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Secretaría Anticorrupción multa a la FMF con 42.8 millones de pesos por irregularidades en el Fan ID

La resolución concluye que la FMF no informa de forma adecuada que la información biométrica recabada se considera datos personales sensibles

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Esas medidas se aplicaron a trabajadores de Pemex, Salud, ISSSTE, IMSS, entre otras
La sanción a la FMF responde al incumplimiento de la legislación de protección de datos personales en el registro del sistema tecnológico FAN ID.| Crédito: Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una severa penalización económica a la Federación Mexicana de Futbol (FMF. De acuerdo con un comunicado oficial difundido en ‘X’, la multa administrativa asciende exactamente a 42 millones 849 mil 95 pesos.

Esta sanción responde al incumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales durante la operación y registro del sistema tecnológico conocido como 'FAN ID’.

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Fallas en la transparencia y omisión de datos sensibles

La resolución oficial concluyó que la FMF, actuando como la entidad responsable del manejo de base de datos de los aficionados, cometió dos infracciones jurídicas: la primera consistió en no informar de manera adecuada a los usuarios que su información biométrica recolectada adquiría la categoría de datos personales sensibles.

México, Estados Unidos y Canadá serán los primeros en implementar esta tecnología.
México, Estados Unidos y Canadá serán los primeros en implementar esta tecnología. (FIFA)

Al momento de solicitar fotografías faciales para la creación del 'Fan ID’, la Federación omitió esta clasificación vital dentro de su aviso de privacidad.

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Esta carencia de transparencia técnica impidió que los titulares de la información conocieran el verdadero alcance del tratamiento de su identidad, bloqueando su derecho a decidir de forma completamente informada sobre el uso que se le daría a sus propios datos.

Falta de consentimiento expreso y por escrito

La segunda infracción destacada por la autoridad gubernamental fue la ausencia de un consentimiento expreso y por escrito para poder manipular datos de carácter sensible, tal como lo exige estrictamente la ley. Para autorizar el registro, la FMF se limitó a utilizar el marcado de una simple casilla de verificación en una página web.

Documento oficial con el encabezado Buen Gobierno, el escudo nacional de México y un texto que detalla una multa. Incluye una imagen de una mujer
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impone una multa de $42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Fútbol en Ciudad de México, por violaciones a la protección de datos personales. (Secretaria del Buen Gobierno y Anticorrupción)

Al omitir el requerimiento de una firma autógrafa, una firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación confiable, no se pudo acreditar de manera indudable que el titular de la información otorgaba su permiso real. Como consecuencia de estas acciones, la autoridad determinó que se vulneraron los principios fundamentales de responsabilidad y licitud.

Criterios de la multa y posibles impugnaciones

Para definir la millonaria cifra de 42.8 millones de pesos, la Secretaría ponderó distintos factores: la gravedad de las faltas cometidas, la naturaleza biométrica de los datos involucrados y la capacidad económica de la FMF, tomando como referencia directa su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024.

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La resolución concluye que la FMF no informa de forma adecuada que la información biométrica recabada se considera datos personales sensibles.

Como ocurre en estos procedimientos, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con el derecho de utilizar los medios de defensa legales correspondientes para impugnar esta medida administrativa si lo considera pertinente.

Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que defenderá con firmeza su resolución para salvaguardar el interés público.

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