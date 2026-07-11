México

Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

En el pódcast Cuarto para las Cuatro, Rojas, Gina Jaramillo, Carolina Hernández Solís y Yuriria Sierra cuestionaron el blindaje al gobernador con licencia ante acusaciones de EEUU de supuestos nexos con el narco

Guardar
Google icon

Durante el programa Cuarto para las Cuatro, Paola Rojas sostuvo que el costo político de mantener la defensa de Rocha Moya resulta cada vez más elevado.

Las investigaciones sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se mantienen en el debate público después de que la periodista Paola Rojas cuestionara el respaldo que, a su juicio, mantiene el Gobierno de México hacia el mandatario señalado por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el crimen organizado.

Durante el programa Cuarto para las Cuatro, Rojas sostuvo que el costo político de mantener la defensa de Rocha Moya resulta cada vez más elevado y planteó una hipótesis que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Si Rubén Rocha cayera solo, ya lo hubieran entregado. Seguramente junto con él cae alguien con tanto peso que por eso el blindaje. No puede haber otra explicación”.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones surgieron mientras las investigaciones relacionadas con Ismael “El Mayo” Zambada siguen generando tensiones entre México y Estados Unidos.

Cuatro mujeres en un montaje dividido, cada una frente a un micrófono. Se aprecian sillas, cuadros decorativos, flores y luces en el fondo
Paola Rojas, Gina Jaramillo, Carolina Hernández Solís y Yuriria Sierra abordan la crisis política y de seguridad en Sinaloa tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, (YouTube)

Contradicciones en la detención de “El Mayo” Zambada centran la atención en Rocha Moya

La polémica tomó fuerza después de que se confirmara la participación del FBI en el operativo que culminó con la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, un punto que inicialmente había sido negado por autoridades estadounidenses y que el gobierno mexicano utilizó durante meses para exigir mayor información.

PUBLICIDAD

En la mesa de análisis, Paola Rojas criticó que, pese a la nueva información, la postura oficial continúe enfocándose en solicitar más pruebas, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación sobre Rocha Moya.

En paralelo, el gobernador con licencia rechazó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, negó estar protegido por el Ejército y aseguró que permanece en su domicilio de Culiacán desde que solicitó licencia al cargo. También afirmó que compareció voluntariamente ante la FGR y calificó los señalamientos como “calumnias”.

Ilustración semi-realista de Rubén Rocha Moya con ojos censurados y cuatro hombres (Los Chapitos) al frente, con la bandera difusa de Estados Unidos de fondo.
El debate político ocurre en un contexto marcado por la crisis de seguridad que vive Sinaloa desde la captura de “El Mayo” Zambada en julio de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuestionamientos al blindaje del gobierno a Rocha Moya

Uno de los momentos que más repercusión tuvo ocurrió cuando las conductoras debatieron por qué el gobierno federal asumiría el costo político de defender a Rocha Moya.

Mientras Yuriria Sierra planteó que la estrategia podría responder a un cálculo político, Paola Rojas respondió que el desgaste público resulta demasiado alto para explicarse únicamente por solidaridad partidista.

“Les está saliendo muy caro políticamente seguir blindando o protegiendo a Rubén Rocha”, afirmó durante la conversación.

Para la periodista, si el mandatario enfrentara únicamente consecuencias personales, la respuesta institucional habría sido distinta. Esa interpretación fue compartida por otras integrantes de la mesa, quienes consideraron que la permanencia del respaldo evidencia que el caso tendría implicaciones políticas de mayor alcance.

