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Andrea Legarreta sobre la controversia de Pedro Sola con los ‘perrhijos’: “Hay que saber cómo influimos”

La conductora de ‘Hoy’ externó su respeto a la vida animal

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Pedro Sola y andrea legarreta
Pedro Sola y andrea legarreta (Instagram)

El debate sobre los límites de la opinión pública y la sensibilidad hacia los animales sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo.

La conductora Andrea Legarreta fue abordada por la prensa y respondió a las preguntas sobre los polémicos comentarios de Pedro Sola en torno a los “perrhijos”.

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Su intervención, cargada de empatía y reflexión, aportó una visión diferente y evitó el enfrentamiento directo, pero sí marcó una postura clara sobre la responsabilidad de quienes tienen voz en los medios.

Las palabras de Andrea Legarreta ante la polémica

Durante el encuentro, Andrea Legarreta subrayó la importancia de la prudencia para quienes se expresan ante el público:

“Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ser responsables. También se los digo a ustedes, muchachos”. La conductora instó a los medios a evitar la confrontación innecesaria, recordando que “el no amarrar navajas entre unos y otros, preguntarle de alguien a otra persona” puede alimentar polémicas sin sentido.

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Pedro Sola con camisa amarilla y saco marrón, sentado con expresión de preocupación. Seis perros de distintas razas le ladran. Fondo rojo a negro.
Una caricatura editorial retrata a Pedro Sola sentado con expresión tensa mientras seis perros de distintas razas ladran furiosos a su alrededor, sobre un fondo rojo que se degrada a negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin mencionar directamente a Sola, Legarreta compartió su postura personal:

“Yo respeto mucho la vida, respeto mucho a los animales, saben que los amo y yo siento que ellos a mí”. Reconoció la conexión especial que tiene con los animales y lamentó lo sucedido:

“Me parece que, pues que se le fueron las cabras. Nome parece que esté bien. Sí, hay que aceptar”. Además, hizo hincapié en el poder que tienen los comunicadores para influir en la sociedad y la necesidad de asumir ese compromiso:

Pedro Sola
El conductor de Ventaneando Pedro Sola pidió perdón tras decir al aire que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en espacios públicos, pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

“Hay que tener este compromiso, saber cómo influimos también de pronto en algunas personas”.

Para Legarreta, el respeto por la vida y la nobleza de los animales deberían ser un ejemplo: “Ojalá los seres humanos fuéramos un poquito como son los perritos. Ojalá tuviéramos esa nobleza y esa dulzura y ese amor incondicional”.

La polémica que envuelve a Pedro Sola

La controversia se desató cuando Pedro Sola emitió en televisión frases que provocaron indignación colectiva, al declarar que no toleraba la presencia de perros en tiendas y restaurantes y aludir a acciones extremas.

Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Aunque el conductor pidió disculpas públicamente y afirmó que sus palabras no debían tomarse de manera literal, el daño en la conversación pública ya estaba hecho.

Diversas organizaciones animalistas, figuras del espectáculo y usuarios de redes sociales exigieron sanciones, argumentando que el discurso de odio hacia los animales no puede justificarse como humor o enojo pasajero.

La presión llevó a directivos y colegas a expresar su opinión sobre la responsabilidad que implica tener un micrófono y dirigirse a millones de personas.

El caso de Sola no solo reabrió el debate sobre los derechos de los animales, sino también sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de los medios en la construcción de valores sociales.

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