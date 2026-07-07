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Participación del FBI en detención de El Mayo Zambada sin permiso de México sería una violación: Gobierno pide a EEUU aclarar captura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la información proporcionada por el exembajador Ken Salazar luego de que negó la intervención de agencias estadounidenses en el operativo

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El FBI notificó el incautamiento de la aeronave Beech King Air 200 utilizada por Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada.
El FBI notificó el incautamiento de la aeronave Beech King Air 200 utilizada por Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a los Estados Unidos que aclare la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, luego de que el Buró de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se atribuyó de manera reciente el operativo donde fue asegurada la avioneta que lo trasladó junto a Joaquín Guzmán López desde México a Nuevo México en julio de 2024.

Roberto Velasco Álvarez, titular de la SRE, informó durante la conferencia de prensa de este martes que se realizó la solicitud para esclarecer las condiciones en las que se efectuó la captura del narcotraficante, quien pocos meses después acusó que fue secuestrado y entregado a EEUU por el hijo de su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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A casi dos años de la detención, y de que las autoridades mexicanas han pedido en varias ocasiones información que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se ha otorgado hasta el momento, fue la mandataria quien explicó que el principal objetivo es esclarecer si se mintió sobre el operativo.

Claudia Sheinbaum
Foto: Captura de pantalla

Y es que, el 9 de agosto de 2024, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo de captura de “El Mayo”, pero fue el periodista Luis Chaparro para el medio Pie de Nota que reveló la semana pasada la atribución del FBI, luego de donarla al War Eagles Air Museum en Santa Teresa, Nuevo México, para que sea expuesta.

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Posible violación a la Carta de las Naciones Unidas: Sheinbaum cuestiona si el exembajador mintió

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en caso de comprobarse la participación del FBI en la captura de Ismael Zambada García, se trataría de una violación internacional.

“De confirmarse la participación del FBI, sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional", explicó.

Rosa Icela Rodríguez
Foto: Presidencia

Sheinbaum dijo que desde la administración anterior se realizaron solicitudes de información a Estados Unidos para conocer la posible participación de agencias de ese país en la detención de “El Mayo”, pero fue negado por Ken Salazar. En este sentido, cuestionó si mintió el exembajador o el FBI al atribuirse el operativo donde fue asegurada la avioneta.

“La primera pregunta es: ¿Quién mintió?, ¿Mintió el embajador Ken Salazar? De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos", comentó.

Sheinbaum en la conferencia de prensa matutina
Foto: Presidencia

Respecto al ingreso a Estados Unidos de 17 familiares de “El Chapo” Guzmán en 2025, así como de los señalamientos de “El Mayo” de haber sido secuestrado por uno de sus hijos, la presidenta cuestionó los posibles pactos que se realizan con la delincuencia organizada desde ese país.

“Se hace la pregunta ¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?, porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada”, señaló.

Al ser cuestionada sobre las consecuencias que tendría el comprobarse la participación del FBI en el operativo de captura, la presidenta se limitó a decir que deberá ser revisado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Estados Unidos negó que hubiera acordado con Joaquín Guzmán el secuestro de “El Mayo”

Joaquín Guzmán López sí recibe beneficios por llevar al Mayo Zambada a EEUU, asegura exagente de la DEA
"El Güero" aceptó haber cometido secuestro internacional (Jesús Aviles/Infobae México)

Durante una audiencia de Joaquín Guzmán López, realizada en diciembre de 2025, se reveló que el hijo de “El Chapo” llevó a cabo un secuestro cuando se entregó a las autoridades de Estados Unidos.

En la diligencia se dieron detalles de cómo llevó a cabo la acción mediante engaños, en donde Ismael Zambada fue encerrado, esposado, trasladado en una camioneta hasta una avioneta y posteriormente asegurado en Estados Unidos luego de que se le pidió reunirse en una finca de Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán.

Sin embargo, las autoridades norteamericanas aseguraron que Guzmán López coordinó y cometió el secuestro con la esperanza de recibir beneficios por cooperar, pero negaron que se le haya motivado a cometerlo o que sí reciba crédito por entregar a “El Mayo”.

Pese a los dichos, ni Ovidio Guzmán López ni Joaquín se encuentran bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y desde sus audiencias se admitió que colaboran como testigos cooperantes para EEUU, confirmando que reciben beneficios.

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