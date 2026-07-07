Fallece agente de la FGR tras brutal ataque armado en Tecate: así fue el asesinato de la agente Karina Corral

Las manos temblorosas de una mujer adulta, con leves manchas de sangre, sostienen una cinta amarilla de la policía costarricense con la inscripción "NO PASAR", frente a una casa sencilla y vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karina Corral, agente de la Fiscalía General de la República, murió este lunes a consecuencia de las heridas que recibió en marzo de 2026 durante un ataque armado en la delegación rural Héroes del Desierto, conocida como El Testerazo, en el municipio de Tecate, Baja California. Tenía 29 años.

El ataque ocurrió mientras la agente dormía en la vivienda de un familiar. Sujetos desconocidos ingresaron al domicilio con armas largas y la hirieron con múltiples impactos en el brazo izquierdo y la cadera, según reporta el medio Zeta.

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El ataque registrado en cámaras de vigilancia

Los hechos quedaron documentados en cámaras de seguridad. Las grabaciones muestran a los atacantes intentando abrir un vehículo estacionado en el exterior del inmueble.

Al no conseguirlo, intentaron sustraer otro automóvil. Después entraron al domicilio disparando sus armas de alto poder y huyeron en una camioneta tipo Toyota RAV4.

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Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de seguridad respondieron al reporte de auxilio y localizaron a Karina Corral con heridas de gravedad. Los paramédicos la trasladaron de inmediato para recibir atención médica.

Tres meses de cirugías y traslados sin recuperación

Las heridas en el brazo izquierdo y la cadera le exigieron a Karina Corral someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas a lo largo de más de tres meses. Su estado de salud también obligó a un cambio de residencia durante ese período.

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Las secuelas dejadas por los impactos de arma larga resultaron imposibles de revertir. Este lunes se confirmó su muerte, sin que las autoridades precisaran las causas médicas concretas que la desencadenaron.

El deceso convirtió el expediente de intento de robo en un homicidio. La FGR asumió la investigación desde el inicio del caso y es la instancia encargada de actualizar los cargos contra los detenidos.

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Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detenidos dos días después del ataque

Dos días después de la agresión, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) realizó un operativo en El Testerazo. El resultado fue la detención de dos hombres y una mujer señalados como vinculados al caso.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos fueron identificados como Esmeralda, de 27 años, originaria de Pachuca, Hidalgo; Venancio, de 31 años; y Francisco, de 41 años, ambos originarios de Tecate. Los tres quedaron a disposición de la FGR para determinar su situación jurídica.

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Durante la inspección, los agentes les aseguraron una pistola con cargador abastecido. También encontraron 14 cartuchos calibre 9 milímetros y otros 14 del calibre .223.

En el mismo operativo se localizó un frasco con una sustancia con características similares al fentanilo. Además, había dos bolsas con una sustancia granulada similar a la metanfetamina.

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Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante la violencia contra servidores públicos

El caso de Karina Corral expone la vulnerabilidad de los agentes federales incluso fuera de sus horas de servicio. Las autoridades y especialistas en seguridad pública señalan medidas que deben adoptarse para reducir ese riesgo:

Establecer protocolos de seguridad personal para agentes que se encuentren fuera de servicio en zonas de alta incidencia delictiva. Reforzar la vigilancia en colonias y delegaciones rurales con antecedentes de actividad criminal documentada. Instalar y mantener en funcionamiento sistemas de videovigilancia con acceso en tiempo real por parte de las corporaciones de seguridad. Garantizar atención médica especializada y continua para los agentes heridos en actos de servicio o relacionados con su función. Agilizar los procesos de investigación y vinculación a proceso de los detenidos para evitar la impunidad en ataques contra servidores públicos. Ampliar los operativos de inteligencia en zonas rurales donde el crimen organizado opera con menor presencia institucional.

La FGR continúa con las investigaciones del caso. Sin embargo, no se han dado a conocer avances adicionales sobre la situación jurídica de los tres detenidos ni sobre la identificación de otros posibles responsables del ataque.

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