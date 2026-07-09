México

Rocha Moya niega protección del Ejército y asegura estar en su casa de Culiacán: “He sido objeto de calumnias”

El gobernador de Sinaloa solicitó licencia a su cargo luego de que Estados Unidos lo acusó de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos

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Rubén Rocha Moya-SInaloa-9 de septiembre
(Gobierno de Sinaloa)

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, negó que cuente con protección por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y aseguró que se encuentra en su casa en Culiacán.

*Información en desarrollo...

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