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Estos son los memes que dejo el comentario de Pedro Sola que incitaba al maltrato animal

El conflicto comenzó cuando el conductor emitió una serie de comentarios que muchos consideraron que fomentaban la violencia animal

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Pedro Sola
A pesar de que el conductor ya ha ofrecido disculpas, diversos actores sociales piden una sanción conforme a la ley. (Redes sociales)

Las declaraciones de Pedro Sola en Ventaneando sobre envenenar perros desataron una ola de críticas de actores, cantantes y organizaciones animalistas, mientras la presión también alcanzó a Pati Chapoy por haber celebrado el comentario al aire sin ofrecer una disculpa directa.

La controversia escaló incluso hasta Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien escribió en su cuenta de X que los dichos del conductor fueron “lamentables” aunque no adelantó si habrá sanciones internas ni respondió a las exigencias de despido.

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El conflicto comenzó cuando Sola dijo en el programa que no tolera ver mascotas en tiendas, supermercados ni restaurantes. En esa conversación afirmó que le daban “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

Fue más lejos al hablar de personas que pasean a sus perros en carriola. Dijo que le daban “ganas de darles un balazo”, y Chapoy respondió en tono de broma: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”.

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Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Los memes que circulan internet tras el comentario de Pedro Sola que fomenta la violencia animal

A pesar de que los comentarios han sido considerados desafortunados e incluso acreedores a alguna sanción por promover la violencia contra los animales, como siempre internet no ha dejado pasar el momento para burlarse del conductor y desacreditar aún esta conducta que ha sido señalada como reprochable por el ambientalistas, defensores de los animales, famosos y público en general.

Es por ello que en redes sociales ya circulan memes que, aunque sea a manera de humor, piden una sanción real para este acto que promueve la violencia contra los animales.

Pedro Sola memes
(Redes Sociales)
Pedro Sola memes
(Redes Sociales)
Pedro Sola memes
(Redes Sociales)
Pedro Sola memes
(Redes Sociales)
Pedro Sola memes
(Redes Sociales)

Pedro Sola ofreció disculpas, pero Pati Chapoy no se retractó de forma directa

Horas después de sus desafortunados comentarios Pedro Sola leyó una disculpa en el programa. Dijo: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”.

También atribuyó sus palabras a un factor generacional. “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví”, expresó el conductor.

Chapoy no ofreció una disculpa directa. Sus palabras fueron: “Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar”.

Esa postura no frenó el rechazo en redes sociales. Organizaciones animalistas como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo exigieron una sanción formal tras la difusión del video.

Uno de los primeros en responder fue Marcos Valdés, quien cuestionó de frente al conductor. “Pedro, es una falta terrible de respeto a los animalitos. Te creía una persona más capaz, pero lo que hiciste no tiene madre. ¿Cómo te atreves a decir que vas a envenenar a los animalitos inocentes? Eso no se vale”.

La ex Miss Universo Lupita Jones también criticó que el comentario se hiciera en televisión nacional. “¿Cómo se le ocurre decir en vivo, en pantalla nacional, en una de las plataformas de telecomunicaciones más importantes de México, decir que él quería darles carne envenenada a los perros? No doy crédito a que ese señor siga teniendo un micrófono y una pantalla de un medio de comunicación formal en nuestro país”.

El cantante Apio Quijano dirigió su reproche a Chapoy. “Me sorprende, señora Chapoy, tantos años y que se ría de un tema tan serio y tan delicado”.

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