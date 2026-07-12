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¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026

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Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026 (REUTERS)
Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026 (REUTERS)

El arranque del Apertura 2026 en la Liga MX pone a Cruz Azul como el equipo con mayor probabilidad de conquistar el título, con un porcentaje implícito de 20% según los momios publicados por casas de apuestas especializadas, destaca Transfermarkt México. Los momios de la casa Caliente sitúan a los celestes en +400, seguidos por Toluca y América, ambos con +500, lo que se traduce en una probabilidad teórica de 16.7% para cada uno.

Escarlatas y Azulcremas comparten el segundo escalón en las proyecciones, mientras que Chivas Guadalajara aparece con 14.3% (+600) y Pumas UNAM alcanza 12.5% (+700) de probabilidad. Pachuca y Tigres figuran con 11.1% (+800), seguidos por Monterrey con 7.7% (+1200), de acuerdo con los cálculos derivados de las cuotas, que reflejan la expectativa de las principales casas de apuestas para la temporada que inicia este 17 de julio.

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Cruz Azul se coronó como campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la Gran Final (REUTERS)
Cruz Azul se coronó como campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la Gran Final (REUTERS)
  1. Cruz Azul – 20% de probabilidad (+400)
  2. Toluca – 16.7% de probabilidad (+500)
  3. América – 16.7% de probabilidad (+500)
  4. Chivas Guadalajara – 14.3% de probabilidad (+600)
  5. Pumas UNAM – 12.5% de probabilidad (+700)
  6. Pachuca – 11.1% de probabilidad (+800)
  7. Tigres – 11.1% de probabilidad (+800)
  8. Monterrey – 7.7% de probabilidad (+1200)

La Máquina Celeste llega como actual campeón del Clausura tras imponerse a Pumas el 24 de mayo. El equipo dirigido por Joel Huiqui encabeza las apuestas para el Apertura, impulsado por el cierre de temporada y el título reciente. El porcentaje de 20% representa la mayor proyección para cualquier club en la Liga MX en este arranque.

Toluca y América, favoritos históricos

Toluca ostenta el segundo puesto en favoritismo pese a la eliminación en cuartos de final del Clausura. Con +500, el porcentaje estimado es de 16.7%. El América, máximo ganador histórico de la liga con 16 títulos, iguala el momio de Toluca y mantiene una expectativa alta, aunque no suma campeonatos recientes en el Apertura 2025 ni el Clausura 2026.

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Dos jugadores de fútbol saltan para cabecear un balón en el aire; uno viste uniforme amarillo y otro uniforme blanco, con más jugadores y espectadores en un campo de juego
El conjunto azulcrema enfrentó a un Galaxy que presentó una alineación cercana a su cuadro estelar (Facebook: Club América)

Por su parte, las Chivas Guadalajara se mantienen en la contienda con +600, es decir, 14.3% de probabilidad, aunque no logran conquistar la liga nacional desde 2017. Pumas UNAM, semifinalista del Clausura pasado y con apenas una derrota en ese torneo, parte con 12.5% de posibilidades. Las cifras posicionan a ambos clubes como candidatos, pero por debajo de los tres grandes favoritos.

Otros contendientes y probabilidades

Pachuca y Tigres se estiman en 11.1% de posibilidades por el título. Monterrey completa el grupo de favoritos con 7.7%. El resto de los clubes, según los momios actuales, no supera el 5% de probabilidad individual para levantar el trofeo.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Guadalajara - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 2, 2026 Tigres UANL's Andre-Pierre Gignac in action with Guadalajara's Fernando Gonzalez REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Guadalajara - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 2, 2026 Tigres UANL's Andre-Pierre Gignac in action with Guadalajara's Fernando Gonzalez REUTERS/Daniel Becerril

Las cuotas se actualizan conforme avanza la temporada y reflejan tanto el rendimiento reciente como las expectativas de plantilla y dirección técnica.

Calendario de la jornada 1 del Apertura 2026

  • Necaxa vs Atlante, 16 de julio, 19:00
  • Tijuana vs Tigres, 16 de julio, 21:00
  • San Luis vs Cruz Azul, 17 de julio, 19:00
  • León vs Atlas, 17 de julio, 19:00
  • FC Juárez vs Puebla, 17 de julio, 21:00
  • Pumas vs Pachuca, 18 de julio, 17:00
  • Monterrey vs Santos, 18 de julio, 19:00
  • Chivas vs Toluca, 18 de julio, 19:07
  • Querétaro vs América, 18 de julio, 21:00

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