EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de julio: estados con lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible granizo

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Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.
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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el 9 de julio de 2026 se resume en dos contrastes principales:
- Lluvias y granizo en casi todo el país: Habrá chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas en la mayor parte de México, llegando a ser lluvias intensas en Jalisco, Veracruz y Tabasco debido a ondas tropicales y canales de baja presión.
- Calor extremo en el norte y costas: Se mantendrá un ambiente muy caluroso con una onda de calor en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, la cual también iniciará en las costas de Michoacán y el sur de Oaxaca.