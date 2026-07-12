Accidente en la autopista Guadalajara-Tepic, reportan al menos 16 fallecidos

La Guardia Nacional informó que hay cierre total por el accidente vial en Jalisco. Crédito: X/@JisselJ77992

Según reportes, un tractocamión embistió a trabajadores que realizaban mantenimiento y provocó un choque múltiple con incendio de vehículos en la autopista Guadalajara-Tepic este 12 de julio. Información preliminar habla de un saldo de alrededor 16 fallecidos, además de heridos.

La magnitud del resultado cambia entre versiones preliminares: primero se informó de 6 lesionados, pero reportes más recientes colocan la cifra cerca de 16 muertos, con varios heridos y desapariciones. Las autoridades no se han posicionado sobre ese asunto.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Guardia Nacional Carreteras informó que este hay cierre total por el accidente vial en Jalisco, a la altura del kilómetro 066+500 de la carretera Guadalajara-Tepic, cerca de la Caseta de Cobro Plan de Barrancas, en dirección a la capital de Nayarit, según las publicaciones de la autoridad carretera en X.

La corporación pidió atender las indicaciones viales y tomar precauciones al circular por la zona. Como ruta alterna, la Guardia Nacional Carreteras recomendó usar la Carretera Libre Guadalajara-Tepic. Cuerpos de emergencia ya se encuentran atendiendo el siniestro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la cuenta de la autopista, el tránsito avanza a paso lento con dirección a Guadalajara por el carril de baja velocidad, mientras personal trabaja en el lugar.

Policías estatales de Nayarit quedan heridos tras una emboscada en Huajicori

En un operativo previo en Huajicori, fuerzas de seguridad detuvieron a 20 sicarios y aseguraron 12 armas largas, 3 mil 500 cartuchos, 75 cargadores y ocho artefactos explosivos improvisados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco policías estatales de Nayarit quedaron heridos el pasado 10 de julio en una emboscada cerca de Pachecos, en Huajicori, una zona serrana donde la disputa del narco ya había provocado el desplazamiento de 33 comunidades y de alrededor de 100 familias.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió en un municipio que ya venía de una jornada armada reciente. En un operativo previo en Huajicori, las fuerzas de seguridad detuvieron a 20 sicarios y aseguraron 12 armas largas, más de 3 mil 500 cartuchos, 75 cargadores y ocho artefactos explosivos improvisados.

Los cinco agentes lesionados recibieron atención médica especializada y, hasta el momento la redacción de esta publicación, su estado se mantiene estable.

El Gobierno de Nayarit informó que, por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, se brindó atención médica integral a los elementos heridos. La administración estatal aseguró servicios y recursos para su recuperación.

PUBLICIDAD

Tras la agresión, autoridades estatales y federales mantuvieron un operativo coordinado para localizar y detener a quienes habrían participado en el ataque. En esas acciones intervinieron la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

La agresión contra los policías se registró en una zona donde días antes ya había estallado otra confrontación armada. El pasado 17 de marzo, la cabecera de Huajicori vivió enfrentamientos entre el CJNG, aliado con Los Chapitos, y la facción de Los Mayos por el control del territorio.

PUBLICIDAD

Gobierno de Jalisco recomienda no usar agua de la llave en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El Secretario de Salud del gobierno de Jalisco, Héctor Raúl Pérez habla sobre la calidad del suministro de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. Se presentan acciones y se emiten recomendaciones para el uso del agua y la atención sanitaria, donde señalan que la ciudadanía compre garrafones.

La Secretaría de Salud de Jalisco pidió a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara no usar agua de la llave para beber, cocinar, preparar alimentos ni cepillarse los dientes, y recomendó utilizar agua de garrafón mientras continúan los análisis sanitarios; la advertencia aparece en medio del debate por la reestructura del SIAPA y del plan estatal de invertir 20 mil millones de pesos en nueva infraestructura hidráulica.

El llamado oficial se conoció mientras crece la exigencia ciudadana de una alerta sanitaria y se multiplican las dudas sobre el proyecto del Gobierno de Jalisco para sanear el organismo operador del agua. Legisladores de oposición, organizaciones civiles y especialistas cuestionan que la propuesta no tenga todavía un plan ejecutivo detallado y advierten riesgos de privatización, concesiones o nueva deuda pública.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo