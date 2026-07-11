Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

Durante el programa Cuarto para las Cuatro, Paola Rojas sostuvo que el costo político de mantener la defensa de Rocha Moya resulta cada vez más elevado.

Las investigaciones sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se mantienen en el debate público después de que la periodista Paola Rojas cuestionara el respaldo que, a su juicio, mantiene el Gobierno de México hacia el mandatario señalado por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el crimen organizado.

Durante el programa Cuarto para las Cuatro, Rojas sostuvo que el costo político de mantener la defensa de Rocha Moya resulta cada vez más elevado y planteó una hipótesis que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Si Rubén Rocha cayera solo, ya lo hubieran entregado. Seguramente junto con él cae alguien con tanto peso que por eso el blindaje. No puede haber otra explicación”.

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Sus declaraciones surgieron mientras las investigaciones relacionadas con Ismael “El Mayo” Zambada siguen generando tensiones entre México y Estados Unidos.

Paola Rojas, Gina Jaramillo, Carolina Hernández Solís y Yuriria Sierra abordan la crisis política y de seguridad en Sinaloa tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, (YouTube)

Contradicciones en la detención de “El Mayo” Zambada centran la atención en Rocha Moya

La polémica tomó fuerza después de que se confirmara la participación del FBI en el operativo que culminó con la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, un punto que inicialmente había sido negado por autoridades estadounidenses y que el gobierno mexicano utilizó durante meses para exigir mayor información.

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En la mesa de análisis, Paola Rojas criticó que, pese a la nueva información, la postura oficial continúe enfocándose en solicitar más pruebas, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación sobre Rocha Moya.

En paralelo, el gobernador con licencia rechazó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, negó estar protegido por el Ejército y aseguró que permanece en su domicilio de Culiacán desde que solicitó licencia al cargo. También afirmó que compareció voluntariamente ante la FGR y calificó los señalamientos como “calumnias”.

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El debate político ocurre en un contexto marcado por la crisis de seguridad que vive Sinaloa desde la captura de “El Mayo” Zambada en julio de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuestionamientos al blindaje del gobierno a Rocha Moya

Uno de los momentos que más repercusión tuvo ocurrió cuando las conductoras debatieron por qué el gobierno federal asumiría el costo político de defender a Rocha Moya.

Mientras Yuriria Sierra planteó que la estrategia podría responder a un cálculo político, Paola Rojas respondió que el desgaste público resulta demasiado alto para explicarse únicamente por solidaridad partidista.

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“Les está saliendo muy caro políticamente seguir blindando o protegiendo a Rubén Rocha”, afirmó durante la conversación.

Para la periodista, si el mandatario enfrentara únicamente consecuencias personales, la respuesta institucional habría sido distinta. Esa interpretación fue compartida por otras integrantes de la mesa, quienes consideraron que la permanencia del respaldo evidencia que el caso tendría implicaciones políticas de mayor alcance.

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Bajo ese contexto, la periodista Carolina Hernández Solís dejó entrever que una posible extradición de Rocha Moya tendría un impacto enorme en el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Rubén Rocha Moya, las veces que habló, el muy cobarde, dijo cosas como: ‘Esto es un ataque a la transformación’. No es inocente en sus palabras. Está diciendo: ‘Esto es al movimiento’. No porque él piense que es parte importante de eso, es porque les está avisando a los demás”, declaró.

La periodista Carolina Hernández Solís dejó entrever que una posible extradición de Rocha Moya tendría un impacto enorme en el movimiento de la Cuarta Transformación. (YouTube)

Cuestionamientos de Paola Rojas

Las declaraciones de Rojas rápidamente se difundieron en la red social X. El especialista en redes sociales Arturo Villegas destacó que la periodista resumió en pocos segundos el motivo por el que, desde su perspectiva, Rocha Moya continúa sin enfrentar consecuencias políticas.

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En el mismo sentido, el periodista Luis Cárdenas retomó la intervención y subrayó la frase en la que Rojas sostiene que una eventual caída del gobernador con licencia podría afectar a personajes de mayor peso político.

La discusión también incluyó críticas hacia la estrategia de comunicación del gobierno federal tras conocerse nuevos detalles sobre la captura de “El Mayo” Zambada, especialmente después de que se confirmara la participación del FBI en el operativo.

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La discusión también incluyó críticas hacia la estrategia de comunicación del gobierno federal tras conocerse nuevos detalles sobre la captura de “El Mayo” Zambada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia sigue en el estado mientras la FGR sigue investigando

El debate político ocurre en un contexto marcado por la crisis de seguridad que vive Sinaloa desde la captura de “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

De acuerdo con el informe La guerra de los herederos en Sinaloa, elaborado por International Crisis Group, la ruptura entre Los Mayos y Los Chapitos fragmentó al Cártel de Sinaloa en cuatro grandes facciones y más de veinte células criminales que continúan disputándose el control del estado.

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Mientras persisten los enfrentamientos y la violencia en distintas regiones de Sinaloa, la Fiscalía General de la República informó que las investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya continúan abiertas. La institución precisó que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes para ejercer acción penal en su contra conforme al estándar probatorio que exige la legislación mexicana.

En ese escenario, el caso mantiene abiertas las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y alimenta el debate político sobre el alcance de las investigaciones, la actuación de las autoridades mexicanas y el impacto que el proceso podría tener en la estabilidad institucional del país.