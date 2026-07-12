México

Ricardo Monreal presume avances del gobierno de su hermano David Monreal en Zacatecas; afirma que es uno de los estados más seguro

El Reporte de incidencia delictiva del Secretariado del Ejecutivo, con corte al 31 de mayo de 2026, coloca a Zacatecas entre las ocho entidades con 54% de los homicidios dolosos del país en 2026

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El senador Ricardo Monreal Ávila presenta un informe desde su oficina sobre la gira de dos días de Claudia Sheinbaum por Zacatecas. Monreal detalla eventos como la entrega de becas de Bienestar y el apoyo a mujeres. También destaca la gestión del gobernador David Monreal Ávila en finanzas, seguridad e infraestructura. Una toma muestra a una persona con una bandera mexicana en un evento público exterior. El video es un reporte político.

Durante una gira de trabajo por la entidad acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destacó los logros de la administración estatal encabezada por su hermano, el gobernador David Monreal. A través de un mensaje, el legislador aseguró que Zacatecas ha logrado una recuperación “impresionante” que debe ser reconocida, subrayando avances en seguridad, finanzas e infraestructura.

El legislador zacatecano enfatizó el cambio que, a su juicio, ha experimentado el estado en materia de pacificación. Señaló que le dio mucho gusto constatar que Zacatecas es hoy en día “uno de los estados más seguros”.

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Monreal confesó que en el pasado evitaba visitar la entidad, limitando sus estancias a diciembre o Semana Santa, debido a la alta inseguridad que imperaba en sus calles, ciudades y carreteras. “Hoy es de los estados que más seguridad otorgan a sus ciudadanos”, afirmó contundentemente.

Índices de seguridad en Zacatecas

De acuerdo con el Reporte de incidencia delictiva del Secretariado del Ejecutivo, al corte del 31 de mayo de 2026 establece lo siguiente:

  • Zacatecas se encuentra entre las ocho entidades federativas que concentran el 54% del total de casos de homicidio doloso registrados en el país durante los primeros cinco meses de 2026.
  • A nivel nacional, 28 entidades federativas lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos al comparar enero-mayo de 2025 contra enero-mayo de 2026.
  • El informe señala que, a nivel nacional, el promedio diario de delitos de alto impacto y de robo de vehículo con violencia ha disminuido de manera significativa respecto a años anteriores, aunque no se detalla si Zacatecas sigue esa misma tendencia.

Saneamiento financiero sin deuda

En el ámbito económico, Ricardo Monreal contrastó la situación actual con la de hace cinco años, recordando que entonces el Estado se encontraba “quebrado económica y financieramente”. Hoy, aseguró, las finanzas están sanas, destacando que el gobierno estatal no ha solicitado “un solo cinco de deuda” para hacer frente a las contingencias económicas.

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Dos familiares de Monreal Ávila fueron asesinados en menos de una semana. (X/@DavidMonrealA)
Dos familiares de Monreal Ávila fueron asesinados en menos de una semana. (X/@DavidMonrealA)

Asimismo, resaltó los resultados en materia de transparencia. Expresó su sorpresa al mencionar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha calificado a Zacatecas como uno de los mejores estados en rendición de cuentas durante los últimos tres años, obteniendo “cero observaciones” tras la auditoría de más de dieciséis mil millones de pesos, lo que equivale a casi el 40% de sus recursos.

Inversión histórica en infraestructura

Durante su acompañamiento en actos públicos en Río Grande y Guadalupe, Monreal también reconoció el trabajo realizado en obra pública. Explicó que mientras hace un lustro entre el 80% y el 90% de las carreteras estaban deterioradas, actualmente el 80% de la red vial recibe mantenimiento adecuado.

Agregó que existe una fuerte inversión gubernamental en rubros prioritarios como escuelas, agua potable y caminos.

Hombre de cabello gris, gafas y traje sonríe con los brazos cruzados frente a un panel oscuro con letras doradas y mobiliario de madera
Ricardo Monreal Ávila sonríe con los brazos cruzados en el interior de un recinto legislativo mexicano, donde ejerce su cargo como presidente de la Junta de Coordinación Política. (Senadores de Morena)

El líder parlamentario reconoció que esta forma de gobernar le ha generado un “desgaste” a su hermano, argumentando que esto se debe a que la actual administración “terminó con privilegios”, “pagos indebidos” y con la “voracidad de los recursos”.

“Hoy con honestidad está demostrando una capacidad extraordinaria en finanzas, en seguridad, en infraestructura y en otros detalles que estaba el Estado tronado”, concluyó Monreal, mostrándose orgulloso de su tierra y agradeciendo el cariño de los zacatecanos durante la visita presidencial.

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