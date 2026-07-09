La periodista fue secuestrada desde el pasado 2 de junio. Crédito: Especial

La Fiscalía Regional Coatzacoalcos vinculó a proceso penal a ocho personas detenidas como presuntas responsables del homicidio doloso calificado de la comunicadora R.B.G.R., ocurrido el 2 de junio de 2026 en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz.

El órgano jurisdiccional determinó, durante la audiencia de continuación, que existen datos de prueba suficientes para establecer la presunta participación de los ocho imputados en el crimen. Como medida cautelar, ratificó la prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 365/2026.

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Quiénes son los ocho vinculados a proceso

Los imputados fueron identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) con sus nombres de pila y alias operativos. El primero es Javier Iván “N”, quien opera bajo el alias “Delta 1”. Le siguen José del Carmen “N”, conocido como “Delta 7”, y Luis Arturo “N”, identificado como “Delta 11” o “El Pelón”.

Caso Roxana Guzmán: Fiscalía logra vincular a proceso a los 8 detenidos por el secuestro y asesinato. Crédito: Fiscalía de Veracruz

También fue vinculada Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”. Los cuatro restantes son Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, cuyos alias no fueron dados a conocer por la FGE.

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Cómo se logró la captura

Las detenciones fueron producto de investigaciones ministeriales, de gabinete y de acciones coordinadas de seguridad encabezadas por la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

La captura de los ahora vinculados se concretó mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión otorgadas por el órgano jurisdiccional, con base en la probable responsabilidad de cada uno en la comisión del delito.

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Las detenciones fueron producto de investigaciones ministeriales, de gabinete y de acciones coordinadas de seguridad encabezadas por la Fiscalía Regional Coatzacoalcos. (Redes sociales/Captura de pantalla)

La FGE no detalló el lugar ni las circunstancias específicas en que fueron detenidos los ocho imputados, ni si todos fueron capturados en un mismo operativo o en acciones separadas.

El proceso legal tras las detenciones

Una vez detenidos, los ocho imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Ante ese órgano se desarrollaron las etapas procesales previstas por la ley, según informó la FGE, que subrayó que en todo momento se garantizó el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos.

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Durante la audiencia de continuación, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los ocho imputados permanecerán en reclusión mientras avanza el proceso penal 365/2026, sin posibilidad de enfrentar el juicio en libertad.

El crimen que derivó en la investigación

El homicidio de la periodista R.B.G.R. ocurrió el 2 de junio de 2026 en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital, localidad del sur de Veracruz cercana a la zona conurbada de Coatzacoalcos.

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El homicidio de la periodista R.B.G.R. ocurrió el 2 de junio de 2026 en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital. REUTERS/Ángel Hernández

La FGE tipificó el delito como homicidio doloso calificado, una figura que implica que el crimen fue cometido con intención y bajo circunstancias agravantes.

La postura de la Fiscalía General del Estado

Con la vinculación a proceso de los ocho imputados, la FGE reafirmó su compromiso de fortalecer las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. La dependencia señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir la impunidad, en estricto respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

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La Fiscalía Regional Coatzacoalcos tuvo a su cargo la conducción de la investigación que derivó en las detenciones y, posteriormente, en la audiencia ante el órgano jurisdiccional que determinó la vinculación a proceso de los presuntos responsables.