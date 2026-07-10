México busca atraer inversión sostenible con nuevo memorando entre la Secretaría de Economía y el PNUD. (Foto: X/@SE_mx)

El gobierno de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un memorando que marca una nueva ruta para atraer inversión sostenible y transformar la política industrial nacional con enfoque social e inclusivo. El acuerdo busca impulsar la digitalización, fortalecer capacidades institucionales y reducir las brechas que limitan el acceso equitativo a oportunidades económicas en el país.

El memorando establece que la Secretaría de Economía, encabezada por la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, y el PNUD desarrollarán programas y proyectos conjuntos para promover la innovación productiva y el desarrollo sostenible en México.

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El documento incluye cinco pilares para fomentar la transformación digital, la inclusión de mujeres y jóvenes, la integración de comunidades vulnerables, la igualdad de género en las políticas económicas y la producción de evidencia para la toma de decisiones.

Entre los participantes del evento de firma estuvieron Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en México; Carlos Javier Castillo Pérez, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo; y Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico.

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México busca atraer inversión sostenible con nuevo memorando entre la Secretaría de Economía y el PNUD. (Foto: X/@SE_mx)

El memorando busca transformar la política industrial mexicana

La nueva alianza entre la Secretaría de Economía y el PNUD permitirá diseñar políticas públicas orientadas a la transformación digital y la integración de grupos históricamente excluidos de los procesos económicos.

Según la subsecretaria Escobedo, “el memorando no debe verse únicamente como un instrumento de cooperación institucional, sino como una plataforma para desarrollar proyectos concretos que generen capacidades, conocimiento y mejores políticas públicas”.

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El acuerdo reconoce que la competitividad nacional depende de factores como el desarrollo de capital humano, el fortalecimiento de empresas, la incorporación de innovación y la reducción de desigualdades territoriales. Escobedo agregó que el objetivo es asegurar que los beneficios del crecimiento lleguen a todas las regiones del país.

Cinco pilares para el desarrollo sostenible

El memorando establece cinco líneas de acción para impulsar un desarrollo económico más incluyente y sostenible. Entre los compromisos asumidos destacan:

Impulsar soluciones innovadoras ante los retos actuales, con prioridad en la inclusión de mujeres y juventudes.

Fortalecer capacidades institucionales y promover la transformación digital en la administración pública.

Fomentar la inclusión financiera y dinamizar el emprendimiento entre personas en situación de vulnerabilidad.

Integrar la perspectiva de género y la sostenibilidad en todas las políticas económicas para cerrar brechas estructurales.

Generar estudios y datos que permitan consolidar una política industrial verde e incluyente.

México busca atraer inversión sostenible con nuevo memorando entre la Secretaría de Economía y el PNUD. (Foto: X/@SE_mx)

La representante del PNUD, Silvia Morimoto, explicó que el Documento de Programa de País para 2026–2031 establece que el desarrollo económico solo es sostenible cuando genera bienestar y reduce desigualdades.

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Morimoto sostuvo: “Este documento es mucho más que un acuerdo protocolario; es una hoja de ruta compartida para enfrentar, con innovación y firmeza, los problemas económicos, sociales y ambientales de nuestro tiempo”.

Integración, digitalización e inclusión como ejes de la cooperación

El contexto actual exige que México fortalezca su integración a cadenas regionales y globales de valor, y que aproveche la digitalización para atraer inversión sostenible. El acuerdo con el PNUD busca que la modernización productiva contribuya a la reducción de desigualdades territoriales y sociales.

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En palabras de Morimoto, el reto es garantizar que el desarrollo económico se traduzca en bienestar para toda la población. El trabajo conjunto con la Subsecretaría de Industria y Comercio se presenta como una oportunidad para acompañar la política industrial con una visión de desarrollo humano, consolidando políticas públicas que respondan a los desafíos del país.