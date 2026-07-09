Ricardo Monreal expresa desacuerdo con Lenia Batres tras proponer cobrar impuestos a herencias

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, no está de acuerdo con Lenia Batres sobre cobrar impuestos a herencias. Crédito: X/ @avieu

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su desacuerdo con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, quien propuso cobrar un impuesto a las herencias.

Este jueves, el legislador zacatecano cerró la puerta al impuesto a las herencias; algo que se podría discutir en San Lázaro, recinto legislativo que analiza y aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como nuevos gravámenes.

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Ante medios de comunicación, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro adelantó que no hay intención de gravar este tipo de riqueza. Algo que también generó divisiones y desacuerdos al interior del Ejecutivo Federal y Poder Judicial.

No hay iniciativa para cobrar este nuevo impuesto

También dejó claro que, hasta el momento, no hay iniciativas presentadas al respecto. Destacando que las y los ministros de la Suprema Corte no pueden proponer nuevas leyes, solo hacer respetar lo que dicta la Constitución.

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El desacuerdo de Ricardo Monreal con Lenia Batres se dio porque la ministra –durante una sesión de la Corte– defendió que herencias, legados y recursos de Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos estén sujetos al pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR).

El fallo sobre la marca “Ministra del Pueblo” sienta precedente para futuros registros de nombres vinculados a cargos públicos, tras la batalla legal de Lenia Batres contra el IMPI. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

Dado que Batres Guadarrama se quería conceder nuevas atribuciones, Monreal le recordó que una ministra del Máximo Tribunal del país no puede crear impuestos, ya que eso, única y exclusivamente, le corresponde al Congreso, así como a la presidenta o a Congresos locales mediante iniciativas.

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“No tenemos en puerta ninguna intención de gravar las herencias, no tenemos iniciativas al respecto, nadie han presentado iniciativa al respecto de gravar las herencias; los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la presidenta de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, los senadores y diputados, y los Congresos Locales, y hasta ahora no tenemos ninguna intención”, dijo el diputado.

Así expresó Monreal su desacuerdo con Batres

Monreal Ávila aprovechó los micrófonos para exponer que de manera personal no está de acuerdo con ese tipo de medidas, las cuales, calificó como impositivas en este momentos que son difíciles para México.

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Además, le mandó un recadito a Lenia, ya que mientras sea coordinador de la bancada morenista no pasará una iniciativa de esa índole.

“Concretamente ésta de gravar las herencias, yo estoy en contra y mientras sea coordinador intentaré de que no pase, aunque la mayoría de mis compañeros son los que deciden si pasa o no una iniciativa o una ley”, indicó.

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Sheinbaum también se desmarca de la propuesta de Batres

Durante su “Conferencia del Pueblo” de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su desacuerdo con lo dicho por la ministra Lenia Batras sobre cobrar impuestos a las Afores de trabajadores fallecidos y a las herencias.

Pese a marcar su distancia, la titular del Ejecutivo Federal consideró que Batres Guadarrama “tiene todo el derecho” a decidir si apoya o no la iniciativa.

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(Presidencia)

“No, no estoy de acuerdo con eso. En mi caso, yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión, pues de la ministra y tiene todo derecho de tener una opinión”, dijo en Palacio Nacional.

Asimismo, Sheinabum Pardo destacó que “prácticamente” en todo el mundo se gravan herencias. Sin embargo, consideró que su administración no tiene planeado implementar una acción como ésta.

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“En nuestro caso, no creemos que deba gravarse las herencias, que se gravan en prácticamente todos los países del mundo. Por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, expresó.

Dado que no nos acercamos a un año electoral, tanto Claudia Sheinbaum como Ricardo Monreal se desmarcan de la polémica propuesta hecha por Lenia Batres.

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