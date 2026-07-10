Cuánto dinero te puede dar el gobierno si entregas de forma voluntaria un arma de fuego

La pistola five-seven calibre 5.7 x 28mm obtiene 16 mil 310 pesos si es útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Diario Oficial de la Federación está publicado un tabulador de incentivos de dinero en efectivo del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. El documento, con fecha de lunes 6 de enero de 2025, fija montos diferenciados según el tipo de arma, su calibre y si está “útil” o “inutilizable”.

De acuerdo con el tabulador, el pago más alto para armas largas corresponde a los “fusiles semiautomáticos y automáticos” exclusivos del Ejército, como AK47 y AR15, con un incentivo de 25 mil pesos si están útiles y 13 mil 390 pesos si son inutilizables.

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En armas cortas, el mayor monto señalado es para la pistola five-seven calibre 5.7 x 28mm, con 16 mil 310 pesos útil y 11 mil 500 pesos inutilizable. Para pistolas de calibres 9mm, 10mm, .40″ S&W, .45″ auto y .38″ súper, el tabulador marca 10 mil 350 pesos útil y 7 mil 320 pesos inutilizable.

El listado también incluye piezas de artillería, granadas y explosivos: las “ametralladoras ligeras y pesadas” aparecen con 26 mil 450 pesos útiles y 11 mil 815 pesos inutilizables, mientras que las granadas de fragmentación se pagan en 1 mil 630 pesos útiles y 470 pesos inutilizables, según el tabulador.

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Para municiones, el DOF establece incentivos por unidad: cartuchos calibre .22″, .25″ y .32″ se pagan en 4 pesos; los de 9mm y calibres similares en 9 pesos; y los calibre .50″ en 115 pesos. El tabulador también contempla “dispositivos de almacenamiento de municiones (cargadores)”, con 283 pesos para armas cortas y 488 pesos para armas largas, cuando están en condición útil.

Programa Sí al Desarme, Sí a la Paz recibe 11 mil 679 armas en entregas anónimas

La ciudadanía ha entregado entregado 11 mil 679 armas de fuego de forma voluntaria y anónima en el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. (Fotos: Presidencia)

La ciudadanía ha entregado 11 mil 679 armas de fuego de forma voluntaria, anónima y a cambio de efectivo en el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, una estrategia que el Gobierno de México presentó como parte de la atención a las causas de la violencia y de la prevención de muertes, lesiones y posibles procesos penales por hechos vinculados con estos artefactos.

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El dato corresponde al periodo del 1 de octubre de 2024 al 6 de julio de 2026 y fue informado este 9 de julio por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Basílica de Guadalupe, de acuerdo con un comunicado de la Segob.

Del total entregado, 6 mil 404 fueron armas cortas, 3 mil 419 armas largas y 1 mil 856 granadas. Según la dependencia, además se recibieron más de 700 mil cartuchos y se promovió entre niñas y niños el intercambio de juguetes bélicos por materiales educativos.

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Rodríguez sostuvo que el programa busca retirar armas, municiones y explosivos de los hogares, las calles y las comunidades sin abrir investigaciones contra quienes los entregan. La funcionaria dijo en el acto, citado por la dependencia:

“Queremos alejar de nuestras niñas y niños el peligro que representa tener un arma de fuego cerca, a la mano, en su propio hogar, en las calles que transitan y en sus comunidades; pero también evitar hechos que derivan en lamentables o fatales sucesos, y que personas vayan a prisión por algo que pudo haberse evitado”.

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El canje de armas opera con apoyo de Sedena y la Iglesia católica

Rosa Icela Rodríguez afirmó que Sí al Desarme, Sí a la Paz retira armas, municiones y explosivos sin abrir investigaciones contra quienes los entregan. (Fotos: Presidencia)

La titular de Segob afirmó que la estrategia se apoya en la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil e iglesia. También destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia Católica para instalar módulos de canje en los atrios de templos.

Rosa Icela Rodríguez vinculó esta política con la línea de gobierno que, según sus palabras, prioriza la atención a las causas que generan violencia. En su intervención agregó: “Creemos firmemente que, si una sola vida se salva con este programa, bien vale la pena todo el esfuerzo”.

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