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Cuatro mexicanos competirán en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026

La selección mexicana participará este 11 y 12 de julio en la segunda parada del serial de World Aquatics, que se celebrará en Cerdeña, Italia

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La selección mexicana de clavados de altura ya se encuentra lista para afrontar la segunda fecha de la Copa del Mundo de Clavados de Altura World Aquatics 2026, que se disputará los días 11 y 12 de julio en Porto Flavia, Iglesias, Cerdeña, Italia, tras su participación en la primera parada celebrada en Fort Lauderdale, Florida.

El representativo nacional estará conformado por Antonio Corzo Díaz, Sergio Guzmán y Yolotl Otniel Martínez Cabral, quienes competirán en la prueba varonil desde los 27 metros, mientras que Tania Cuevas Martínez representará a México en la rama femenil desde los 20 metros.

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México buscará sumar puntos en el circuito de World Aquatics

La competencia reunirá a algunos de los mejores especialistas del mundo, quienes buscarán sumar unidades para el ranking internacional y pelear por las medallas de la segunda parada del circuito organizado por World Aquatics.

Para la delegación mexicana, esta será una nueva oportunidad de consolidar su desempeño internacional y mantenerse en la lucha dentro de una de las disciplinas más espectaculares de la natación.

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Los saltos se realizarán en un escenario natural

Como es tradición en los clavados de altura, las competencias se desarrollarán desde las formaciones rocosas naturales de Porto Flavia, siempre que las condiciones lo permitan.

En caso de que el escenario presente riesgos para los atletas, los organizadores instalarán una plataforma especial para conservar las características del entorno y garantizar el desarrollo seguro de las pruebas.

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