Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

La influencer adelantó que ya eligió a las personas que la respaldarán como panelistas; aseguró que conocen su personalidad y prometió que saldrán en su defensa cuando sea necesario

A unos días de iniciar su participación en La Casa de los Famosos México, Karina Torres comenzó a revelar algunos detalles de la estrategia que la acompañará fuera del reality. Durante una transmisión en vivo, la influencer compartió quiénes serán las personas encargadas de defenderla en los paneles de análisis del programa y aseguró que ambas la conocen lo suficiente como para enfrentar cualquier polémica.

De acuerdo con sus declaraciones, la producción solicitó entre dos y tres panelistas, por lo que ella pensó inmediatamente en personas cercanas a su círculo. Entre las elegidas mencionó a Vanessa, integrante de “Las 4K”, así como a Paola Suárez y Evelyn “La Mamita” Hernández, con quienes mantiene una relación de amistad desde hace varios años.

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Karina explicó que una de las principales razones para elegirlas fue la confianza que existe entre ellas y el conocimiento que tienen de su forma de ser. “Nos conocemos de años”, comentó al hablar de Vanessa, a quien describió como alguien que ha presenciado distintas etapas de su vida y que sabe cómo reacciona en situaciones complicadas.

La influencer incluso bromeó con que su amiga conoce “su lado oscuro” y recordó que, en otras ocasiones, ha tenido un carácter fuerte y discusiones con distintas personas, por lo que considera que nadie mejor que ella para explicar su comportamiento ante el público.

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En tono relajado, Karina dijo que Vanessa podría justificar algunas de sus actitudes si durante el programa llega a protagonizar algún conflicto. “Así es, no la juzgues, está loca”, comentó entre risas al imaginar lo que su amiga podría decir si llega a involucrarse en alguna discusión dentro del reality.

La influencer adelantó que ya eligió a las personas que la respaldarán como panelistas; aseguró que conocen su personalidad y prometió que saldrán en su defensa cuando sea necesario

“Voy con todo”: así será la defensa de Karina Torres

En otro video, la ganadora de la primera temporada de la La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, confirmó que finalmente serán “Mamá” y “Patas” quienes asumirán el papel de panelistas defensoras.

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Al presentar a ambas, destacó que poseen una personalidad fuerte y que no tienen problema en expresar sus opiniones, cualidad que considera fundamental para respaldarla desde el exterior.

“Estas tienen buen hocico”, dijo entre risas Wendy, al explicar que precisamente buscaba personas capaces de responder a las críticas y defender su participación en el programa.

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Asimismo, aseguró que una de ellas suele desenvolverse muy bien en los debates, por lo que confía plenamente en que podrá responder a los señalamientos que surjan durante la competencia.

En tanto, Evenlyn dejó claro: “Yo sí pido que no me bufeen porque la verdad yo voy con todo con la señorita Karina Rosenberg”, ya que su intención será respaldar a la influencer durante toda la temporada.

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Aunque la creadora de contenido hizo varias bromas sobre su personalidad y sobre las posibles controversias que podría protagonizar, también dejó entrever que su estrategia fuera del programa será contar con personas de absoluta confianza, capaces de explicar su forma de ser y defenderla en los espacios de análisis.

Karina Torres reveló que sus amigas más cercanas serán las encargadas de defenderla como panelistas durante su participación en La Casa de los Famosos México

Con estas declaraciones, Karina Torres comienza a perfilar el equipo que la acompañará indirectamente durante La Casa de los Famosos México, un reality donde las opiniones de los panelistas suelen influir en la conversación digital y en la percepción que el público tiene de cada participante.

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Mientras tanto, la influencer dejó claro que tanto ella como sus defensoras están listas para enfrentar las críticas y que, si es necesario, “irán con todo” para respaldar su participación.