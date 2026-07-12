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Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

El FBI presenta la aeronave en un museo de Nuevo México y el exembajador Ken Salazar afirma que se trata de un recuento histórico de esfuerzos de seguridad

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En una entrevista con Televisa Univisión, el exdiplomático responde a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y sostiene que la aeronave se aseguró ya en territorio estadounidense, sin intervención en suelo mexicano. REUTERS/Toya Sarno Jordan
En una entrevista con Televisa Univisión, el exdiplomático responde a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y sostiene que la aeronave se aseguró ya en territorio estadounidense, sin intervención en suelo mexicano. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rompió el silencio en una entrevista con Televisa Univisión para responder directamente a los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo acusó de haber mentido sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

“No fue nuestra operación, no fue nuestro avión”

Frente a la pregunta directa —“¿quién mintió?”, formulada por la propia mandataria mexicana en su conferencia matutina—, Salazar fue tajante: “la verdad es la verdad”, repitió varias veces en español e inglés durante la charla.

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El origen de la polémica es la reciente exhibición, por parte del FBI, del avión utilizado en el traslado de Zambada en un museo en Nuevo México, hecho que reavivó las dudas sobre la participación estadounidense en el operativo. Según el exdiplomático, el avión fue confiscado ya en territorio de Estados Unidos y la exhibición corresponde a un recuento histórico de “esfuerzos de seguridad”, no a una admisión de intervención en suelo mexicano.

El silencio de AMLO tras la detención

Uno de los pasajes más reveladores de la conversación tiene que ver con la relación entre Salazar y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El exembajador relató que, tras enviar comunicados oficiales —incluido uno firmado junto al fiscal general Merrick Garland— para aclarar que la detención no fue una operación estadounidense en México, la respuesta de AMLO fue el silencio absoluto.

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De acuerdo con Salazar:

  • Envió mensajes reiterados al entonces mandatario mexicano y al fiscal Alejandro Gertz Manero.
  • Estados Unidos ofreció mostrar la evidencia —incluido el avión— a las autoridades mexicanas en El Paso y en el aeropuerto de Doña Ana, Nuevo México.
  • Pese a la reunión conjunta entre equipos de ambos países, “solo hubo silencio de AMLO”.
Ken Salazar y AMLO
(Foto: Gobierno de México)

Este quiebre en la comunicación, señaló, marcó el fin de la relación cercana que ambos mandatarios habían construido durante años.

El libro que agita la política binacional

Las declaraciones ocurren en el marco de la promoción de su libro “Borderlands: My Fight for an Inclusive America”, que saldrá a la venta el próximo 28 de julio y cuya versión en español llegará a México en septiembre bajo el sello de Miguel Ángel Porrúa.

En el texto, Salazar también menciona a un empresario identificado como “El Susurrador”, quien le habría advertido que López Obrador estaba preocupado por la información que Zambada pudiera revelar sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico. El exembajador aclaró que no tiene evidencia directa de esos señalamientos, aunque afirmó que eran comentarios recurrentes entre empresarios mexicanos en ese momento.

En una charla con Jorge Ramos difundida el pasado 3 de julio en YouTube, el exdiplomático afirma que jamás le presentaron indicios sobre una relación del tabasqueño con cárteles y menciona versiones en prensa

T-MEC, migración y una posible candidatura presidencial

La conversación también abordó temas como la revisión del T-MEC, que Salazar considera urgente renovar, y las tensiones fronterizas entre ambos países. Consultado sobre si buscará la presidencia de Estados Unidos, evitó dar una respuesta directa, aunque reconoció sostener conversaciones con otros aspirantes demócratas de cara a las elecciones de 2026 y 2028.

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