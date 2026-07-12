El pollo amarillo no es mejor que el blanco: lo que nadie te dice en el súper

El pollo es la proteína animal más consumida en México, de acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color amarillo de la piel del pollo que se ve en los aparadores del súper no es señal de mejor sabor, más proteína ni mayor frescura.

Es el resultado de lo que comió el ave durante su crianza, o de un proceso de pigmentación aplicado en la planta de procesamiento antes de llegar al refrigerador, según establece la Norma Mexicana NMX-FF-128-SCFI-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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En México se producen aproximadamente 39.3 millones de pollos por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México produce aproximadamente 39.3 millones de pollos por semana, según datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

El consumo per cápita alcanzó 35.82 kilogramos por habitante en 2025, lo que convierte al pollo en la proteína animal más consumida en el país.

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La norma oficial define tres tipos de pollo por color

La Norma Mexicana NMX-FF-128-SCFI-2016, publicada en el DOF y vigente en todo el territorio nacional, establece tres categorías de pollo según el color de su piel: pigmentado, pintado y blanco.

La norma no asigna ventaja nutricional a ninguna de las tres. La clasificación de calidad —México Extra, México 1 y México 2— se basa en la conformación muscular del ave y en defectos de la canal, no en el color de la piel.

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El pollo es la proteína animal más consumida en México, con 35.82 kg per cápita al año, según la UNA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la industria, “canal” es el cuerpo del ave ya sacrificada, desplumada y eviscerada: el pollo tal como llega al súper.

Lo que la norma sí define con precisión es el origen de cada color.

El pollo pigmentado proviene de aves alimentadas con dietas suplementadas con pigmentos.

El pollo pintado es una canal a la que se le aplica colorante directamente en la línea de procesamiento, con pigmentos autorizados por la Secretaría de Salud.

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La harina de cempasúchil (Tagetes erecta) es una fuente de pigmentación ampliamente usada en la avicultura mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo blanco simplemente no recibió ninguno de los dos tratamientos.

Lo que le da color al pollo es lo que comió, no cómo fue criado

El mecanismo detrás del color lo explica el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en su Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias: el tono amarillo de la piel y la grasa de las aves se debe a pigmentos naturales presentes en vegetales como el maíz y la alfalfa, que el ave absorbe a través de su dieta y deposita en la piel.

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La luteína y la zeaxantina son los principales responsables del efecto pigmentador.

Un ave enferma absorbe mal los carotenoides de su dieta y pierde pigmentación en piel y tarsos, de acuerdo con Engormix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También la harina de cempasúchil, ampliamente usada en la avicultura mexicana, produce una pigmentación intensa.

De acuerdo con el INIFAP, un pollo blanco pudo haber sido alimentado con granos de bajo contenido en pigmentos, como trigo o sorgo.

Lo que el amarillo indica a la industria avícola

Un artículo disponible en el portal oficial de Engormix, plataforma digital especializada en el sector agropecuario, señala que la pigmentación en tarsos, piel y grasa abdominal funciona como un biomarcador metabólico del estado del ave: refleja la eficiencia del eje hígado–páncreas–intestino.

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La pigmentación en piel y grasa abdominal del pollo refleja la eficiencia del eje hígado–páncreas–intestino del ave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ave enferma absorbe mal los carotenoides y se despigmenta.

La misma investigación es explícita: la pigmentación ha sido históricamente interpretada como un atributo estético y comercial, no como un parámetro nutricional para quien consume la carne.

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La carne de pollo está presente en la mayoría de mercados, tianguis y supermercados del país.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El negocio detrás del color amarillo en el anaquel

La UNA reporta a través de su sitio oficial que en México el pollo se comercializa principalmente en canal viva (41%), rosticero (28%) y mercado público (12%).

La pigmentación es una práctica extendida en toda la cadena porque los intermediarios pagan precios diferenciales por pollos con mayor intensidad de color amarillo.

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Los intermediarios de la cadena avícola mexicana pagan precios diferenciales por pollos con mayor intensidad de color amarillo, según la UNA. 31/05/2016 REUTERS/Rodolfo Buhrer

Lo que el consumidor percibe como señal de frescura o mejor crianza es, en muchos casos, el resultado de pigmentos añadidos a la dieta del ave, presentes naturalmente en su alimentación o de colorante aplicado directamente sobre la piel en la planta de procesamiento.