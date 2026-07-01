México

Embajador Johnson destaca cooperación México-EEUU tras sanciones por huachicol fiscal ligado al CJNG

La OFAC del Departamento del Tesoro designó a dos presuntos colaboradores del cártel que introducían combustible con documentos falsos para evadir impuestos

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Letras blancas CJNG, barra verde, blanca y roja, hilera de camiones cisterna, carretera, cielo oscuro con tonos anaranjados.
Las sanciones contra empresas y dos mexicanos por su presunta relación con el CJNG fueron reveladas este 30 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este 30 de junio las sanciones que el Departamento del Tesoro impuso contra dos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operar una red transfronteriza de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Johnson afirmó que la acción bilateral “reafirma el compromiso” del presidente Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia de los cárteles.

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El reciente contacto oficial impulsó avances conjuntos en temas como la frontera, la seguridad y el tráfico de drogas sintéticas
El embajador de Estados Unidos en México ha estado en el cargo desde abril de 2025. Crédito: EFE/ José Méndez

La medida fue coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de los implicados e incorporó a 20 personas —entre físicas y morales— a la Lista de Personas Bloqueadas, nueve más de las que designó Washington.

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OFAC señaló a dos operadores financieros del CJNG y a siete empresas de Juraidini

El principal designado en la red criminal fue Óscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, identificado por la OFAC como contador y líder de dicha estructura financiera para el contrabando de combustible.

Según los datos compartidos, Juraidini importaba gasolina y diésel desde Estados Unidos hacia México con documentación aduanera falsificada para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En otros casos, las autoridades han señalado que los hidrocarburos son declarados como aceites o lubricantes, los cuales logran cruzar en complicidad con autoridades.

Red de huachicol fiscal de EEUU CJNG sancionada
El logo de la empresa sancionada tiene similitudes con el de Hellcat, una línea de autos propiedad de Dodge. Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Según el informe de este 30 de junio, sus clientes eran, en su mayoría, empresas establecidas que comercializaban el combustible en gasolineras mexicanas.

Juraidini era propietario de seis empresas en MéxicoCentro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes— y de una filial en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.

La OFAC las sancionó a todas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, por presuntamente actuar en nombre del CJNG.

El segundo sancionado fue J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65 años, señalado por introducir combustible de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.

Sancionado por red de huachicol fiscal del CJNG
Refugio fue el segundo sancionado por la OFAC este 30 de junio. Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Ruiz Villagómez presuntamente pagaba cuotas a organizaciones criminales que controlan los cruces fronterizos. Sus empresas, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, habían transaccionado decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG.

El esquema generaba decenas de millones de dólares anuales para el cartel

Según el Tesoro de EEUU, el huachicol fiscal es la fuente de ingresos no relacionada con drogas más relevante para los cárteles mexicanos. Lo que significaría que está por encima de delitos como el tráfico de personas o la extorsión.

El esquema revelado este 30 de junio presuntamente operaba mediante comercializadoras mexicanas con permisos de distribución de combustible que compraban gasolina y diésel a distribuidoras estadounidenses cómplices, emitían facturas falsas y trasladaban el producto en camiones cisterna, vagones de tren y embarcaciones clandestinas.

Huachicol fiscal CJNG sancionado
Esquema de la red criminal destapada este 30 de junio. Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Las autoridades detallaron que en los 12 meses posteriores a una alerta previa de FinCEN, el sistema financiero estadounidense recibió más de 160 reportes de actividades sospechosas que documentaron más de 7 mil millones de dólares en operaciones irregulares entre México y Estados Unidos vinculadas al contrabando de hidrocarburos.

Los estados con mayor actividad fueron Texas y Florida; en Texas, los sujetos se concentraban en ciudades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.

Johnson subrayó el trabajo conjunto de Trump y Sheinbaum frente al crimen organizado

En su mensaje en X, el embajador Johnson destacó que la acción reflejaba el liderazgo conjunto del presidente Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quienes se benefician del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva que amenace a nuestros pueblos rendirán cuentas”, escribió el diplomático.

La investigación que derivó en las sanciones fue encabezada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) e involucró a la DEA, el FBI, el HSI y el Departamento de Comercio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que los cárteles mexicanos han expandido sus actividades más allá del narcotráfico para diversificar sus fuentes de financiamiento.

Es importante mencionar que el CJNG fue designado organización terrorista extranjera (FTO) y organización terrorista global especialmente designada (SDGT) por Estados Unidos desde el pasado 20 de febrero de 2025. Además, el pasado 24 de junio la DEA afirmó que el CJNG y el Cártel de Sinaloa son los objetivos número uno de la administración, derivado de la crisis causada por el tráfico de fentanilo en aquel país.

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