Gordon revela cómo reaccionó a los insultos de Javier Aguirre en el duelo México vs Inglaterra

Una de las escenas más comentadas del partido de octavos del Mundial 2026 llegó cuando el Vasco lanzó un insulto al extremo inglés, quien respondió con una carcajada. (REUTERS: Paul Childs/Brett Davis)

El partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 se vivió con gran intensidad y dejó una de las escenas más comentadas del torneo.

En medio de la tensión, el técnico mexicano Javier Aguirre lanzó un inesperado “fck you” al extremo inglés Anthony Gordon, quien acababa de superar a su defensa por la banda izquierda.

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Javier Aguirre le gritó “fck you” a Anthony Gordon después de una jugada en la que el inglés superó la defensa de México. REUTERS/Pedro Nunes

Lejos de convertirse en polémica, el episodio terminó entre risas y se transformó en un momento de complicidad que reflejó el carácter espontáneo del “Vasco” y la madurez del jugador. Hoy, a días después del suceso, Gordon explicó cómo vivió esa situación y qué significó para él.

El choque entre el Vasco y Gordon en el Azteca

El episodio ocurrió tras una jugada en la que Gordon dejó atrás a Jorge Sánchez. Aguirre, frustrado pero sonriente, le gritó: “¡Gordon, fck you!”.

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La reacción del inglés fue inmediata: una carcajada que mostró que entendió el gesto como parte del folklore futbolístico: “Me acordé de eso, pero sólo fue una broma”, declaró después, restando importancia al insulto y subrayando que nunca se sintió ofendido.

Gordon explicó que interpretó el “fck you” del Vasco como un cumplido por su desborde ante Jorge Sánchez. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, la tensión del partido se transformó en un momento de complicidad, captado por las cámaras y celebrado por la afición.

Un cumplido disfrazado para el inglés

Gordon explicó que interpretó las palabras de Aguirre como una forma de reconocimiento. “Acababa de dejar en ridículo al lateral por la banda, así que fue una especie de cumplido de su parte. Al menos así es como lo tomé”, señaló.

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Para el inglés, el gesto fue más una validación de su rendimiento que un ataque. La reacción inmediata de ambos, risas compartidas, reforzó la idea de que se trataba de un intercambio amistoso en medio de la tensión.

Anthony Gordon respondió con una carcajada y afirmó que el insulto de Aguirre no lo ofendió, tomándolo como una broma dentro del folklore futbolístico. Reuters/Andrew Boyers

De esta manera, el futbolista de 25 años convirtió un insulto en un halago, demostrando madurez y capacidad para manejar la presión en los máximos escenarios.

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Aguirre, un “tipo gracioso”

Más allá del episodio puntual, Gordon destacó la actitud del técnico mexicano durante todo el partido:

“Parecía un buen tipo, estuvo hablando conmigo y con Jude Bellingham durante todo el partido ”, comentó.

El extremo inglés calificó a Aguirre como una “buena persona” , subrayando que este tipo de expresiones son comunes en partidos de alta intensidad.

“Nunca he discutido con un entrenador. Normalmente dicen cosas así cuando has hecho algo bien y te hacen un cumplido, o un cumplido no tan agradable como ese”, sentenció.

Inglaterra se clasificó a cuartos de final tras derrotar a México, donde se medirá a Noruega con Gordon y Bellingham como figuras. REUTERS/Paul Childs

Con Inglaterra clasificada a cuartos de final, donde se medirán a la Noruega de Haaland, las declaraciones muestran que Gordon no sólo tomó con humor el episodio, sino que lo interpretó como parte del estilo directo y carismático del Vasco.

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