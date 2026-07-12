¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

El arranque del Apertura 2026 en la Liga MX pone a Cruz Azul como el equipo con mayor probabilidad de conquistar el título, con un porcentaje implícito de 20% según los momios publicados por casas de apuestas especializadas, destaca Transfermarkt México. Los momios de la casa Caliente sitúan a los celestes en +400, seguidos por Toluca y América, ambos con +500, lo que se traduce en una probabilidad teórica de 16.7% para cada uno.
Escarlatas y Azulcremas comparten el segundo escalón en las proyecciones, mientras que Chivas Guadalajara aparece con 14.3% (+600) y Pumas UNAM alcanza 12.5% (+700) de probabilidad. Pachuca y Tigres figuran con 11.1% (+800), seguidos por Monterrey con 7.7% (+1200), de acuerdo con los cálculos derivados de las cuotas, que reflejan la expectativa de las principales casas de apuestas para la temporada que inicia este 17 de julio.
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- Cruz Azul – 20% de probabilidad (+400)
- Toluca – 16.7% de probabilidad (+500)
- América – 16.7% de probabilidad (+500)
- Chivas Guadalajara – 14.3% de probabilidad (+600)
- Pumas UNAM – 12.5% de probabilidad (+700)
- Pachuca – 11.1% de probabilidad (+800)
- Tigres – 11.1% de probabilidad (+800)
- Monterrey – 7.7% de probabilidad (+1200)
La Máquina Celeste llega como actual campeón del Clausura tras imponerse a Pumas el 24 de mayo. El equipo dirigido por Joel Huiqui encabeza las apuestas para el Apertura, impulsado por el cierre de temporada y el título reciente. El porcentaje de 20% representa la mayor proyección para cualquier club en la Liga MX en este arranque.
Toluca y América, favoritos históricos
Toluca ostenta el segundo puesto en favoritismo pese a la eliminación en cuartos de final del Clausura. Con +500, el porcentaje estimado es de 16.7%. El América, máximo ganador histórico de la liga con 16 títulos, iguala el momio de Toluca y mantiene una expectativa alta, aunque no suma campeonatos recientes en el Apertura 2025 ni el Clausura 2026.
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Por su parte, las Chivas Guadalajara se mantienen en la contienda con +600, es decir, 14.3% de probabilidad, aunque no logran conquistar la liga nacional desde 2017. Pumas UNAM, semifinalista del Clausura pasado y con apenas una derrota en ese torneo, parte con 12.5% de posibilidades. Las cifras posicionan a ambos clubes como candidatos, pero por debajo de los tres grandes favoritos.
Otros contendientes y probabilidades
Pachuca y Tigres se estiman en 11.1% de posibilidades por el título. Monterrey completa el grupo de favoritos con 7.7%. El resto de los clubes, según los momios actuales, no supera el 5% de probabilidad individual para levantar el trofeo.
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Las cuotas se actualizan conforme avanza la temporada y reflejan tanto el rendimiento reciente como las expectativas de plantilla y dirección técnica.
Calendario de la jornada 1 del Apertura 2026
- Necaxa vs Atlante, 16 de julio, 19:00
- Tijuana vs Tigres, 16 de julio, 21:00
- San Luis vs Cruz Azul, 17 de julio, 19:00
- León vs Atlas, 17 de julio, 19:00
- FC Juárez vs Puebla, 17 de julio, 21:00
- Pumas vs Pachuca, 18 de julio, 17:00
- Monterrey vs Santos, 18 de julio, 19:00
- Chivas vs Toluca, 18 de julio, 19:07
- Querétaro vs América, 18 de julio, 21:00
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