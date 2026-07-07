Procesan a presunto operador del CJNG por posesión de casi 93 mil litros de huachicol en Guanajuato

La FGR informó que Salvador "N" fue vinculado a proceso tras el aseguramiento de casi 93 mil litros de hidrocarburo en San Luis de la Paz, Guanajuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, tras un operativo realizado en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde fueron asegurados 92 mil 941 litros de combustible presuntamente almacenados de manera ilegal.

Además de los cargos relacionados con el llamado huachicol, la autoridad federal informó que el detenido podría estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque aclaró que las investigaciones continúan y no detalló el grado de participación que presuntamente tendría dentro de esa organización criminal.

PUBLICIDAD

La captura derivó de un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que una denuncia anónima alertara sobre actividades sospechosas en un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento de combustible.

Denuncia anónima llevó al operativo

De acuerdo con la información difundida por la FGR, las autoridades recibieron un reporte ciudadano en el que se describía un predio donde constantemente ingresaban pipas, se observaban grandes tanques de almacenamiento y se percibía un fuerte olor a combustible.

PUBLICIDAD

Con esos elementos, las autoridades federales reunieron datos de prueba para solicitar una orden de cateo, la cual fue ejecutada en un inmueble ubicado en San Luis de la Paz.

El imputado permanecerá en el CERESO Puentecillas bajo prisión preventiva mientras la FGR desarrolla la investigación complementaria. (X @FGRMexico)

Durante la intervención fue detenido Salvador “N”, mientras que en el sitio fueron localizados 92 mil 941 litros de hidrocarburo, cuya posesión presuntamente no pudo ser acreditada conforme a la legislación vigente.

PUBLICIDAD

Además del combustible, los agentes aseguraron diversos indicios que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

Aseguran bitácoras, dinero y equipo tecnológico

La Fiscalía detalló que dentro del inmueble también fue localizada una bitácora de novedades en la que presuntamente se registraban las entradas y salidas relacionadas con la operación del lugar.

PUBLICIDAD

Asimismo, fueron asegurados diversos equipos tecnológicos, entre ellos computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares, además de dinero en efectivo y documentación diversa que será analizada por los investigadores para determinar su posible relación con las actividades ilícitas.

Estos elementos, de acuerdo con la dependencia, serán incorporados a la investigación para establecer el funcionamiento del inmueble y la posible participación de otras personas.

PUBLICIDAD

Durante el cateo, las autoridades localizaron combustible, dinero en efectivo, computadoras, celulares y una bitácora con presuntos registros de entradas y salidas. (Gob. de México)

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de control determinó vincular a proceso a Salvador “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Guanajuato (CERESO Puentecillas) mientras avanza el proceso penal.

PUBLICIDAD

Además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá recabar nuevos elementos de prueba para fortalecer la acusación y determinar si existen más personas involucradas en el caso.

Aunque la Fiscalía señaló que Salvador “N” podría estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el momento no ha informado cuál habría sido su función dentro de esa organización ni si enfrenta investigaciones adicionales por delincuencia organizada u otros delitos federales.

PUBLICIDAD

El aseguramiento forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades que continúan representando una de las principales fuentes de ingresos para diversos grupos del crimen organizado en distintas regiones del país.