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¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia

La confusión surgió durante una revelación transmitida simultáneamente en redes sociales y canales de televisión

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¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia (RS)
¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia (RS)

La transmisión en vivo de este lunes 6 de julio de 2026 desató polémica entre seguidores y medios de espectáculos, luego de que Ernesto Laguardia se presentara junto a Galilea Montijo en los canales oficiales de Televisa y declarara: “Soy el primer nominado. Es un honor para mí y además puedo decir—”, antes de ser interrumpido en directo.

La reacción inmediata de la conductora y otros presentes corrigió la declaración y aclaró que Laguardia no es el primer nominado, sino el primer habitante revelado para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

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Un error en vivo confunde al público: Ernesto Laguardia no está nominado aún

La confusión surgió durante una revelación transmitida simultáneamente en redes sociales y canales de televisión. Cuando Galilea Montijo escuchó la palabra “nominado”, respondió de inmediato: “¡Nominado no!”. Otras voces se sumaron: “No, no, no”, y “No, que no te combines”, seguido de risas. Después, una voz remató: “Revelación. No, revelado, primer revelado”.

El error provocó que, por algunos minutos, usuarios en redes sociales y algunos portales de noticias difundieran la versión de que Laguardia estaba nominado, lo que generó dudas sobre el formato y las reglas del reality show.

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Hombre sonriente con saco marrón y camisa rosa, junto al logo azul de La Casa de los Famosos México, con un fondo de luces de neón azules y rosas.
El presentador Ernesto Laguardia posa sonriente junto al logo del programa La Casa de los Famosos México, sobre un fondo de luces de neón azules y rosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia: de telenovelas al reality

La revelación del primer habitante de la casa es uno de los momentos más esperados antes del estreno del programa. Galilea Montijo fue la encargada de destapar la identidad tras una serie de pistas transmitidas días previos. El nombre de Ernesto Laguardia sorprendió a la audiencia y a la propia conductora, quien destacó la trayectoria del actor en telenovelas como ‘Quinceañera’, ‘Amor Real’ y ‘Corona de Lágrimas’.

Durante la transmisión, Laguardia expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado y listo para participar”. Esta será la primera vez que el actor entra a un reality show, luego de rechazar varias invitaciones en años anteriores. La producción de Televisa confirmó que el formato de anuncios se mantendrá en adelante, con revelaciones diarias de lunes a viernes a las 8:30 pm, y los domingos a las 9:00 pm, en canales Las Estrellas, Canal 5, Nueve y la plataforma ViX.

El impacto de la confusión en redes sociales

La declaración de “primer nominado” tuvo repercusiones inmediatas. Usuarios en plataformas como X y Facebook empezaron a especular sobre posibles cambios en las reglas del reality o un giro inesperado en el proceso de selección. Algunos seguidores manifestaron su extrañeza por la elección de Laguardia como “nominado”, mientras otros pidieron una aclaración oficial.

En menos de una hora, la confusión fue aclarada en los canales oficiales de La Casa de los Famosos México. La producción y la propia Galilea Montijo enfatizaron que la nominación de habitantes aún no comienza y que la dinámica de la competencia se mantiene sin cambios. La aclaración se difundió también en segmentos de espectáculos de Televisa y en redes de la empresa.

El calendario de revelaciones y expectativas para la temporada

Las pistas del primer habitante de La Casa de los Famosos México . Foto: Televisa
Las pistas del primer habitante de La Casa de los Famosos México . Foto: Televisa

La Casa de los Famosos México 2026 mantiene la expectativa alta entre el público. El anuncio de Ernesto Laguardia como primer habitante revelado marca el inicio de una secuencia de anuncios que continuará hasta el estreno, el domingo 26 de julio a las 8:30 pm por Las Estrellas. Cada noche, la producción presentará a un nuevo habitante, estrategia que busca fortalecer el interés previo al arranque del programa.

El reality, conducido por Galilea Montijo, ha consolidado altos niveles de audiencia en sus tres ediciones previas. La dinámica de este año apuesta por el suspenso y la participación de figuras con trayectorias reconocidas en la televisión mexicana. Hasta ahora, la presencia de Laguardia ya generó conversación y especulación sobre quiénes lo acompañarán en la casa y cómo se integrará al formato competitivo.

El lunes, al cierre de la transmisión, la conductora reiteró el calendario de revelaciones y agradeció el interés del público. Los usuarios podrán seguir las novedades de lunes a viernes a las 8:30 pm, y los domingos a las 9:00 pm, hasta el gran estreno del 26 de julio.

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