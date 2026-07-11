IMSS reconoce plaga de pulgas y garrapatas en unidad de Matamoros tras denuncias de trabajadores

El IMSS confirmó la presencia de pulgas y garrapatas en la UMF No. 39 de Matamoros y la relacionó con mapaches que ingresan a las instalaciones. (IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas confirmó este viernes la presencia de pulgas y garrapatas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 39 de Matamoros y atribuyó esta situación a los mapaches que deambulan en el interior del inmueble, luego de que trabajadores denunciaran condiciones insalubres y la existencia de una plaga que, aseguran, ha afectado a varios integrantes del personal.

La dependencia federal emitió una tarjeta informativa después de que se difundieran denuncias realizadas por trabajadores de la unidad médica, quienes alertaron sobre la presencia constante de fauna nociva, fallas en el sistema de aire acondicionado y riesgos sanitarios tanto para el personal como para los derechohabientes.

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En su posicionamiento, el IMSS señaló que la dirección de la unidad, en coordinación con el área de Conservación, reforzará las medidas preventivas para evitar la propagación de pulgas, garrapatas y otra fauna relacionada con los mapaches que ingresan a las instalaciones.

Asimismo, aseguró que, hasta el momento, no existen registros de pacientes o trabajadores afectados por la presencia de estos parásitos.

Trabajadores denuncian una problemática de varios años

La respuesta institucional ocurrió luego de que salieran a la luz dos cartas dirigidas a representantes sindicales, en las que personal médico y administrativo solicitó su intervención debido a las condiciones laborales que enfrentan en la UMF No. 39.

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(X @Tu_IMSS_TAM)

Los documentos, fechados a finales de junio y firmados por trabajadores de distintas áreas, advierten que la presencia de fauna nociva no es un problema reciente. De acuerdo con los testimonios, desde hace aproximadamente 10 años se han registrado mapaches, pulgas y garrapatas en diferentes espacios de la unidad médica.

Sin embargo, el personal sostiene que durante los dos últimos años la situación se ha agravado debido a que las fumigaciones y las acciones para el control de plagas han resultado insuficientes.

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En las cartas, los trabajadores manifestaron su preocupación por el riesgo que esta situación representa para la salud de quienes laboran en la clínica, así como para los pacientes que diariamente acuden a recibir atención médica.

Personal reporta enfermedades relacionadas con garrapatas

Además de denunciar la presencia constante de pulgas y garrapatas, los trabajadores afirmaron que al menos siete empleados han resultado afectados por esta problemática.

Según los documentos, recientemente una enfermera auxiliar y una nutrióloga fueron diagnosticadas con enfermedad de Lyme y rickettsiosis, padecimientos que pueden transmitirse por la picadura de garrapatas infectadas.

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Empleados afirman que existen antecedentes de enfermedades transmitidas por garrapatas entre el personal de la clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, señalaron que cinco trabajadores que actualmente se encuentran pensionados presentaron enfermedades relacionadas con la exposición a esta fauna nociva.

“La preocupación se incrementa debido a que existen antecedentes documentados de compañeros trabajadores que han resultado positivos a enfermedades transmitidas por garrapatas, presentando cuadros clínicos graves que han comprometido su estado de salud”, se lee en el documento fechado el 22 de junio.

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Como parte de las evidencias entregadas a las autoridades sindicales, el personal anexó fotografías en las que se observan varios ejemplares de pulgas y garrapatas capturados dentro de las instalaciones de la unidad médica.

En algunas imágenes se aprecian hasta seis insectos adheridos a una cinta adhesiva, mientras que otras muestran ejemplares resguardados en pequeñas bolsas de plástico con la fecha y hora en que fueron localizados, con el propósito de documentar la recurrencia del problema.

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Pese a estos señalamientos, el IMSS sostuvo en su comunicado que no cuenta con registros oficiales de trabajadores o pacientes afectados por esta situación y reiteró que ya se implementan acciones preventivas para controlar la presencia de esta fauna y evitar que continúe propagándose dentro de la unidad médica.

La situación ha generado preocupación entre el personal de la clínica, que insiste en la necesidad de reforzar las labores de fumigación, mejorar las condiciones de mantenimiento del inmueble y garantizar un entorno seguro tanto para los trabajadores como para los miles de derechohabientes que diariamente acuden a recibir atención en la UMF No. 39 de Matamoros.

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