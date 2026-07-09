Estos son los jugadores de la Liga MX convocados al Mundial que no vieron minutos

La Liga MX aportó una cifra récord de 26 futbolistas al Mundial 2026, aunque no todos los convocados logran destacar en la cancha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Liga MX aportó una cifra récord de futbolistas al Mundial 2026, con 26 jugadores inscritos en las listas de seis selecciones nacionales.

El certamen representó una oportunidad para mostrar el talento de la liga mexicana en el escenario internacional, aunque no todos lograron hacerse notar en la cancha.

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México aportó a 12 jugadores de la Liga MX en el Mundial 2026. (X/ @LigaBBVAMX)

Algunos jugadores fueron titulares indiscutibles y otros se consolidaron como relevos estratégicos. Sin embargo, hubo cuatro casos particulares: futbolistas que, a pesar de su convocatoria, no participaron ni un solo minuto en la Copa del Mundo.

Los 4 de la Liga MX sin actividad en la Copa Mundial

Cuatro futbolistas de la Liga MX regresaron a sus clubes sin haber pisado el campo durante el Mundial 2026. El motivo principal fue la decisión técnica, aunque en uno de los casos influyó una lesión.

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Carlos Acevedo ( Santos Laguna , México): Tercer portero del Tri, estuvo en la banca todos los partidos.

Santiago Mele ( Monterrey , Uruguay): También tercer arquero, no tuvo oportunidad de jugar con la Celeste.

Willer Ditta ( Cruz Azul , Colombia): Defensa central, no fue considerado en ninguna de las alineaciones de Colombia.

Adalberto Carrasquilla (Pumas, Panamá): Mediocampista, fue convocado pero no jugó debido a una lesión sufrida en la final del Clausura 2026.

Adalberto Carrasquilla, de Pumas, no jugó con Panamá en el Mundial 2026 tras lesionarse en la final del Clausura 2026. REUTERS/Thomas Mukoya

Estos futbolistas vivieron la Copa del Mundo desde el banquillo, acompañando a sus selecciones sólo en entrenamientos y dinámicas grupales pero sin sumar minutos oficiales.

¿Qué país llegó más lejos con jugadores de la liga mexicana?

Seis selecciones nacionales incluyeron en sus filas a futbolistas que militan en la Liga MX:

México: Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Bryan Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Erik Lira, Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega y Guillermo Martínez.

Panamá: Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez e Ismael Díaz.

Uruguay: Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Santiago Mele.

Ecuador: Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo.

Colombia: Camilo Vargas y Willer Ditta.

Estados Unidos: Alejandro Zendejas.

La Colmbia de Camilo Vargas era la última representación de la Liga MX en la justa mundialista. Sin embargo cayó ante Suiza en ocatavos de final. REUTERS/Agustin Marcarian

Entre todas estas selecciones, México, Colombia y Estados Unidos fueron las que más lejos llegaron en el torneo, alcanzando los octavos de final.

Mexicanos con menos minutos en el Mundial 2026

Dentro de la Selección Mexicana, la competencia interna y las decisiones de Javier Aguirre dejaron a algunos futbolistas con muy poca participación en la Copa del Mundo.

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Carlos Acevedo: 0 minutos

César Huerta: 6 minutos

Alexis Vega: 11 minutos

Guillermo Ochoa: 13 minutos

Armando González: 14 minutos

Luis Chávez: 24 minutos

Orbelín Pineda: 29 minutos

Obed Vargas: 65 minutos

Carlos Acevedo, de Santos, fue el único jugador mexicano que no vio miuntos en el Mundial 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Estos jugadores, a pesar de la expectativa, vieron poca acción. Solamente Acevedo permaneció en la banca por completo, mientras que el resto sumó al menos un par de minutos, quedando lejos del protagonismo que tuvieron los titulares del equipo nacional.