México

El pollo amarillo no es mejor que el blanco: lo que nadie te dice en el súper

El color amarillo del pollo influye en la decisión de compra de millones de mexicanos en un país que produce 39.3 millones de aves por semana

Guardar
Google icon
Dos pollos enteros crudos, uno de piel blanca y otro de piel amarilla, sobre una tabla de madera con romero y ajos en una cocina.
El pollo es la proteína animal más consumida en México, de acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color amarillo de la piel del pollo que se ve en los aparadores del súper no es señal de mejor sabor, más proteína ni mayor frescura.

Es el resultado de lo que comió el ave durante su crianza, o de un proceso de pigmentación aplicado en la planta de procesamiento antes de llegar al refrigerador, según establece la Norma Mexicana NMX-FF-128-SCFI-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

PUBLICIDAD

Emús bebés, gallina sustituta, cuidado animal, crianza inusual – (Imagen Ilustrativa Infobae)
En México se producen aproximadamente 39.3 millones de pollos por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México produce aproximadamente 39.3 millones de pollos por semana, según datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

El consumo per cápita alcanzó 35.82 kilogramos por habitante en 2025, lo que convierte al pollo en la proteína animal más consumida en el país.

PUBLICIDAD

La norma oficial define tres tipos de pollo por color

La Norma Mexicana NMX-FF-128-SCFI-2016, publicada en el DOF y vigente en todo el territorio nacional, establece tres categorías de pollo según el color de su piel: pigmentado, pintado y blanco.

La norma no asigna ventaja nutricional a ninguna de las tres. La clasificación de calidad —México Extra, México 1 y México 2— se basa en la conformación muscular del ave y en defectos de la canal, no en el color de la piel.

Gallo blanco, ave de corral, plumaje blanco, animal rural, gallo, simbolismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pollo es la proteína animal más consumida en México, con 35.82 kg per cápita al año, según la UNA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la industria, “canal” es el cuerpo del ave ya sacrificada, desplumada y eviscerada: el pollo tal como llega al súper.

Lo que la norma sí define con precisión es el origen de cada color.

El pollo pigmentado proviene de aves alimentadas con dietas suplementadas con pigmentos.

El pollo pintado es una canal a la que se le aplica colorante directamente en la línea de procesamiento, con pigmentos autorizados por la Secretaría de Salud.

Dos pollos enteros y crudos sobre una tabla de cortar de madera. Uno tiene piel blanca y el otro piel amarilla, en una cocina con azulejos y electrodomésticos.
La harina de cempasúchil (Tagetes erecta) es una fuente de pigmentación ampliamente usada en la avicultura mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo blanco simplemente no recibió ninguno de los dos tratamientos.

Lo que le da color al pollo es lo que comió, no cómo fue criado

El mecanismo detrás del color lo explica el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en su Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias: el tono amarillo de la piel y la grasa de las aves se debe a pigmentos naturales presentes en vegetales como el maíz y la alfalfa, que el ave absorbe a través de su dieta y deposita en la piel.

La luteína y la zeaxantina son los principales responsables del efecto pigmentador.

Un grupo de diez pollitos bebés amarillos está apiñado en una jaula de vidrio con aserrín en el suelo, calentado por una lámpara roja en la parte superior.
Un ave enferma absorbe mal los carotenoides de su dieta y pierde pigmentación en piel y tarsos, de acuerdo con Engormix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También la harina de cempasúchil, ampliamente usada en la avicultura mexicana, produce una pigmentación intensa.

De acuerdo con el INIFAP, un pollo blanco pudo haber sido alimentado con granos de bajo contenido en pigmentos, como trigo o sorgo.

Lo que el amarillo indica a la industria avícola

Un artículo disponible en el portal oficial de Engormix, plataforma digital especializada en el sector agropecuario, señala que la pigmentación en tarsos, piel y grasa abdominal funciona como un biomarcador metabólico del estado del ave: refleja la eficiencia del eje hígadopáncreasintestino.

Dos pollos enteros crudos sobre una tabla de madera. Uno tiene piel blanca y el otro piel amarilla. Al fondo, un recipiente con hierbas y utensilios de cocina cerca de una ventana.
La pigmentación en piel y grasa abdominal del pollo refleja la eficiencia del eje hígado–páncreas–intestino del ave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ave enferma absorbe mal los carotenoides y se despigmenta.

La misma investigación es explícita: la pigmentación ha sido históricamente interpretada como un atributo estético y comercial, no como un parámetro nutricional para quien consume la carne.

Varios huevos de gallina de color blanco, marrón, azul y verde sobre una mesa de madera.
La carne de pollo está presente en la mayoría de mercados, tianguis y supermercados del país.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El negocio detrás del color amarillo en el anaquel

La UNA reporta a través de su sitio oficial que en México el pollo se comercializa principalmente en canal viva (41%), rosticero (28%) y mercado público (12%).

La pigmentación es una práctica extendida en toda la cadena porque los intermediarios pagan precios diferenciales por pollos con mayor intensidad de color amarillo.

Los intermediarios de la cadena avícola mexicana pagan precios diferenciales por pollos con mayor intensidad de color amarillo, según la UNA. 31/05/2016 REUTERS/Rodolfo Buhrer
Los intermediarios de la cadena avícola mexicana pagan precios diferenciales por pollos con mayor intensidad de color amarillo, según la UNA. 31/05/2016 REUTERS/Rodolfo Buhrer

Lo que el consumidor percibe como señal de frescura o mejor crianza es, en muchos casos, el resultado de pigmentos añadidos a la dieta del ave, presentes naturalmente en su alimentación o de colorante aplicado directamente sobre la piel en la planta de procesamiento.

Temas Relacionados

PolloNutricionSector AvicolaAlimentacionmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 12 de julio: trayecto entre Amajac y Campo Marte permanece suspendido

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 12 de julio: trayecto entre Amajac y Campo Marte permanece suspendido

Ricardo Monreal presume avances del gobierno de su hermano David Monreal en Zacatecas; afirma que es uno de los estados más seguro

El Reporte de incidencia delictiva del Secretariado del Ejecutivo, con corte al 31 de mayo de 2026, coloca a Zacatecas entre las ocho entidades con 54% de los homicidios dolosos del país en 2026

Ricardo Monreal presume avances del gobierno de su hermano David Monreal en Zacatecas; afirma que es uno de los estados más seguro

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

La influencer adelantó que ya eligió a las personas que la respaldarán como panelistas; aseguró que conocen su personalidad y prometió que saldrán en su defensa cuando sea necesario

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

El FBI presenta la aeronave en un museo de Nuevo México y el exembajador Ken Salazar afirma que se trata de un recuento histórico de esfuerzos de seguridad

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a cuñado de Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal, irá a prisión preventiva

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

Felicia Mercado es acusada de pedir extensiones gratis: estilista revela audios de la negociación fallida

Andrea Legarreta no se guarda nada al hablar de quienes critican la apariencia de Galilea Montijo

Lucía Méndez rompe el silencio sobre Verónica Castro y aclara si realmente existió una rivalidad

DEPORTES

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Tinieblas celebrará 55 años de historia con un homenaje especial y un cartel repleto de estrellas

Checo Pérez en la F1: ¿Cuándo es la carrera del piloto mexicano en el Gran Premio de Bélgica 2026?

Medallista olímpico revela cómo es hacer sparring con David Benavidez: “Es buenísimo”

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes