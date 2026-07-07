¿Cuántos minutos disputó cada jugador de México en el Mundial 2026?

(REUTERS/Henry Romero)

El Mundial 2026 dejó historias distintas para los jugadores de la Selección Mexicana. Mientras algunos se consolidaron como piezas fundamentales en el esquema de Javier Aguirre, otros tuvieron una participación limitada y quedaron lejos del protagonismo esperado durante los cinco partidos que disputó el Tri.

El entrenador mexicano encontró una base sólida que llevó al equipo hasta los octavos de final, pero también dejó a varios futbolistas con pocos minutos sobre la cancha. Un total de 12 seleccionados no alcanzaron siquiera los 100 minutos de actividad en la Copa del Mundo.

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Fidalgo y Santiago Giménez, entre los jugadores con menos minutos

(REUTERS/Raquel Cunha)

Uno de los casos más llamativos fue el de Álvaro Fidalgo, quien llegó al Mundial 2026 como una de las novedades del plantel tras obtener la nacionalidad mexicana. El mediocampista disputó 95 minutos: fue titular en el debut ante Sudáfrica, sumó 18 minutos frente a República Checa, partido en el que marcó gol, y cerró con 11 minutos en los octavos de final ante Inglaterra.

Otro futbolista que no tuvo el impacto esperado fue Santiago Giménez. El delantero del Tri acumuló 85 minutos durante el torneo y no logró marcar gol. Su mayor participación fue contra Inglaterra, con media hora en cancha; además disputó 27 minutos ante República Checa, 16 frente a Ecuador y 10 contra Corea del Sur.

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En la misma situación estuvo Guillermo Martínez, quien sumó 70 minutos, principalmente como titular ante República Checa, mientras que Mateo Chávez disputó 77 minutos y consiguió anotar ante los checos, aunque después no volvió a tener participación.

Por su parte, Obed Vargas acumuló 65 minutos en tres encuentros, siempre entrando como revulsivo.

Ochoa tuvo minutos de homenaje y Acevedo no jugó

(REUTERS/Raquel Cunha)

Entre los jugadores experimentados también hubo casos de poca actividad. Orbelín Pineda apenas disputó 29 minutos en dos partidos, mientras que Luis Chávez solamente participó durante 24 minutos en el debut ante Sudáfrica.

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Alexis Vega tuvo 11 minutos en el primer partido del Mundial, César Huerta jugó apenas seis minutos ante Corea del Sur y Armando González, pese a llegar con buen momento tras su paso por Chivas, solamente disputó 14 minutos.

En la portería, Guillermo Ochoa tuvo una aparición especial al jugar 13 minutos ante República Checa, mientras que Carlos Acevedo fue el único convocado por Javier Aguirre que no tuvo participación durante la Copa del Mundo.

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“Tala” Rangel y los titulares, los hombres de confianza de Aguirre

(REUTERS/Daniel Becerril)

Del otro lado estuvieron los futbolistas que se convirtieron en la columna vertebral del equipo mexicano. Raúl “Tala” Rangel fue el jugador con más minutos del plantel al disputar 437 minutos, seguido por Roberto Alvarado, con 427.

También destacaron Julián Quiñones, con 410 minutos; Jesús Gallardo, con 374; y Johan Vázquez, con 360, quienes fueron piezas constantes durante el camino del Tricolor en el torneo.

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Otros elementos con alta carga de minutos fueron Jorge Sánchez, con 348; Erik Lira, con 345; y Raúl Jiménez, con 317.

La diferencia entre los jugadores con mayor y menor participación refleja la apuesta de Javier Aguirre por una base definida durante el Mundial 2026, en un torneo donde México alcanzó los octavos de final, pero varios futbolistas tuvieron un papel secundario.

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Minutos de cada jugador de México en el Mundial 2026

(REUTERS/Henry Romero)

Jugadores de México con menos actividad en el Mundial 2026

Álvaro Fidalgo: 95 minutos

Santiago Giménez: 85 minutos

Mateo Chávez: 77 minutos

Guillermo Martínez: 70 minutos

Obed Vargas: 65 minutos

Orbelín Pineda: 29 minutos

Luis Chávez: 24 minutos

Armando González: 14 minutos

Guillermo Ochoa: 13 minutos

Alexis Vega: 11 minutos

César Huerta: 6 minutos

Carlos Acevedo: 0 minutos

Jugadores de México con más actividad en el Mundial 2026

Raúl “Tala” Rangel: 437 minutos

Roberto Alvarado: 427 minutos

Julián Quiñones: 410 minutos

Jesús Gallardo: 374 minutos

Johan Vázquez: 360 minutos

México encontró una estructura competitiva durante los 25 días que duró su participación en el Mundial 2026, aunque el reparto de minutos dejó contrastes entre los futbolistas que cargaron con el equipo y aquellos que esperaron su oportunidad desde el banquillo.