¿Onda de calor o canícula? Estas son las diferencias y así afectarán a México en 2026

Una ilustración señala las diferencias entre una onda de calor, con temperaturas extremas y sequía en entornos urbanos, y una canícula, caracterizada por días secos que afectan la agricultura en México en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas continúan afectando a distintas regiones del país, mientras millones de personas se preguntan si el intenso calor que se registra actualmente corresponde a una onda de calor o al inicio de la canícula. Aunque ambos fenómenos suelen confundirse, tienen características, causas y efectos distintos.

De acuerdo con especialistas y autoridades meteorológicas, una onda de calor puede presentarse en cualquier momento de la temporada cálida, mientras que la canícula ocurre cada año durante el verano y está asociada con una disminución temporal de las lluvias en algunas regiones del país.

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Conocer las diferencias entre ambos fenómenos resulta fundamental para tomar medidas de prevención, ya que las altas temperaturas incrementan el riesgo de deshidratación, golpes de calor y afectaciones a la salud, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La infografía de Infobae detalla recomendaciones esenciales para protegerse de las olas de calor, enfatizando la hidratación, la permanencia en lugares frescos y la prevención de golpes de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la diferencia entre una onda de calor y la canícula?

Aunque ambas provocan un aumento en las temperaturas, no se trata del mismo fenómeno.

La onda de calor es un evento meteorológico caracterizado por temperaturas inusualmente altas durante varios días consecutivos. Se produce cuando un sistema de alta presión permanece sobre una región, impidiendo la formación de nubosidad y favoreciendo el calentamiento del aire.

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Entre sus principales características se encuentran:

Temperaturas por encima de lo normal durante varios días.

Puede presentarse en distintas épocas del año, aunque es más frecuente en primavera y verano.

Puede afectar una o varias entidades al mismo tiempo.

Su duración depende de las condiciones atmosféricas.

En cambio, la canícula es un fenómeno climático estacional que suele presentarse entre julio y agosto. Se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias, cielos más despejados y un aumento de las temperaturas en algunas zonas del país.

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¿Cómo afectarán estos fenómenos a México?

Durante las próximas semanas, México podría experimentar tanto ondas de calor como el inicio de la canícula, dependiendo de la región.

Las entidades del norte y noroeste suelen registrar las temperaturas más elevadas debido a la persistencia de sistemas de alta presión, mientras que en el centro y sur pueden continuar las lluvias asociadas a la temporada de ciclones tropicales.

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En el caso de la canícula, este fenómeno no significa que deje de llover en todo el país. Su impacto varía según la región y suele sentirse con mayor intensidad en estados del sureste, el Golfo de México y parte del centro del territorio nacional, donde se presenta una reducción temporal de las precipitaciones acompañada de un ambiente más caluroso.

¿Qué riesgos representan las altas temperaturas?

Las autoridades recomiendan no subestimar ninguno de estos fenómenos, ya que ambos pueden generar riesgos para la salud y afectar diversas actividades.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Golpes de calor.

Deshidratación.

Agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Mayor riesgo de incendios forestales.

Afectaciones en cultivos y disponibilidad de agua.

Por ello, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y mascotas.

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¿La canícula significa que terminarán las lluvias?

No. Uno de los mitos más comunes es pensar que la canícula pone fin a la temporada de lluvias, pero esto no ocurre.

Durante este periodo puede registrarse una disminución de las precipitaciones en algunas regiones; sin embargo, las lluvias continúan en gran parte del territorio nacional debido a la actividad de ondas tropicales, ciclones y otros sistemas meteorológicos propios de la temporada.

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Por ello, es posible que en algunas entidades coincidan días de intenso calor con fuertes tormentas, dependiendo de las condiciones atmosféricas de cada región.