México

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecen juntos y encienden la polémica: “¿Y si sí hay una reconciliación?”

La expareja regresó a México después de varios días en Italia y respondió entre bromas a las preguntas sobre un posible reencuentro sentimental, alimentando aún más las especulaciones

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(Instagram: @aislinnderbez)
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann llegan juntos al aeropuerto de la Ciudad de México tras un viaje por Italia y desatan rumores de reconciliación. - (Instagram: @aislinnderbez)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se volvieron tema de conversación luego de ser captados llegando juntos en el aeropuerto de la Ciudad de México, después de un viaje por Italia que ya había despertado la curiosidad de sus seguidores. La coincidencia en su regreso hizo que las preguntas sobre una posible reconciliación fueran inevitables.

Aunque la expareja, que anunció su divorcio en 2020, fue cuestionada directamente sobre un supuesto regreso sentimental, ninguno confirmó ni negó los rumores. En cambio, ambos recurrieron al humor para esquivar las preguntas y desviar la conversación hacia la reciente derrota de la Selección Mexicana.

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Entre risas los reporteros comentaron: “Corazón apachurrado también”, para enseguida aclarar: “Por el partido”. A lo que Aislinn comentó “Venimos llorando. Por eso traemos lentes”, provocando carcajadas entre los reporteros presentes.

“¿Y si sí hay una reconciliación?”: la frase que encendió las redes

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

El momento que más llamó la atención ocurrió cuando surgió el tema de las fotografías compartidas durante su estancia en Italia. Al escuchar que sus seguidores habían seguido cada una de las publicaciones, Aislinn reaccionó sorprendida y divertida: “¿Cómo saben? ¿Qué fue en Italia?”, antes de admitir entre risas que los fanáticos habían unido todas las pistas.

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La actriz remató con una frase que rápidamente se convirtió en el centro de la conversación: “Es que todos parecen del FBI, de verdad. Ustedes también parecen del FBI”, en referencia a quienes identificaron que ambos estuvieron en los mismos destinos durante varios días.

La prensa volvió a insistir sobre una posible segunda oportunidad en el amor, preguntando ¿Y si sí, hay una reconciliación? a lo que Aislinn respondió: ‘¿Y si sí?’.

Las pistas que alimentaron las especulaciones desde Italia

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez durante el reality 'De Viaje con los Derbez'.
La primera temporada de 'De Viaje con los Derbez' generó fricciones en la familia, especialmente en el matrimonio de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, quienes se separaron meses después del estreno del reality show. (Crédito: Amazon Prime, YouTube)

Los rumores comenzaron días antes de su regreso a México. El 30 de junio, Aislinn compartió imágenes de una cena en Italia, mientras que horas después Mauricio publicó fotografías y videos desde la Costa Amalfitana y un hotel en Amalfi. Posteriormente, ella mostró un gelato en Ravello y él apareció en Roma, coincidencias que llamaron la atención de sus seguidores.

Aunque ninguno publicó fotografías juntos ni confirmó que se tratara de un viaje en pareja, las coincidencias de tiempo y lugar bastaron para que las redes sociales comenzaran a especular sobre un posible reencuentro sentimental. La ausencia de una aclaración solo incrementó el interés por saber si habían decidido darse una nueva oportunidad.

Las versiones también cobraron fuerza porque ambos han mostrado una relación cercana desde su separación, además de compartir recientemente proyectos profesionales y mantener una comunicación constante por el bienestar de su hija, Kailani.

Un reencuentro que también llegará al cine

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

La cercanía entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann también se verá reflejada en la pantalla grande con “Hasta el Fin del Mundo”, película que marca su regreso como compañeros de reparto después de su divorcio y que llegará a los cines el próximo 23 de julio.

Al presentar el proyecto, Aislinn compartió un mensaje sobre las distintas etapas de la vida y la transformación de los vínculos, destacando que existen relaciones que evolucionan con el tiempo y que no necesariamente encajan en las etiquetas tradicionales, una reflexión que también generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

Por ahora, la pareja mantiene el misterio. Las imágenes en Italia, su llegada conjunta al aeropuerto y la frase “¿Y si sí hay una reconciliación?” mantienen viva la conversación, aunque hasta este momento ninguno de los dos ha confirmado que hayan retomado su relación sentimental.

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