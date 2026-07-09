La bebida coreana sin cafeína que ayuda a la digestión y se disfruta fría o caliente todo el año

El té de cebada coreano: infusión sin cafeína, rica en fibra y melanoidinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bebida tradicional coreana conocida como té de cebada mantiene su presencia en la vida cotidiana por su sabor tostado y su asociación con la salud intestinal.

Consumida fría durante el verano y caliente en el invierno, esta infusión elaborada con granos tostados de cebada se distingue por su perfil libre de cafeína y su capacidad para integrarse en cualquier comida, incluso como sustituto del agua en hogares coreanos.

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El atractivo de la bebida se extiende más allá de su sabor: estudios recientes de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro resaltan que la cebada contiene compuestos bioactivos que benefician la digestión y la microbiota.

El mercado global de infusiones herbales, donde se incluye el té de cebada, registra un crecimiento sostenido impulsado por consumidores que buscan alternativas sin cafeína y con beneficios comprobados para la salud digestiva, según revisiones académicas publicadas por la University Sains Malaysia en Food Science & Nutrition.

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El té de cebada destaca entre las bebidas funcionales porque la cebada, además de ser sostenible, es fuente de fibra soluble y melanoidinas, dos elementos clave para el bienestar intestinal.

El té de cebada ofrece fibra soluble y melanoidinas que favorecen la salud intestinal

La cebada tostada utilizada para preparar la infusión libera compuestos aromáticos y un sabor suave con notas amargas.

A diferencia del té verde o negro, el de cebada no contiene cafeína, lo que permite su consumo a cualquier hora y por personas sensibles a los estimulantes.

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La infusión presenta un color ámbar y es reconocida por su bajo contenido calórico.

De acuerdo con la investigación publicada en Frontiers in Nutrition, la cebada es fuente de beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que regula el tránsito intestinal y ayuda a mantener la sensación de saciedad.

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El estudio también señala que durante el tostado de los granos se forman melanoidinas, compuestos que actúan como antioxidantes y antimicrobianos.

Estos elementos no se digieren en el tracto superior, pero sí son fermentados por la microbiota en el colon, promoviendo el desarrollo de bacterias como Lactobacillus y Bifidobacterium.

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Las melanoidinas cumplen un papel relevante en la producción de ácidos grasos de cadena corta, esenciales para la salud del colon.

El mismo artículo describe que estos compuestos también inhiben la peroxidación lipídica durante la digestión, lo que reduce la formación de sustancias dañinas y protege las células intestinales.

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La combinación de fibra y melanoidinas convierte al té de cebada en una alternativa para quienes buscan mejorar la digestión sin recurrir a bebidas con cafeína.

A diferencia del té verde o negro, el de cebada no contiene cafeína, lo que permite su consumo a cualquier hora y por personas sensibles a los estimulantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de té de cebada está asociado a beneficios digestivos y antioxidantes

El hábito de beber esta infusión se asocia con un equilibrio saludable de la microbiota intestinal y una protección adicional frente a microorganismos patógenos.

La revisión de la University Sains Malaysia en Food Science & Nutrition subraya que las infusiones herbales, como el té de cebada, son seguras para el consumo diario y no presentan riesgos para embarazadas, niños ni personas con sensibilidad a los oxalatos.

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El bajo contenido de estos compuestos en la cebada diferencia a esta infusión de otros tés tradicionales, que pueden favorecer la formación de cálculos renales.

El potencial antioxidante de las melanoidinas, demostrado en estudios de laboratorio, contribuye a la protección frente al daño oxidativo en el ADN y a la inhibición de procesos inflamatorios.

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Estos efectos pueden tener impacto en la prevención de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

El artículo de Frontiers in Nutrition destaca que la cebada ocupa el cuarto lugar entre los cereales de mayor importancia global y es uno de los ingredientes principales en la alimentación funcional.

El hábito de beber esta infusión se asocia con un equilibrio saludable de la microbiota intestinal y una protección adicional frente a microorganismos patógenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Versatilidad y tradición: el té de cebada como parte de la cultura coreana

El té de cebada es una bebida presente en la mesa coreana durante todo el año.

Su preparación consiste en tostar los granos hasta que adquieren un color marrón intenso, hervirlos en agua y filtrar el líquido.

El resultado es una bebida de sabor neutro, que puede disfrutarse sola o con un toque de miel o limón, aunque la receta tradicional es sin aditivos.

El consumo de esta infusión se ha adaptado a distintas estaciones: en verano se sirve frío, como refresco, y en invierno se toma caliente.

Esta flexibilidad ha favorecido su integración en la dieta diaria y su permanencia a lo largo de generaciones.

La cebada es un cultivo resistente que puede crecer en regiones de bajos recursos hídricos, lo que la convierte en una opción sostenible y accesible para la producción de bebidas funcionales.

Té de cebada y salud digestiva: beneficios y preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las revisiones académicas coinciden en que el té de cebada es una bebida ancestral, libre de cafeína y con respaldo científico para su aporte a la salud digestiva.

El interés internacional por las infusiones saludables ha reforzado la presencia global de esta bebida coreana.