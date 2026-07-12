Exigen justicia por Lorenzo Salgado, mexicano asesinado durante operativo de ICE en Texas

Velas encendidas durante una vigila en honor de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano abatido a tiros el día anterior por un agente de inmigración, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Mark Felix)

El partido político Somos México emitió un enérgico pronunciamiento para condenar el homicidio de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años que perdió la vida el pasado 7 de julio tras ser abatido por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en la ciudad de Houston, Texas.

A través de un comunicado oficial con fecha del 12 de julio de 2026 y difundido en sus redes sociales ‘X’ , la agrupación expresó su profunda indignación ante el trágico suceso y extendió su solidaridad a la familia del occiso. Sin embargo, fueron contundentes al señalar que “el pésame no basta”.

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El organismo político hizo un fuerte llamado al gobierno, subrayando que la obligación de México con sus connacionales no termina al cruzar la frontera. Argumentan que una nación que recibe sostenidamente remesas y reconoce el enorme valor de las aportaciones de sus migrantes, tiene el deber inexcusable de defenderlos de manera activa cuando sus derechos fundamentales y sus propias vidas se encuentran en peligro.

El caso de Lorenzo Salgado vuelve a encender las alarmas sobre el trato a los migrantes. De acuerdo con el documento publicado, esta tragedia representa una más de las 17 muertes de personas mexicanas ocurridas en los Estados Unidos a lo largo de los últimos dos años.

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Ante este desolador panorama, Somos México advirtió que la muerte de Salgado no debe convertirse en otra “noticia pasajera” e impune, pues millones de mexicanos radicados en el país vecino merecen tener la certeza de que su país no permanecerá en silencio.

El pronunciamiento enfatiza que la situación migratoria de un individuo jamás disminuye el valor de su vida y que ninguna política o condición jurídica justifica el uso arbitrario de la fuerza ni la falta de rendición de cuentas.

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Por ello, la organización exigió tres acciones inmediatas: A las autoridades estadounidenses se les demanda el esclarecimiento total de los hechos. Al gobierno mexicano se le exige garantizar el litigio y un acompañamiento consular, jurídico y humano permanente para los deudos.

El partido Somos México condena el homicidio de Lorenzo Salgado Araujo en Houston y exige justicia por el incidente ocurrido el 7 de julio. (@SomosMxMexico)

Somos MX urgen a ambas naciones a establecer un diálogo bilateral para revisar a fondo los protocolos de actuación de las agencias migratorias estadounidenses, buscando proteger los derechos humanos y evitar la repetición de estas lamentables tragedias que cruzan las fronteras.

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Respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ante la muerte de Lorenzo Salgado

El pasado jueves 9 de julio, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, explicó que le pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE. El objetivo, explicó el canciller, es denunciar “contra quien resulte responsable”.

Con esa decisión, la SRE busca pasar “del ámbito diplomático” a procedimientos directamente penales en territorio estadounidense. En palabras de Velasco, se solicitará que se investigue qué ocurrió en cada uno de los casos.

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El funcionario dijo que la presidenta instruyó el inicio de “acciones legales contundentes” para responder a una tragedia que, afirmó, exige proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Esa ruta, precisó, no se limitará al caso de Lorenzo Salgado, sino que también abarcará los expedientes previos.

A child holds up a sign during a protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist, Lorenzo Salgado Araujo, during a vehicle stop in Houston, Texas, U.S., July 11, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

Antes de esta nueva fase, el gobierno federal ya había otorgado apoyo económico, acompañamiento legal y humanitario a las familias de las víctimas, además de ayuda para la repatriación de restos. También envió 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno estadounidense para exigir el esclarecimiento de los hechos.

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Velasco aseguró que cada una de esas peticiones recibió respuesta del gobierno de Estados Unidos, que informó sobre investigaciones en curso. El medio refiere que esas gestiones se realizaron mientras crecían los reclamos de familiares y la exigencia pública por una indagatoria sobre el caso más reciente.