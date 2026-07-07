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Qué hacer con los zapatos mojados por la lluvia antes de que huelan mal

Los zapatos mojados no huelen mal de inmediato sino que hay un proceso que puede detenerse si se actúa antes de que los microorganismos se instalen

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Un par de zapatillas deportivas cubiertas de barro y mojadas con cordones desatados, en un suelo de baldosas mojado junto a una ventana con gotas de lluvia.
Los hongos pueden sobrevivir en el interior de un zapato hasta por 20 meses si las condiciones de humedad y temperatura se mantienen, según la revisión Hygiene Practices Against Dermatophytic Fungi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias en México durante 2026 han sido 15% más intensas que el promedio climatológico de los últimos 30 años, según Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

La zona centro del país acumula precipitaciones por encima de lo habitual, y la temporada de ciclones aún no termina.

Eso significa más días con los pies mojados, más zapatos empapados y, si no se actúa a tiempo, más problemas de salud que empiezan justo ahí: en el interior del calzado.

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Varias personas con paraguas y capas de lluvia cruzan un paso de cebra mojado en una avenida con tráfico y edificios de fondo, bajo un cielo nublado.
Los Manuales MSD señalan que la tiña del pie puede provocar infecciones bacterianas secundarias, especialmente en personas mayores o con circulación sanguínea deficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los zapatos mojados son un criadero de hongos y bacterias

Cuando un zapato se moja, su interior alcanza niveles de humedad relativa de entre 96 y 100%.

Esas condiciones bastan para que hongos del género Trichophyton y bacterias como Corynebacterium comiencen a multiplicarse, según una revisión publicada en PubMed Central sobre prácticas de higiene contra hongos que atacan la piel.

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El calor y la humedad aceleran la proliferación de microorganismos; la ventilación la frena.

Vista macro de los pies de una mujer con zapatos oscuros y pantalones, caminando sobre adoquines mojados en una calle nocturna. Se ven reflejos de luz y una sombra larga.
Las lluvias en México durante 2026 han sido 15% más intensas que el promedio climatológico de los últimos 30 años, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado más inmediato es el olor. Las bacterias metabolizan el sudor y los residuos orgánicos del interior del zapato y producen ácido isovalérico, el compuesto responsable del olor característico.

El calzado mojado no solo huele mal, también puede infectar la piel

La tiña del pie, conocida como pie de atleta, es la infección por hongos más frecuente precisamente porque la humedad acumulada entre los dedos favorece su proliferación.

El calzado cerrado y la falta de ventilación son factores que la propician, de acuerdo con los Manuales MSD, considerados el estándar global de referencia médica.

Mujer con camiseta azul y pantalón negro sentada en un sofá beige, oliendo su pie cubierto con un calcetín blanco y haciendo una mueca de asco.
El impacto de El Niño se estima que se desarrolle con fuerza hacia finales de 2026, lo que podría intensificar las precipitaciones en México, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener los pies y el calzado secos es, según los Manuales, la medida más efectiva para evitar que la infección regrese, pero, ¿Qué debe hacerse si se encuentran empapados por la lluvia?.

Qué hacer con los zapatos mojados antes de que huelan mal

Cuando los zapatos ya están mojados y se quiere prevenir que huelan mal o generen daños a la piel, lo primero es limpiarlos y posteriormente secarlos de forma correcta.

Colocarlos cerca de una fuente de calor directosecadora de cabello, radiador o bajo el sol— es contraproducente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Servicios de Salud de Oaxaca señalan que los hongos en los pies pueden favorecer el desarrollo de mal olor incluso en la infancia y adolescencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Manuales MSD advierten que el calor excesivo daña los materiales del calzado y puede deformar su estructura.

El secado debe hacerse a temperatura ambiente con buena circulación de aire, lo que preserva tanto la forma como los materiales.

Los Servicios de Salud de Oaxaca, a través de un comunicado institucional, recomiendan mantener los pies limpios y secos, además de hacer lo mismo con el calzado.

Una ilustración de corte transversal de un zapato mostrando agrupaciones de bacterias Staphylococcus epidermidis (púrpura), Brevibacterium linens (naranja) y Corynebacterium spp. (beige).
La Academia Americana de Dermatología advierte que el hongo causante del pie de atleta puede estar presente en pisos de vestidores, saunas, albercas y duchas compartidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, a través de su página oficial indican que cambiar los calcetines mojados de inmediato es una medida directa para que la humedad no migre del pie al zapato ya seco y reactive el problema.

Secar bien los pies después de lavarlos, especialmente entre los dedos, evita que el pie húmedo se convierta en otra fuente de problema cuando se vuelva a usar calzado.

Una mano cepilla un tenis blanco cubierto de espuma de jabón dentro de un recipiente negro, con agua jabonosa y un cepillo de madera visible.
El calzado de materiales sintéticos incrementa la temperatura y humedad dentro del zapato, lo que favorece la proliferación de hongos, de acuerdo con la Academia Americana de Dermatología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el calzado esté limpio y seco debe ser guardado en lugares alejados de fuentes de humedad.

Hábitos que reducen el problema desde antes de que llueva

La Academia Americana de Dermatología, a través de su sitio oficial, recomienda no usar el mismo par de zapatos dos días seguidos.

Alternar el calzado da a cada par al menos 24 horas de reposo para secarse por completo antes del siguiente uso, lo que impide que la humedad acumulada detone el crecimiento de microorganismos.

Pies, ducha, secar, toalla-VisualesIA
El calzado de materiales sintéticos incrementa la temperatura y humedad dentro del zapato, lo que favorece la proliferación de hongos, de acuerdo con la Academia Americana de Dermatología. (Imagen ilustrativa infobae)

La misma fuente señala que los zapatos fabricados con materiales sintéticos como plástico o hule favorecen la sudoración y retienen más humedad que los de materiales naturales.

Elegir calzado transpirable reduce la acumulación de humedad desde el primer uso y disminuye las condiciones que favorecen el mal olor.

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