesenia, con escenas en Pylos, el castillo de Methoni y la playa de Voidokilia. El gobierno griego otorgó permiso para filmar dentro de la cueva de Néstor, donde se rodaron secuencias del Cíclope. Islandia aportó sus paisajes volcánicos en Hjörleifshöfði, Escocia sumó el castillo de Findlater en la costa de Aberdeenshire, y el Sáhara Occidental fue escenario de escenas protagonizadas por Damon y Zendaya en la Duna Blanca de Dajla.

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