Colombia

La presidenta de México reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y propuso fortalecer el comercio bilateral

Claudia Sheinbaum felicitó al presidente electo colombiano por su triunfo en las urnas y manifestó su interés en profundizar la cooperación económica, comercial y regional entre ambos países

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Mujer y hombre posan frente a una bandera amarilla, azul y roja. El hombre viste traje y pin de bandera, con el puño en alto. La mujer lleva chaqueta estampada.
La carta fue enviada días después de que Sheinbaum respondiera a las declaraciones de De la Espriella sobre los cárteles mexicanos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una carta al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que lo felicitó por su victoria electoral y expresó su disposición para fortalecer la relación bilateral mediante el diálogo, el respeto mutuo y el impulso de los intercambios económicos y comerciales.

El mensaje, fechado el 2 de julio de 2026 y emitido desde la Presidencia de la República de México, también incluyó un reconocimiento al pueblo colombiano por la jornada democrática en la que fue elegido el nuevo mandatario.

En la carta dirigida al presidente electo, Sheinbaum destacó los vínculos históricos entre ambos países y manifestó su expectativa de mantener una relación basada en la cooperación: “Al tiempo de felicitarlo por su triunfo, extiendo mi reconocimiento al pueblo colombiano por su espíritu democrático en la reciente jornada electoral“.

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Asimismo, agregó: La relación entre México y Colombia es el resultado de profundos lazos de amistad y principios compartidos que nos hermanan como pueblos latinoamericanos“.

La mandataria también expresó su interés en fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral. “Confío en que, con base en el diálogo y el respeto mutuo, contribuiremos a profundizar los intercambios económicos y comerciales, así como los entendimientos regionales y multilaterales en beneficio de nuestras naciones”.

La carta concluye con la expresión: Reciba usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración“.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que lo felicitó por su victoria electoral - crédito Presidencia de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que lo felicitó por su victoria electoral - crédito Presidencia de México

El envío de la comunicación ocurre luego de que la presidenta mexicana respondiera, durante su conferencia de prensa del 26 de junio de 2026 a las declaraciones del entonces presidente electo colombiano sobre los cárteles mexicanos.

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En esa oportunidad, Abelardo de la Espriella afirmó que los cárteles mexicanos serían considerados un objetivo militar y los responsabilizó por la violencia que afecta al departamento del Cauca.

Consultada sobre esas afirmaciones, Claudia Sheinbaum sostuvo que la relación institucional entre ambos países se mantiene y recordó que la cooperación en materia de seguridad existe desde hace varios años.

Hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo, no desde ahora. No es que hubiera colaboración con el presidente Petro particularmente. Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración. ‘Eso existe’”, afirmó la mandataria en su habitual rueda de prensa.

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que esos mecanismos de cooperación no dependen exclusivamente de los gobiernos de turno, sino que forman parte de la relación institucional entre ambos Estados.

“Cada quien que se encargue de su parte”

Durante su conferencia de prensa del 26 de junio, la presidenta mexicana afirmó que la cooperación entre México y Colombia trasciende los gobiernos de turno - crédito Mario Guzmán/EFE
Durante su conferencia de prensa del 26 de junio, la presidenta mexicana afirmó que la cooperación entre México y Colombia trasciende los gobiernos de turno - crédito Mario Guzmán/EFE

En la misma conferencia, la presidenta mexicana fue consultada sobre la posibilidad de establecer un diálogo con el nuevo gobierno colombiano para abordar la lucha contra los cárteles mediante mecanismos de cooperación, inteligencia y respeto a la soberanía de ambos países.

Frente a esa posibilidad, reiteró que cada Estado debe asumir la responsabilidad sobre sus asuntos internos, aunque ello no excluya la cooperación bilateral existente. “Ahora, cada quien que se encargue de su parte, ¿no? Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte”, expresó.

También sostuvo que las diferencias políticas entre los gobiernos no deberían convertirse en un obstáculo para mantener la colaboración entre ambas naciones ni traducirse en confrontaciones públicas.

La presidenta de México reiteró que que ambos países mantienen mecanismos de colaboración en materia de seguridad y defensa - crédito Jesús Avilés/Infobae México
La presidenta de México reiteró que que ambos países mantienen mecanismos de colaboración en materia de seguridad y defensa - crédito Jesús Avilés/Infobae México

México y Colombia mantienen desde hace varios años mecanismos de cooperación en diferentes áreas, entre ellas comercio, seguridad, defensa, inversión, cultura y asuntos regionales.

Además, la coordinación bilateral facilita el intercambio de información, el fortalecimiento del comercio, la atención de desafíos comunes como el crimen organizado transnacional y la participación conjunta en escenarios regionales y multilaterales, aspectos que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó expresamente en la carta enviada al mandatario electo colombiano.

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