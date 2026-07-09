Noroña enfrenta rechazo político rumbo a la presidencia del Senado: Morena y oposición cuestionan su continuidad

La posible reelección de Gerardo Fernández Noroña al frente del Senado abre una disputa política entre Morena y la oposición. Foto: Cámara de Diputados

La renovación de la Mesa Directiva del Senado para el periodo legislativo 2026-2027 comenzó a generar tensiones al interior de Morena y entre las fuerzas de oposición, luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña reconociera que analiza buscar nuevamente la presidencia de la Cámara alta, una posibilidad que enfrenta resistencias tanto dentro de su bancada como entre legisladores de otros partidos.

Aunque la legislación permite la reelección de quienes integran la Mesa Directiva, la eventual candidatura del legislador morenista se desarrolla en un contexto marcado por cuestionamientos a su desempeño durante el último año y por la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que determinó que incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género, fallo que el senador anunció que impugnará.

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Rechazo de la oposición a un nuevo periodo de Fernández Noroña

Desde la oposición, PRI y PAN expresaron su rechazo a la posibilidad de que Fernández Noroña vuelva a ocupar la presidencia del Senado.

Carolina Viggiano rechaza que Noroña repita al frente del Senado y cuestiona su desempeño como legislador.

La senadora priista Carolina Viggiano lanzó las críticas más severas al señalar que la eventual continuidad del morenista es un asunto que corresponde resolver a Morena.

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Además, lo calificó como una persona con “delirios de grandeza”, aseguró que mantiene una actitud ofensiva hacia otros legisladores y reiteró que, a su juicio, incurre en conductas misóginas.

En el mismo sentido, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que el senador “destila misoginia” y sostuvo que durante los debates mantiene un trato distinto hacia las mujeres legisladoras.

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PAN acusa que Noroña provoca división al interior del Senado

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, consideró que la anterior gestión de Fernández Noroña al frente de la Mesa Directiva provocó confrontaciones y divisiones al interior del recinto legislativo.

Ricardo Anaya rechaza la continuidad de Noroña al frente del Senado y acusa que su gestión generó división.

Señaló que quien presida el Senado debe actuar con imparcialidad y representar a todas las fuerzas políticas, por lo que estimó que una eventual reelección no favorecería el funcionamiento institucional de la Cámara.

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Asimismo, indicó que la resolución relacionada con violencia política de género podría abrir un debate sobre su elegibilidad, aunque precisó que corresponderá revisar los alcances jurídicos de dicha determinación.

Morena condiciona cualquier candidatura al consenso interno

Dentro de Morena tampoco existe un respaldo automático para Fernández Noroña.

El coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier, dejó claro que cualquier aspirante deberá contar primero con el consenso de los 67 senadores de Morena y posteriormente alcanzar acuerdos con los partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Ignacio Mier señala que la candidatura para presidir el Senado deberá contar con consenso dentro de Morena.

El legislador explicó que la persona que encabece la Mesa Directiva deberá garantizar la conducción institucional de los trabajos legislativos y representar jurídicamente al Senado, por lo que la decisión será tomada con “inteligencia y prudencia” durante la reunión plenaria que la bancada celebrará en agosto.

A la par, otros legisladores morenistas ya manifestaron interés por el cargo, entre ellos Higinio Martínez, Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta, quien dejó en claro que no respalda una reelección por una cuestión de principios y no por motivos personales.

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Así es el proceso para renovar la Mesa Directiva en el Senado

La presidencia del Senado se renovará el 1 de septiembre para el periodo 2026-2027.

Morena, como bancada mayoritaria, definirá primero a la persona que propondrá.

La decisión interna se tomará durante la reunión plenaria del grupo parlamentario en agosto.

Posteriormente, el Pleno del Senado elegirá a la nueva Mesa Directiva mediante votación secreta y por mayoría absoluta.

La Ley Orgánica del Congreso permite la reelección de los integrantes de la Mesa Directiva.

Fernández Noroña reconoce que no tiene asegurado el respaldo

El propio Gerardo Fernández Noroña admitió que actualmente desconoce si cuenta con el apoyo suficiente para volver a competir por la presidencia del Senado.

El senador señaló que antes de tomar una decisión conversará con sus compañeros de bancada para conocer si existe respaldo a su aspiración.

Fernández Noroña reconoce que aún no tiene asegurado el apoyo de Morena para repetir como presidente del Senado.

También sostuvo que la resolución por violencia política de género podría convertirse en un obstáculo político para su candidatura, al considerar que será utilizada por sus adversarios para impedir su regreso al cargo.

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No obstante, insistió en que no ejerció violencia política contra ninguna mujer y reiteró que apelará la resolución judicial, al asegurar que defenderá su postura por la vía legal.

La sucesión en el Senado abre una competencia dentro de Morena

A menos de dos meses del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, la carrera por la presidencia del Senado ya comenzó a tomar forma dentro de Morena.

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Higinio Martínez aparece como uno de los perfiles de Morena para presidir el Senado en el periodo 2026-2027. (Foto: Twitter / @higinio_mtz)

Además de Fernández Noroña, Higinio Martínez, Óscar Cantón Zetina y otros integrantes de la bancada han expresado interés en participar en el proceso, mientras algunos legisladores incluso han planteado la posibilidad de que el PVEM encabece la Mesa Directiva como parte de los acuerdos entre los partidos aliados.

Con este escenario, la definición del próximo presidente del Senado dependerá de las negociaciones internas que Morena sostenga durante agosto y de los consensos que logre construir con sus aliados parlamentarios, en una elección que ya genera divisiones tanto dentro de la mayoría legislativa como entre las bancadas de oposición.