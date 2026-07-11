Mundial 2026: ¿Qué canal de TV transmitirá GRATIS el Noruega vs Inglaterra en México?

Los cuartos de final del Mundial 2026 continúan este sábado 11 de julio con uno de los partidos más atractivos de la ronda, cuando Noruega enfrente a Inglaterra en el Estadio de Miami, con un boleto a las semifinales en juego.

El conjunto noruego buscará seguir haciendo historia de la mano de Erling Haaland, quien atraviesa un gran momento tras marcar un doblete en la victoria sobre Brasil en los octavos de final. Del otro lado estará Inglaterra, que llega motivada luego de eliminar a México por marcador de 3-2, resultado que le permitió avanzar entre los ocho mejores del torneo.

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¿Cómo llegan Noruega e Inglaterra?

(Vincent Carchietta-Imagn Images)

Noruega firmó una de las mayores sorpresas del Mundial al dejar fuera al pentacampeón Brasil. Los dirigidos por Ståle Solbakken disputarán por primera vez unos cuartos de final mundialistas y buscarán seguir ampliando su mejor participación histórica en una Copa del Mundo.

Por su parte, Inglaterra, bajo el mando de Thomas Tuchel, superó una complicada prueba frente al Tricolor en el Estadio Ciudad de México. Los ingleses consiguieron su 11.ª clasificación a los cuartos de final de un Mundial, aunque no podrán contar con Jarell Quansah, quien deberá cumplir una suspensión tras ser expulsado en el encuentro anterior.

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¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra?

(REUTERS/Paul Childs)

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Miami, Florida, Estados Unidos

¿Dónde ver EN VIVO Noruega vs Inglaterra en México?

Los aficionados podrán seguir el encuentro completamente gratis por televisión abierta, además de las opciones de streaming disponibles.

Transmisión por TV:

Azteca 7

Canal 5

TUDN