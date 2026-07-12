Tinieblas celebrará 55 años de historia con un homenaje especial y un cartel repleto de estrellas

(Cortesía: Óscar Reyes)

La historia de la lucha libre mexicana no puede contarse sin mencionar a Tinieblas, uno de los personajes más emblemáticos que surgieron durante la época dorada del pancracio nacional. Conocido por sobrenombres como Satán, Capitán Aventura, El Gigante Sabio o simplemente Tinieblas, el legendario enmascarado conmemorará 55 años de trayectoria profesional, un legado que lo mantiene como uno de los últimos grandes ídolos del deporte espectáculo.

Aunque se retiró de la actividad constante hace una década, el histórico gladiador continúa presente en funciones especiales y eventos con aficionados, demostrando que su figura sigue despertando admiración entre varias generaciones.

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(Cortesía: Óscar Reyes)

Su personaje nació en 1971 con el objetivo de convertirse en el gran antagonista de Mil Máscaras, rivalidad que dio origen a algunas de las confrontaciones más recordadas dentro de la lucha libre mexicana. Gracias a su imponente estatura de 1.90 metros, su característica máscara negra y un estilo dominante sobre el ring, logró convertirse rápidamente en uno de los luchadores más populares del país.

(Cortesía: Óscar Reyes)

Sin embargo, su legado no se limitó a los encordados. Tinieblas también construyó una importante carrera en el cine mexicano al participar en producciones como Campeones Justicieros, El Castillo de las Momias de Guanajuato, Una Rosa en el Ring y El Investigador Capulina, además de convertirse en un personaje recurrente de historietas y programas de televisión que ampliaron su fama fuera del cuadrilátero.

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Con motivo de este aniversario, el próximo 18 de julio, Nación Lucha Libre organizará una función especial en el Lienzo Charro del Peñón, escenario donde el histórico luchador será homenajeado por sus más de cinco décadas dentro del deporte.

Durante la presentación del evento, Tinieblas compartió el significado que tiene alcanzar esta fecha tan especial y recordó algunos de los momentos que marcaron su carrera artística.

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(Cortesía: Óscar Reyes)

“Cumplo cincuenta y cinco años como luchador, ya retirado de hace diez años, pero cincuenta y cinco años donde estoy lanzando la máscara de las primeras que yo usé dentro de la Arena México. Y también cincuenta y cinco años de la película que hice, Las momias de Guanajuato. Para mí fue un logro importante hacer esa película, porque ahorita ya es cultura esa película y estoy muy próximo a ir a ese lugar también para hacer una gran convivencia de la momia grande que es Satán, que yo interpreté en esas películas y en muchas otras películas, pero ya como Tinieblas. Espero que estemos muy pronto por allá. Y como ven comentaba en Guanajuato, hace dos años que me hicieron reconocimiento el gobernador de allá y mucha gente, muchos artistas que fueron, que me dieron un reconocimiento y que me invitaron a pertenecer a las momias de Guanajuato”, comentó Tinieblas.

Junto al legendario luchador estuvo Daniel Leal, presidente de Nación Lucha Libre e hijo del propio Tinieblas, quien aseguró que la empresa busca convertirse en una plataforma para impulsar a nuevos talentos sin entrar en competencia con organizaciones consolidadas como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) o Triple A, ahora bajo el respaldo de WWE.

(Cortesía: Óscar Reyes)

La cartelera preparada para la celebración reunirá a luchadores experimentados y nuevas promesas. En la lucha estelar, Simón Blanco y Silver King Jr. enfrentarán a Mr. Águila, Joe Líder, Texano y Súper Nova.

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La lucha semifinal contará con Rey Mictlán y Cannis Lupus frente a Carta Brava, Maniacop, Caballero y 7Rayos. En la rama femenil competirán Onic y Hatanna contra Goya Kong y Diosa Atenea.

Además, Relámpago, Machorra y Warrior chocarán con Imposible, Halloween Jr. y Mantrax, mientras que Kendakk y Kali harán lo propio frente a Baby Metal y Brissa.

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(Captura de pantalla)

Los boletos ya se encuentran disponibles mediante el teléfono de la cartelera y también podrán adquirirse directamente en la taquilla del Lienzo Charro del Peñón, donde la afición tendrá la oportunidad de rendir homenaje a uno de los personajes más importantes que ha dado la lucha libre mexicana y cuya influencia continúa vigente tanto en los cuadriláteros como en la cultura popular del país.