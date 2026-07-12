México

Exigen justicia por Lorenzo Salgado, mexicano asesinado durante operativo de ICE en Texas

El partido político Somos México pidió que Estados Unidos esclarezca el operativo en Houston y reclamó al gobierno mexicano litigio, respaldo consular y atención permanente para los adeudos

Guardar
Google icon
Velas encendidas durante una vigila en honor de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano abatido a tiros el día anterior por un agente de inmigración, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Mark Felix)
Velas encendidas durante una vigila en honor de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano abatido a tiros el día anterior por un agente de inmigración, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Mark Felix)

El partido político Somos México emitió un enérgico pronunciamiento para condenar el homicidio de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años que perdió la vida el pasado 7 de julio tras ser abatido por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en la ciudad de Houston, Texas.

A través de un comunicado oficial con fecha del 12 de julio de 2026 y difundido en sus redes sociales ‘X’ , la agrupación expresó su profunda indignación ante el trágico suceso y extendió su solidaridad a la familia del occiso. Sin embargo, fueron contundentes al señalar que “el pésame no basta”.

PUBLICIDAD

El organismo político hizo un fuerte llamado al gobierno, subrayando que la obligación de México con sus connacionales no termina al cruzar la frontera. Argumentan que una nación que recibe sostenidamente remesas y reconoce el enorme valor de las aportaciones de sus migrantes, tiene el deber inexcusable de defenderlos de manera activa cuando sus derechos fundamentales y sus propias vidas se encuentran en peligro.

El caso de Lorenzo Salgado vuelve a encender las alarmas sobre el trato a los migrantes. De acuerdo con el documento publicado, esta tragedia representa una más de las 17 muertes de personas mexicanas ocurridas en los Estados Unidos a lo largo de los últimos dos años.

PUBLICIDAD

Ante este desolador panorama, Somos México advirtió que la muerte de Salgado no debe convertirse en otra “noticia pasajera” e impune, pues millones de mexicanos radicados en el país vecino merecen tener la certeza de que su país no permanecerá en silencio.

El pronunciamiento enfatiza que la situación migratoria de un individuo jamás disminuye el valor de su vida y que ninguna política o condición jurídica justifica el uso arbitrario de la fuerza ni la falta de rendición de cuentas.

Por ello, la organización exigió tres acciones inmediatas: A las autoridades estadounidenses se les demanda el esclarecimiento total de los hechos. Al gobierno mexicano se le exige garantizar el litigio y un acompañamiento consular, jurídico y humano permanente para los deudos.

Comunicado de Somos México sobre el homicidio de Lorenzo Salgado Araujo en Houston. Texto en fucsia y negro con logo del partido
El partido Somos México condena el homicidio de Lorenzo Salgado Araujo en Houston y exige justicia por el incidente ocurrido el 7 de julio. (@SomosMxMexico)

Somos MX urgen a ambas naciones a establecer un diálogo bilateral para revisar a fondo los protocolos de actuación de las agencias migratorias estadounidenses, buscando proteger los derechos humanos y evitar la repetición de estas lamentables tragedias que cruzan las fronteras.

Respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ante la muerte de Lorenzo Salgado

El pasado jueves 9 de julio, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, explicó que le pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE. El objetivo, explicó el canciller, es denunciar “contra quien resulte responsable”.

Con esa decisión, la SRE busca pasar “del ámbito diplomático” a procedimientos directamente penales en territorio estadounidense. En palabras de Velasco, se solicitará que se investigue qué ocurrió en cada uno de los casos.

El funcionario dijo que la presidenta instruyó el inicio de “acciones legales contundentes” para responder a una tragedia que, afirmó, exige proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Esa ruta, precisó, no se limitará al caso de Lorenzo Salgado, sino que también abarcará los expedientes previos.

A child holds up a sign during a protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist, Lorenzo Salgado Araujo, during a vehicle stop in Houston, Texas, U.S., July 11, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian
A child holds up a sign during a protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist, Lorenzo Salgado Araujo, during a vehicle stop in Houston, Texas, U.S., July 11, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

Antes de esta nueva fase, el gobierno federal ya había otorgado apoyo económico, acompañamiento legal y humanitario a las familias de las víctimas, además de ayuda para la repatriación de restos. También envió 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno estadounidense para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Velasco aseguró que cada una de esas peticiones recibió respuesta del gobierno de Estados Unidos, que informó sobre investigaciones en curso. El medio refiere que esas gestiones se realizaron mientras crecían los reclamos de familiares y la exigencia pública por una indagatoria sobre el caso más reciente.

Temas Relacionados

Somos MXICETexasSREMigraciónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO hoy domingo 12 de julio: cierran paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO hoy domingo 12 de julio: cierran paseo de la Reforma

Ana Amelí García Gamez desapareció en el Ajusco hace un año: sus familiares continúan la búsqueda y Fiscalía ofrece recompensa por su localización

La joven de 19 años desapareció el 12 de julio de 2025 tras subir al Pico del Águila en el Ajusco en Ciudad de México

Ana Amelí García Gamez desapareció en el Ajusco hace un año: sus familiares continúan la búsqueda y Fiscalía ofrece recompensa por su localización

Secretaría Anticorrupción multa a la FMF con 42.8 millones de pesos por irregularidades en el Fan ID

La resolución concluye que la FMF no informa de forma adecuada que la información biométrica recabada se considera datos personales sensibles

Secretaría Anticorrupción multa a la FMF con 42.8 millones de pesos por irregularidades en el Fan ID

¿Onda de calor o canícula? Estas son las diferencias y así afectarán a México en 2026

Conocer sus diferencias permite entender por qué el calor extremo puede presentarse incluso durante la temporada de lluvias

¿Onda de calor o canícula? Estas son las diferencias y así afectarán a México en 2026

Accidente en la autopista Guadalajara-Tepic, reportan al menos 16 fallecidos

Informes preliminares mencionan seis heridos

Accidente en la autopista Guadalajara-Tepic, reportan al menos 16 fallecidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateos en Querétaro dejan siete detenidos y decomiso de drogas en dos municipios

Cateos en Querétaro dejan siete detenidos y decomiso de drogas en dos municipios

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: arrestan a sujeto que trasladó un cadáver y lo abandonó en un carrito en Jalisco

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

Felicia Mercado es acusada de pedir extensiones gratis: estilista revela audios de la negociación fallida

Andrea Legarreta no se guarda nada al hablar de quienes critican la apariencia de Galilea Montijo

Lucía Méndez rompe el silencio sobre Verónica Castro y aclara si realmente existió una rivalidad

DEPORTES

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Tinieblas celebrará 55 años de historia con un homenaje especial y un cartel repleto de estrellas

Checo Pérez en la F1: ¿Cuándo es la carrera del piloto mexicano en el Gran Premio de Bélgica 2026?

Medallista olímpico revela cómo es hacer sparring con David Benavidez: “Es buenísimo”

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes