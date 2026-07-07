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Chivas da la bienvenida a Army de BTS y ‘girlies’ como hinchas del club tras el Mundial 2026: “Se van a enamorar”

Tras la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, mujeres buscan a qué equipo irle de la Liga MX

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Grupo de mujeres jóvenes y adolescentes en gradas de un estadio, vestidas con camisetas de Chivas y sosteniendo bufandas del mismo equipo.
Un grupo de jóvenes seguidoras del equipo Chivas posa con bufandas y camisetas en las gradas del Estadio Akron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El furor por el Mundial 2026 provocó que miles de nuevas aficionadas se sumaran al ambiente futbolero en México. Tras la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra, muchas de estas seguidoras buscaron cómo seguir conectadas con el deporte y qué clubes apoyar en la Liga MX.

Ante esto, la cuenta oficial de Chivas se pronunció con un mensaje que marcó tendencia en redes sociales.

Chivas da la bienvenida a las nuevas aficionadas

La cuenta oficial de Chivas en X (antes Twitter) publicó:

“Bienvenidas las armys, directioners y todas las girlies que ahora son ChivaHermanas 🫶🏻✨. Prepárense que se van a enamorar de este escudo y estos colores”.

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El mensaje, dirigido a las fans de grupos como BTS (armys), One Direction (directioners) y a las nuevas aficionadas, buscó capitalizar la ola de interés surgida durante el Mundial.

chivas -México- 7 julio
(X)

La publicación sumó miles de interacciones y memes, posicionando a Chivas como uno de los clubes más abiertos a recibir a las nuevas generaciones de seguidoras.

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El estadio Akron se sumó al post y añadió: “¡Hola, hola! Acá las vemos. Aceptamos sugerencias de canciones para poner en el Estadio".

Mientras que las Chivas Femenial agregó: “Bienvenidas las nuevas ChivaHermanas!”.

Usuarias se emocionan con la bienvenida

En los comentarios, usuarias respondieron con referencias a sus ídolos del K-pop y bromas relacionadas con la cultura de fans.

“Mis bias hormiga y Jungkook”, escribió una seguidora, mientras otra pidió: “Saquen las photocards si o qué?”.

La conversación también incluyó preguntas sobre jugadores y guiños a la integración de las nuevas hinchas al club: “Nada más por eso me estoy subiendo a este barco”.

chivas -Méxic- 7 julio
(X)

El fenómeno de las “fifas” y el auge de las nuevas aficionadas tras el Mundial

Durante el Mundial 2026, miles de mujeres en México vivieron por primera vez la experiencia de seguir de cerca el futbol, asistir a celebraciones multitudinarias y compartir su entusiasmo en redes sociales.

Tras la eliminación del Tri, emergieron videos y trends en TikTok donde las nuevas “fifas”, como se autonombraron, debatieron sobre a qué equipo apoyar en la Liga MX y cómo mantener viva la pasión futbolera que nació durante el torneo.

Ilustración plana de cinco jugadores de Chivas frente a un fondo con los colores de México y Corea del Sur. Se ven símbolos de K-pop, BTS, fútbol y cultura coreana.
Una vibrante ilustración celebra la hermandad cultural entre México y Corea del Sur, fusionando el fútbol de Chivas y la efervescencia del K-pop con símbolos representativos de ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas digitales se llenaron de preguntas y consejos sobre el futbol nacional, mientras distintos clubes aprovecharon la tendencia para invitar a las nuevas aficionadas a sumarse a sus filas.

Chivas, con su mensaje, logró conectar con este nuevo público, abriendo espacio para que armys, directioners y fans de distintas comunidades encuentren un lugar en el futbol mexicano.

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