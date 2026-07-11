Ronald Johnson destaca incautación de 50 mil armas luego del reclamo de Sheinbaum sobre el tráfico ilegal

Ronald Johnson aseguró que Estados Unidos ha confiscado 50 mil armas durante la administración de Donald Trump. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este viernes las acciones emprendidas por su país para combatir el tráfico ilegal de armas, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado a reforzar los esfuerzos para impedir que estos artefactos crucen la frontera y alimenten la violencia en territorio mexicano.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el diplomático aseguró que, durante la administración del presidente Donald Trump, las autoridades estadounidenses han confiscado 50 mil armas de fuego, asegurado 2.9 millones de cartuchos y realizado más de 10 mil arrestos relacionados con el tráfico ilegal de armamento.

PUBLICIDAD

“Bajo el liderazgo de Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan trabajando juntos para hacer que ambas naciones sean más seguras”, escribió Johnson al destacar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Sheinbaum pidió frenar el flujo de armas desde Estados Unidos

La publicación del embajador ocurrió apenas un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechara un evento del programa “Sí al desarme, sí a la paz” para insistir en la necesidad de que Estados Unidos fortalezca las acciones para detener el tráfico de armas hacia México.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, la mandataria señaló que el combate a la violencia requiere esfuerzos conjuntos y recordó que México mantiene acciones permanentes para impedir el ingreso de drogas a territorio estadounidense, por lo que pidió reciprocidad en el combate al tráfico de armamento.

(X @USAmbMex)

“Así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia”, expresó.

PUBLICIDAD

Sheinbaum añadió que el 75% de las armas que han sido incautadas o entregadas en México tienen su origen en Estados Unidos, una cifra que ha sido utilizada en diversas ocasiones por autoridades mexicanas para evidenciar el impacto del tráfico ilegal de armamento en la violencia relacionada con la delincuencia organizada.

Operativo en Carolina del Norte exhibió red de tráfico hacia México

Las declaraciones del embajador también se producen días después de que autoridades estadounidenses informaran sobre una operación encubierta que permitió desarticular una red dedicada al tráfico de armas en Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

Como resultado del operativo fueron aseguradas entre 138 y 140 armas de fuego —existe una diferencia entre las cifras difundidas por el embajador y las reportadas posteriormente por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)— que presuntamente serían enviadas a México.

Entre el arsenal confiscado se encontraban fusiles tipo AR-15, pistolas Glock, escopetas, abundante munición y dos rifles Barrett calibre .50, considerados entre las armas de mayor alcance y poder de penetración utilizadas por organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

Entre las armas aseguradas había dos rifles Barrett calibre .50, utilizados anteriormente por grupos del crimen organizado en México. Crédito: @USAmbMex

La ATF informó posteriormente que las armas están vinculadas con el Cártel de Sinaloa y que todas las piezas serán analizadas por la Red Nacional Integrada de Información Balística con el objetivo de determinar si fueron utilizadas en delitos cometidos previamente. Además, las autoridades estadounidenses consideran que varias de ellas podrían haber sido robadas, mientras la investigación continúa abierta.

Al difundir el operativo, Ronald Johnson afirmó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de Estados Unidos para impedir que el armamento llegue a manos de organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, expresó el diplomático.

Los rifles Barrett calibre .50 decomisados tienen antecedentes en hechos de alto impacto ocurridos en México. Uno de estos fusiles fue utilizado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el atentado perpetrado en 2020 contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Además, armas de ese tipo han sido aseguradas en diversos operativos contra grupos criminales en Sinaloa.

PUBLICIDAD

Las recientes declaraciones de Johnson y el llamado realizado por Sheinbaum reflejan que el combate al tráfico de armas continúa siendo uno de los principales temas de la agenda bilateral en materia de seguridad. Mientras el gobierno mexicano insiste en frenar el flujo de armamento desde territorio estadounidense, Washington busca mostrar resultados mediante decomisos, investigaciones y operaciones contra las redes de tráfico que abastecen a organizaciones criminales en México.