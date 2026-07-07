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K-Wellness en casa: tres infusiones coreanas para una mejor digestión

Cuidar la salud digestiva es posible con hábitos inspirados en la tradición coreana

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Ilustración de una mujer de edad avanzada sonriente sentada detrás de una mesa de madera con tres tazas humeantes, plantas y un estante con vajilla.
Infusiones tradicionales coreanas transforman el bienestar digestivo y fortalecen la microbiota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de K-Wellness, impulsado en Corea del Sur, redefine el autocuidado al ubicar la salud digestiva como pilar de longevidad y bienestar.

La combinación de investigación biomédica y tradiciones milenarias sostiene que el equilibrio interno depende de la digestión y la diversidad de la microbiota, según National Institutes of Health y Whole Grains Council.

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Las infusiones funcionales como Boricha, Saenggang-cha y Maesil-cha forman parte de este enfoque, con beneficios documentados para el aparato digestivo.

El consumo habitual de infusiones de granos, raíces y frutas fermentadas en Corea responde a la creencia de que el bienestar duradero inicia en el intestino.

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Whole Grains Council señala que prácticas diarias como beber Boricha o Maesil-cha favorecen la diversidad bacteriana y la reparación epitelial.

Entre los efectos descritos por el NIH se encuentra la estimulación de la producción de ácidos grasos de cadena corta tras la fermentación de fibras y polifenoles, proceso que ayuda a la salud intestinal y la reducción de la inflamación.

El Boricha aporta compuestos antioxidantes y mejora la microcirculación

El Boricha, infusión de cebada tostada, es la bebida doméstica más extendida en Corea.

La preparación a partir de granos tostados y agua hirviendo resulta en una bebida sin cafeína, adecuada para toda la familia.

El Whole Grains Council documenta que el tostado de la cebada activa antioxidantes como la quercetina y lignanos, que protegen el epitelio intestinal.

Además, después de comer, el Boricha mejora la microcirculación y la absorción de nutrientes.

Entre los compuestos del Boricha se encuentran polisacáridos solubles y beta-glucanos, que funcionan como prebióticos y estimulan bacterias productoras de butirato.

El NIH describe que el butirato es esencial para la integridad epitelial y la reducción de procesos inflamatorios. La baja presencia de taninos en el Boricha evita irritaciones gástricas.

Taza de vidrio transparente con infusión caliente de cebada y granos, vapor visible, junto a un cuenco con granos de cebada y un mantel sobre una mesa de madera.
El Boricha, infusión de cebada tostada, es la bebida doméstica más extendida en Corea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Saenggang-cha activa la digestión y previene malestares

El Saenggang-cha, té de jengibre, es un recurso tradicional utilizado para activar la digestión y aliviar náuseas.

De acuerdo con el National Institutes of Health, los gingeroles y shogaoles del jengibre aceleran el vaciamiento gástrico y tienen efectos antiinflamatorios.

Estos compuestos actúan en el sistema nervioso entérico, reduciendo el malestar y previniendo la formación excesiva de gases después de comidas copiosas.

El NIH advierte que el consumo de jengibre debe mantenerse dentro de un umbral seguro, ya que un exceso o su combinación con anticoagulantes puede causar efectos adversos.

El Saenggang-cha, tomado por la mañana, permite activar el metabolismo sin los efectos de la cafeína y contribuye a una digestión eficaz.

Té de jengibre.
El Saenggang-cha, té de jengibre, es un recurso tradicional utilizado para activar la digestión y aliviar náuseas. (Freepik)

El Maesil-cha modula la microbiota y protege la barrera intestinal

El Maesil-cha se obtiene de la fermentación prolongada de ciruelas verdes.

Según una revisión en MDPI, la fermentación incrementa los antioxidantes y la capacidad de la bebida para modular la microbiota intestinal.

El consumo regular de Maesil-cha estimula bacterias beneficiosas como Akkermansia muciniphila, que refuerzan la barrera epitelial y ayudan a prevenir inflamación crónica.

El NIH señala que los ácidos orgánicos y polifenoles presentes en el Maesil-cha facilitan la digestión de macronutrientes y contribuyen a la eliminación de ácido láctico acumulado tras el esfuerzo físico.

Datos publicados en MDPI asocian su consumo con la mejora de síntomas digestivos leves, el fortalecimiento inmunológico y la reducción del riesgo de enfermedades metabólicas.

Un frasco de vidrio lleno de ciruelas verdes sumergidas en líquido amarillento, rodeado de ciruelas verdes, hojas de menta y una taza de cerámica con té.
El Maesil-cha se obtiene de la fermentación prolongada de ciruelas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia diaria potencia los efectos digestivos

Especialistas citados por Whole Grains Council y MDPI coinciden en que el Saenggang-cha, consumido por la mañana, activa el metabolismo; el Maesil-cha, tomado después del almuerzo, facilita la digestión y la recuperación energética; el Boricha, bebido por la noche, favorece la hidratación y la relajación sin interferir con el sueño.

El ritual de preparación consciente de estas infusiones también contribuye a la reducción del estrés y al bienestar mental.

El modelo de K-Wellness integra saberes tradicionales y evidencia científica, presentando a la cebada tostada, el jengibre y la ciruela fermentada como herramientas funcionales para la salud digestiva, respaldadas por investigación biomédica y la práctica cotidiana en Corea del Sur.

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