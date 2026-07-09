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Embajada de México en EEUU acompaña a familiares de Lorenzo Salgado, quien murió en operativo del ICE: “La vida y la dignidad humana están primero”

El embajador Roberto Lazzeri aseguró que emplearán los recursos necesarios para que el caso sea investigado

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Embajada de México en EEUU acompaña a familiares de Lorenzo Salgado, quien murió en operativo del ICE. (Foto: redes sociales)
Embajada de México en EEUU acompaña a familiares de Lorenzo Salgado, quien murió en operativo del ICE. (Foto: redes sociales)

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, dio a conocer que la familia de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo el pasado 7 de julio, está siendo acompañada a través del consulado mexicano en Houston, Texas.

México exige protocolos claros en materia de migración

El diplomático aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de las instituciones señaladas “utilizará todas las herramientas disponibles para que este caso sea investigado con la seriedad que exige”.

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Adelantó que se reunirá con representantes de distintas dependencias de seguridad -entre ellas el ICE-, así como con miembros del Congreso estadounidense para buscar que por medio de la presión diplomática se “transparente lo sucedido”, además, pugnarán “por protocolos claros de aquí en adelante”.

Cerrando filas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el embajador envío un mensaje contundente:

Esto no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes. Se trata de defender un principio que no admite excepciones. La vida y la dignidad humana están por encima de todo”.

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Roberto Lazzeri
México exige protocolos claros en materia de migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Versión oficial es cuestionada por organizaciones

El pasado 7 de julio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) -responsable del ICE- dio a conocer que alrededor de las 06:50 de la mañana, llevaron a cabo un operativo al que supuestamente Salgado Araujo habría intentado evadir, entre las calles Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park.

“Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo de los agentes del ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, precisa la información de la dependencia estadounidense.

Tras lo sucedido, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exigió “una investigación completa, independiente y transparente” sobre el tiroteo que dejó sin vida al mexicano, dejó claro que la información inicial “no puede aceptarse sin más”.

Solicitó la conservación de evidencia fundamental para esclarecer el actuar de las autoridades: “todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales, los videos de vigilancia, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos”.

A family member holds a picture of a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo who was fatally shot by an ICE agent, during a news conference, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian
A family member holds a picture of a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo who was fatally shot by an ICE agent, during a news conference, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

Por su parte, Amnistía Internacional se pronunció por la muerte de Salgado Araujo, “otra persona ha sido baleada y asesinada por un oficial de ICE”, por lo que solicitó la rendición de cuentas de manera inmediata, señalando que el Servicio “no hace que nuestras comunidades sean más seguras”.

Lorenzo Salgado Araujo iba para su trabajo cuando

A través de redes sociales, el hijo de Lorenzo Salgado Araujo ha realizado distintas publicaciones desde lo ocurrido: “Mi padre, Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano trabajador, fue el hombre que murió esta mañana a manos del ICE en el East End”.

Ronaldo Salgado detalló que su padre llevaba casi 35 años en Estados Unidos, quien trabajaba en construcción, proveía a una familia de tres hijos y a su esposa. “Estaba tramitando su permiso de trabajo por la vía legal. Iba de camino al trabajo, recogiendo a sus empleados”, compartió el joven, pidiendo un alto a la difusión de material sensible sobre el momento de la muerte de su padre.

(Presidencia)

El último mensaje publicado en redes sociales, deja ver el día a día del mexicano, a quien su familia esperaba en casa tras salir a trabajar:

“Esta fue la última vez que mi padre cargó su furgoneta con el café y el almuerzo, como lo había hecho durante décadas. Debería haber llegado a ese camino de entrada 14 horas después, tras una larga jornada bajo el sol de Houston. Debería haber estado comiendo una enorme comida casera preparada por mi madre. No merecía morir. No merecía ser sacado de su furgoneta, desangrándose mientras agentes del ICE lo detenían”.

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