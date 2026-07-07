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Mundial 2038: ¿Qué necesita México para ser sede por cuarta vez de la Copa del Mundo?

México podría volver a levantar la mano para organizar un Mundial, aunque primero deberán cumplirse varias condiciones

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Mundial 2026 ya quedó atrás para México, pero el país podría volver a convertirse en sede de la máxima justa del futbol dentro de 12 años.

Aunque todavía no existe un proceso oficial de candidatura para 2038, diversos especialistas consideran que el escenario no es imposible si se cumplen ciertas condiciones.

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Uno de ellos es Erasmo Zarazúa, internacionalista de la Universidad Iberoamericana especializado en deporte, quien recientemente publicó un análisis sobre el futuro de las Copas del Mundo y las posibilidades de que México vuelva a albergar el torneo.

Actualmente, México es el único país que ha organizado tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026, esta última junto con Estados Unidos y Canadá.

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¿Qué tendría que pasar para que México sea sede del Mundial 2038?

Mundial 2026
(GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el análisis de Zarazúa, la posibilidad de que México vuelva a recibir una Copa del Mundo dependería principalmente de una candidatura regional encabezada por Estados Unidos, aprovechando gran parte de la infraestructura utilizada durante el Mundial de 2026.

Entre los factores que podrían hacerlo posible destacan:

  • Que la FIFA adopte de forma permanente un Mundial con 64 selecciones, lo que aumentaría el número de partidos y sedes necesarias.
  • Que los estadios, aeropuertos y la infraestructura desarrollada para 2026 se mantengan en óptimas condiciones.
  • Que el Mundial 2026 sea considerado un éxito tanto en lo deportivo como en lo económico y organizativo.
  • Que la política de rotación de sedes permita nuevamente una candidatura de la Concacaf para 2038.
  • Que se incorporen más estadios mexicanos, como el Estadio Olímpico Universitario, Estadio Jalisco, Estadio Cuauhtémoc o el Estadio Universitario, además de los inmuebles utilizados en 2026.
  • Que la candidatura sea multinacional e incluso pueda incluir a otros países de Centroamérica y el Caribe.

La competencia por albergar el Mundial 2038

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

La FIFA ya asignó las sedes de los próximos dos mundiales. La edición de 2030 será organizada principalmente por España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay como parte del centenario del torneo.

Por su parte, Arabia Saudita albergará en solitario la Copa del Mundo de 2034.

Con ese panorama, el Mundial de 2038 todavía no tiene sede definida y varios países podrían entrar en la contienda.

¿Qué otros países podrían organizar el Mundial 2038?

Además de una posible candidatura encabezada por Estados Unidos y México, existen otros proyectos que podrían competir por la organización del torneo.

Entre ellos aparecen:

  • Australia, junto con Nueva Zelanda, como representantes de Oceanía.
  • China, en caso de que la FIFA flexibilice la política de rotación continental.
  • India, que representa un mercado atractivo, aunque necesitaría una importante inversión en infraestructura deportiva y de transporte.

Por ahora, la posibilidad de que México vuelva a organizar una Copa del Mundo sigue siendo una proyección y dependerá tanto de las decisiones futuras de la FIFA como del éxito que deje la edición de 2026 y de la eventual expansión del torneo a 64 selecciones.

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