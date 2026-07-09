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Gilberto Mora recibe saludo inesperado de un fan en pleno tráfico y causa sensación en redes

El joven mediocampista causó revuelo en redes tras lo sucedido mientras conducía un vehículo

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El jugador de Xolos ha causado revuelo para quienes lo encuentran en la calle. (redes sociales)
El jugador de Xolos ha causado revuelo para quienes lo encuentran en la calle. (redes sociales)

El impacto que dejó Gilberto Mora durante la Copa del Mundo de 2026 continúa reflejándose mucho más allá de las canchas.

A unos días de haber regresado a Tijuana tras su participación con la Selección Mexicana, el joven mediocampista volvió a convertirse en tema de conversación, esta vez por un momento espontáneo que dejó ver la conexión que ha generado con la afición.

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Un breve encuentro en plena vía pública bastó para que las imágenes se viralizaran y confirmaran el creciente fenómeno que rodea al futbolista de apenas 17 años.

Gilberto Mora detuvo su camino para saludar a un aficionado

El episodio ocurrió mientras Gilberto Mora se encontraba detenido por el tráfico en Tijuana. En un video difundido en redes sociales se observa cómo un aficionado identifica el vehículo del jugador y, sin pensarlo demasiado, corre entre los automóviles para intentar saludarlo.

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(redes sociales)

Lejos de ignorar la situación, el futbolista de Xolos bajó el cristal de su vehículo, respondió con una sonrisa y estrechó la mano del seguidor antes de continuar su camino.

El gesto fue captado por otros automovilistas y rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas, donde miles de usuarios destacaron la sencillez del seleccionado mexicano y la naturalidad con la que atendió al aficionado.

Las imágenes provocaron una ola de comentarios positivos, pues muchos seguidores consideraron que el joven no ha perdido la humildad pese al enorme crecimiento que ha tenido su carrera en los últimos meses.

Otros resaltaron que escenas como esta reflejan el cariño que ha despertado entre los aficionados después de convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026.

No fue el único recibimiento que tuvo tras volver a Baja California. Desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Tijuana, Mora también fue recibido por seguidores que buscaron fotografías y autógrafos, una muestra de la popularidad que ha adquirido después de su irrupción con el Tricolor.

El Mundial despertó el interés de Europa

El crecimiento mediático de Gilberto Mora tiene una explicación clara. Durante la Copa del Mundo de 2026, el mediocampista ganó protagonismo con la Selección Mexicana gracias a sus actuaciones frente a rivales de alto nivel, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes del torneo y en una de las grandes apariciones del certamen.

Mora es pretendido fuertemente por grandes equipos de Inglaterra.
Mora es pretendido fuertemente por grandes equipos de Inglaterra.

Su personalidad para pedir el balón, su capacidad para romper líneas y la madurez que mostró en escenarios de máxima exigencia despertaron elogios dentro y fuera del país.

Ese rendimiento también incrementó el interés de varios clubes europeos. En los últimos días, distintos reportes han señalado que equipos como Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Barcelona y Real Madrid siguen de cerca la evolución del futbolista de Xolos, aunque cualquier movimiento internacional deberá esperar a que cumpla la mayoría de edad, de acuerdo con la normativa de la FIFA.

Mientras tanto, Mora volverá a concentrarse en el Apertura 2026 con Xolos, donde asumirá un rol todavía más importante tras el escaparate que significó el Mundial. Su contrato contempla una posible salida al futbol europeo cuando llegue una oferta que satisfaga tanto al club como al jugador, por lo que cada actuación será observada con atención por visores del extranjero.

El saludo improvisado en medio del tráfico terminó convirtiéndose en mucho más que una anécdota viral. Reflejó el momento que vive Gilberto Mora dentro del futbol mexicano: un juvenil que pasó de ser una promesa de Xolos a convertirse en uno de los rostros más reconocidos del país tras el Mundial 2026.

Con la temporada de Liga MX por comenzar y varios gigantes europeos atentos a su desarrollo, cualquier aparición del mediocampista genera expectativa, incluso cuando ocurre lejos de una cancha.

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