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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de julio: estados con lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible granizo

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:01 hsHoy

Clima en Ciudad de México: temperatura y probabilidad de lluvia para este 9 de julio

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

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06:00 hsHoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el 9 de julio de 2026 se resume en dos contrastes principales:

  • Lluvias y granizo en casi todo el país: Habrá chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas en la mayor parte de México, llegando a ser lluvias intensas en Jalisco, Veracruz y Tabasco debido a ondas tropicales y canales de baja presión.
  • Calor extremo en el norte y costas: Se mantendrá un ambiente muy caluroso con una onda de calor en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, la cual también iniciará en las costas de Michoacán y el sur de Oaxaca.
Las lluvias intensas que se registraron la tarde y noche del 8 de julio provocaron daños en la infraestructura urbana de las Casas del Bienestar en Veracruz. (Redes Sociales)
Las lluvias intensas que se registraron la tarde y noche del 8 de julio provocaron daños en la infraestructura urbana de las Casas del Bienestar en Veracruz. (Redes Sociales)

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