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Cateos en Querétaro dejan siete detenidos y decomiso de drogas en dos municipios

Autoridades aseguraron metanfetamina, marihuana, dinero en efectivo y equipo presuntamente utilizado para la venta de sustancias; cuatro inmuebles quedaron bajo resguardo

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Durante los operativos fueron decomisadas diversas cantidades de metanfetamina y marihuana. (Crédito: Fiscalía de Querétaro)
Durante los operativos fueron decomisadas diversas cantidades de metanfetamina y marihuana. (Crédito: Fiscalía de Querétaro)

Siete personas fueron detenidas durante cinco cateos realizados en los municipios de Colón y Querétaro, donde autoridades aseguraron drogas, dinero en efectivo y objetos presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

Las diligencias se realizaron como parte de investigaciones por delitos contra la salud. Durante los operativos fueron decomisadas diversas cantidades de metanfetamina y marihuana, localizadas en bolsas y envoltorios que, de acuerdo con las autoridades, estarían preparados para su posible distribución.

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Además del aseguramiento de narcóticos, los agentes encontraron dinero en efectivo, básculas grameras, dispositivos electrónicos y otros indicios que serán analizados como parte de las investigaciones.

Como resultado de las acciones, cuatro inmuebles quedaron bajo resguardo ministerial mientras continúan las indagatorias para determinar la posible responsabilidad de las personas detenidas y establecer su relación con las actividades investigadas.

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Los operativos fueron realizados por agentes ministeriales y elementos de investigación, con apoyo de corporaciones estatales, federales y municipales. Las autoridades informaron que los objetos asegurados serán sometidos a análisis periciales para integrarlos a las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las siete personas detenidas ni su situación jurídica.

Autoridades han intensificado los cateos por narcomenudeo en distintos municipios de Querétaro

Los cinco cateos realizados en Colón y Querétaro se suman a otros operativos ejecutados durante 2026 como parte de investigaciones por delitos contra la salud. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en mayo fueron cumplimentadas 10 órdenes de cateo en la zona metropolitana, acciones en las que reportó la detención de 10 personas y el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, marihuana, armas de fuego, cartuchos y dinero en efectivo.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las siete personas detenidas ni su situación jurídica. (Crédito: Fiscalía de Querétaro)
Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las siete personas detenidas ni su situación jurídica. (Crédito: Fiscalía de Querétaro)

La dependencia también informó que, en abril, otros cuatro cateos realizados en los municipios de Corregidora, Pedro Escobedo, San Joaquín y El Marqués derivaron en la detención de 14 personas y el decomiso de diversas dosis de droga, armas de fuego y equipo presuntamente utilizado para su distribución. Ese mismo mes, autoridades estatales reportaron nuevos operativos en Colón, El Marqués y la capital queretana, donde aseguraron narcóticos, efectivo y otros indicios que fueron incorporados a las investigaciones.

Los operativos se han extendido a varias regiones del estado

Según la Fiscalía de Querétaro, las acciones contra el narcomenudeo se han concentrado en inmuebles identificados mediante investigaciones ministeriales y se han desplegado en municipios como Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón, Pedro Escobedo, San Joaquín y Tequisquiapan. En esos operativos, la autoridad ha informado el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y propiedades presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Aunque Querétaro registra niveles de violencia menores que otras entidades del país, las autoridades estatales han sostenido que durante 2026 reforzaron los cateos y las investigaciones por delitos contra la salud mediante operativos coordinados con fuerzas federales y corporaciones municipales. Las carpetas derivadas de esos aseguramientos continúan en integración para determinar la situación jurídica de las personas detenidas.

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