Bajo ese contexto, la periodista Carolina Hernández Solís dejó entrever que una posible extradición de Rocha Moya tendría un impacto enorme en el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Rubén Rocha Moya, las veces que habló, el muy cobarde, dijo cosas como: ‘Esto es un ataque a la transformación’. No es inocente en sus palabras. Está diciendo: ‘Esto es al movimiento’. No porque él piense que es parte importante de eso, es porque les está avisando a los demás”, declaró.
Dos mujeres hablan en micrófonos de estudio. La primera lleva camisa roja con rayas en las mangas; la segunda, chaqueta de cuero roja. Hay plantas y libros al fondo
La periodista Carolina Hernández Solís dejó entrever que una posible extradición de Rocha Moya tendría un impacto enorme en el movimiento de la Cuarta Transformación. (YouTube)

Cuestionamientos de Paola Rojas

Las declaraciones de Rojas rápidamente se difundieron en la red social X. El especialista en redes sociales Arturo Villegas destacó que la periodista resumió en pocos segundos el motivo por el que, desde su perspectiva, Rocha Moya continúa sin enfrentar consecuencias políticas.

En el mismo sentido, el periodista Luis Cárdenas retomó la intervención y subrayó la frase en la que Rojas sostiene que una eventual caída del gobernador con licencia podría afectar a personajes de mayor peso político.

La discusión también incluyó críticas hacia la estrategia de comunicación del gobierno federal tras conocerse nuevos detalles sobre la captura de “El Mayo” Zambada, especialmente después de que se confirmara la participación del FBI en el operativo.

Retratos de Sheinbaum, Salazar, Zambada y Guzmán López; un avión, banderas de México y Estados Unidos, un sello del FBI, documentos, un candado y llaves.
La discusión también incluyó críticas hacia la estrategia de comunicación del gobierno federal tras conocerse nuevos detalles sobre la captura de “El Mayo” Zambada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia sigue en el estado mientras la FGR sigue investigando

El debate político ocurre en un contexto marcado por la crisis de seguridad que vive Sinaloa desde la captura de “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

De acuerdo con el informe La guerra de los herederos en Sinaloa, elaborado por International Crisis Group, la ruptura entre Los Mayos y Los Chapitos fragmentó al Cártel de Sinaloa en cuatro grandes facciones y más de veinte células criminales que continúan disputándose el control del estado.

Mientras persisten los enfrentamientos y la violencia en distintas regiones de Sinaloa, la Fiscalía General de la República informó que las investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya continúan abiertas. La institución precisó que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes para ejercer acción penal en su contra conforme al estándar probatorio que exige la legislación mexicana.

En ese escenario, el caso mantiene abiertas las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y alimenta el debate político sobre el alcance de las investigaciones, la actuación de las autoridades mexicanas y el impacto que el proceso podría tener en la estabilidad institucional del país.

Temas Relacionados

Paola RojasCarolina Hernández SolísRubén Rocha MoyaEl Mayo ZambadaSinaloaNarco en México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: no guardes el paraguas, las lluvias seguirán en gran parte del país

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy sábado 11 de julio: no guardes el paraguas, las lluvias seguirán en gran parte del país

Después de horas de búsqueda, hayan cuerpo de persona en la presa Los Cuartos de Naucalpan

El cuerpo de un hombre fue arrastrado por las corrientes, derivado de las fuertes lluvias

Después de horas de búsqueda, hayan cuerpo de persona en la presa Los Cuartos de Naucalpan

Precio de la gasolina en Jalisco hoy viernes 10 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Jalisco hoy viernes 10 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 11 de julio en Puebla?

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 11 de julio en Puebla?

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 10 de julio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 10 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

¿De qué delitos acusan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, tras su detención en Cancún?

ENTRETENIMIENTO

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR tras polémica por presunta apología del maltrato animal

Juan Gabriel en Bellas Artes: revelan fecha de estreno y preventa de función especial en cines

Camila Sodi revela detalles de su cirugía de matriz: “Tenía un tumor del tamaño de una toronja”

¿Quién es Moisés Peñaloza, el quinto participante de La Casa de los Famosos México 4?

DEPORTES

Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

Sólo cinco técnicos mexicanos dirigirán en la Liga MX en este torneo

El noruego más mexicano: Erling Haaland se suma al “¿Y si sí?” previo a enfrentar a Inglaterra

Agente de Gilberto Mora aclara rumores de fichaje y solicita no cargar más presión sobre el joven de 17 años

Clara Brugada anuncia Medio Maratón CDMX 2026: cómo registrarte gratis a uno de los 300 lugares adicionales para este domingo