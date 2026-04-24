Medio Ambiente

Por qué la evolución de las plumas en las aves les permitiría sobrevivir al aumento de temperaturas

Un estudio internacional muestra que ciertas especies desarrollan estructuras más eficientes para la disipación térmica, lo que pone a prueba los límites biológicos en paisajes cada vez más urbanos y hostiles

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Pájaro oscuro de alas brillantes extendidas sobre una rama, con un fondo de hierba seca. Un cartel gráfico muestra 'Calentamiento global' y 'Evolución del ala'.
Las aves adaptan la estructura y función de sus plumas para enfrentar el aumento de las temperaturas globales y mejorar la regulación térmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aves han comenzado a mostrar cambios notables en la estructura y función de sus plumas como respuesta al aumento de las temperaturas globales. De acuerdo con la revista científica National Geographic España, las plumas cumplen funciones que trascienden la protección y el vuelo: son esenciales para la regulación de la temperatura corporal.

En los últimos años, investigaciones científicas han documentado que ciertas especies están adaptando la composición y organización de sus plumas, optimizando la capacidad para desprender calor hacia el espacio exterior. Este fenómeno revela una rápida respuesta evolutiva frente al estrés térmico derivado del cambio climático.

El ajuste en las plumas se manifiesta principalmente en la forma en que dispersan la radiación térmica. Algunas especies muestran plumas menos reflectantes a la radiación solar, lo que permite una mayor disipación de calor.

A través de este mecanismo, los individuos logran mantener estable su temperatura corporal a pesar de las condiciones ambientales cada vez más exigentes. La presión selectiva ejercida por el calentamiento global ha acelerado este tipo de adaptaciones, que antes podían tomar muchas generaciones en consolidarse.

Abejaruco en vuelo. Alas extendidas, plumaje azul, amarillo y marrón. Sol ilumina sus alas. Flores blancas y hojas verdes.
El cambio en la reflectancia de las plumas permite a las aves disipar hasta un 20% más de energía térmica en zonas cálidas según National Geographic España (Imagen Ilustrativa Infobae)

Influencia de la actividad humana en la evolución de las plumas

La transformación acelerada de los hábitats naturales, junto con el incremento de las temperaturas causado por la actividad humana a través de los gases de efecto invernadero emitidos por industria, transporte y agricultura, son factores centrales en este proceso.

Como resultado, las aves se ven forzadas a encontrar soluciones evolutivas para sobrevivir. Estos cambios no solo afectan la fisiología de las aves, sino que también modifican su comportamiento y su interacción con el entorno.

La urbanización introduce superficies artificiales que absorben y reflejan más calor que los paisajes naturales, generando lo que se conoce como “islas de calor”. En estos ambientes, las aves enfrentan temperaturas más elevadas y menos oportunidades para refugiarse. La evolución de plumas capaces de desprender calor de manera más eficiente representa una estrategia para compensar las nuevas condiciones impuestas por la presencia humana.

La actividad humana y las emisiones de gases de efecto invernadero provocan transformaciones aceleradas en el hábitat de las aves y en la evolución de sus plumas (EFE/ Roman Pilipey)
La actividad humana y las emisiones de gases de efecto invernadero provocan transformaciones aceleradas en el hábitat de las aves y en la evolución de sus plumas (EFE/ Roman Pilipey)

Resultados del estudio sobre la emisión de calor de las plumas

El trabajo liderado por Kaspar Delhey, investigador principal del Centro de Ornitología de Avifauna de Alemania, una institución reconocida globalmente por sus estudios en evolución y ecología de aves (Max Planck Institute for Ornithology), investigó detalladamente la eficiencia en la disipación de calor de las plumas de diferentes especies.

El equipo científico utilizó técnicas avanzadas de medición térmica para comparar poblaciones de aves expuestas a distintos niveles de calor ambiental. Los resultados muestran que las aves de regiones más cálidas han desarrollado plumas que permiten liberar hasta un 20% más de energía térmica que las de zonas templadas.

Este hallazgo indica una rápida adaptación evolutiva en respuesta a las condiciones impuestas por el ser humano. Los investigadores observaron que las alteraciones en la microestructura de las plumas, como la disposición de las barbas y la densidad de pigmentos, influyen directamente en la eficiencia térmica. Según Delhey, las plumas desempeñan el papel de una zona de intercambio regulador del calor entre el cuerpo del ave y el entorno.

Tres científicos en un laboratorio, una mujer examina un ala de ave bajo un microscopio, monitores muestran modelos 3D de alas y gráficos, estantes con aves disecadas.
El estudio del Centro de Ornitología de Avifauna de Alemania destaca la influencia de la microestructura de las plumas en la eficiencia térmica de diversas especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto sobre la supervivencia de las especies

La adaptación de las plumas de las aves a la disipación de calor, aunque ventajosa en el corto plazo, plantea interrogantes sobre el futuro de muchas especies.

El artículo enfatiza que, si bien algunas aves han mostrado capacidad para ajustar la estructura de sus plumas y enfrentar el aumento de la temperatura, no todas poseen el mismo potencial adaptativo. Las especies con ciclos reproductivos largos o hábitats muy restringidos pueden carecer de la flexibilidad necesaria para responder con igual rapidez a los cambios ambientales.

La magnitud y rapidez del cambio climático actual ponen a prueba los límites de la adaptación biológica. La supervivencia de muchas especies dependerá no solo de su capacidad para ajustar características como la estructura de sus plumas, sino también de la preservación de sus hábitats y la reducción de las presiones humanas sobre los ecosistemas.

Primer plano de un ave con plumaje gris y blanco, pico abierto, posada en una planta seca en una maceta, con una ciudad borrosa y brumosa de fondo.
No todas las especies de aves poseen el mismo potencial adaptativo ante el cambio climático, lo que pone en riesgo su supervivencia y la biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la composición de comunidades y ecosistemas

En términos ecológicos, la evolución acelerada de las plumas podría alterar la composición de comunidades de aves en diversas regiones. Las especies con mayor capacidad de disipación térmica podrían desplazar a otras menos adaptadas, modificando patrones de competencia por recursos como alimento y territorio.

Esta redistribución puede afectar la diversidad local y la estabilidad de los ecosistemas, ya que las aves cumplen roles como la polinización, dispersión de semillas y el control de insectos.

El ritmo del cambio climático representa un desafío. El calentamiento global y la destrucción de hábitats por actividades humanas, como la urbanización y la deforestación, generan un entorno en el que la velocidad de adaptación biológica puede resultar insuficiente; aunque la capacidad de las aves para evolucionar es considerable, existe el riesgo de que los cambios ambientales superen sus mecanismos adaptativos, lo que podría conducir a disminuciones poblacionales o extinciones.

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