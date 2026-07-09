Receta de avena remojada con manzana rallada para tener energía toda la mañana

Un bol de avena remojada se presenta con rodajas de manzana, nueces, almendras y hojas de menta sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas empezar el día con energía real y sostenida? Nada como una receta sencilla y fresca: avena remojada con manzana rallada.

Este desayuno no solo es ligero y saciante, sino que combina el dulzor natural de la fruta con la textura cremosa de la avena, aportando energía estable durante toda la mañana.

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En España y Europa, la costumbre de preparar la avena la noche anterior se ha vuelto tendencia entre los amantes del desayuno saludable. Además, marida genial con un café solo, un té suave o un vaso de zumo de naranja natural.

Un tazón de avena caliente con trozos de manzana verde y canela es la opción perfecta para comenzar el día con energía y de forma saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de avena remojada con manzana rallada

La avena remojada con manzana rallada es un desayuno frío, sin cocción, en el que la avena se hidrata en leche o bebida vegetal y se combina con manzana fresca rallada. La técnica principal es el remojo nocturno, que deja la avena suave y lista para consumir al despertar.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 7 minutos (más el remojo nocturno)

Preparación activa: 5 minutos

Reposo en nevera: mínimo 6 horas (ideal toda la noche)

Ingredientes

50 g de copos de avena (tradicionales o integrales) 1 manzana (tipo Fuji, Royal Gala o la que prefieras) 120 ml de leche (o bebida vegetal: soja, avena, almendra…) 1 cucharadita de miel o sirope de agave (opcional) 1 pizca de canela (opcional) 1 yogur natural (opcional, para más cremosidad) Frutos secos troceados (nueces, almendras…) al gusto

Cómo hacer avena remojada con manzana rallada, paso a paso

Coloca la avena en un bol o tarro hermético. Vierte la leche (o la bebida vegetal) sobre la avena y remueve bien. Añade la miel y la canela (si la usas). Mezcla para que se integre. Tapa y deja reposar en la nevera al menos 6 horas (ideal toda la noche). Por la mañana, lava y ralla la manzana con piel para aprovechar más fibra. Agrega al bol justo antes de comer. Mezcla bien y, si quieres, añade el yogur para una textura más cremosa. Remata con los frutos secos por encima justo antes de servir. Si la mezcla queda muy espesa, ajusta con un poco más de leche.

Consejo técnico: Añadir la manzana justo antes de comer evita que se oxide y pierda textura. Si quieres que la mezcla quede muy cremosa, usa copos de avena finos.

La infografía explica los pasos para elaborar avena remojada con manzana, un desayuno nutritivo y fácil de preparar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 porción abundante (desayuno individual).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: aprox. 250-300 kcal

Hidratos de carbono: 40 g

Proteínas: 7 g

Grasas: 5 g

Fibra: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, aguanta hasta 2 días en recipiente cerrado. Añade la manzana rallada justo antes de consumir para conservar la frescura y evitar la oxidación.

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