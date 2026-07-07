México

Procesan a presunto operador del CJNG por posesión de casi 93 mil litros de huachicol en Guanajuato

La Fiscalía General de la República informó que Salvador “N” fue vinculado a proceso por posesión ilícita de hidrocarburos, luego de ser detenido en un inmueble de San Luis de la Paz donde fueron asegurados casi 93 mil litros de combustible, dinero en efectivo y equipo tecnológico

Guardar
Google icon
Retrato de hombre con cabello oscuro y barba, ojos ocultos por una barra negra. Fondo blanco con marcas de agua de la Fiscalía General de la República.
La FGR informó que Salvador "N" fue vinculado a proceso tras el aseguramiento de casi 93 mil litros de hidrocarburo en San Luis de la Paz, Guanajuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, tras un operativo realizado en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde fueron asegurados 92 mil 941 litros de combustible presuntamente almacenados de manera ilegal.

Además de los cargos relacionados con el llamado huachicol, la autoridad federal informó que el detenido podría estar vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque aclaró que las investigaciones continúan y no detalló el grado de participación que presuntamente tendría dentro de esa organización criminal.

PUBLICIDAD

La captura derivó de un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que una denuncia anónima alertara sobre actividades sospechosas en un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento de combustible.

Denuncia anónima llevó al operativo

De acuerdo con la información difundida por la FGR, las autoridades recibieron un reporte ciudadano en el que se describía un predio donde constantemente ingresaban pipas, se observaban grandes tanques de almacenamiento y se percibía un fuerte olor a combustible.

PUBLICIDAD

Con esos elementos, las autoridades federales reunieron datos de prueba para solicitar una orden de cateo, la cual fue ejecutada en un inmueble ubicado en San Luis de la Paz.

El imputado permanecerá en el CERESO Puentecillas bajo prisión preventiva mientras la FGR desarrolla la investigación complementaria. (X @FGRMexico)
El imputado permanecerá en el CERESO Puentecillas bajo prisión preventiva mientras la FGR desarrolla la investigación complementaria. (X @FGRMexico)

Durante la intervención fue detenido Salvador “N”, mientras que en el sitio fueron localizados 92 mil 941 litros de hidrocarburo, cuya posesión presuntamente no pudo ser acreditada conforme a la legislación vigente.

Además del combustible, los agentes aseguraron diversos indicios que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

Aseguran bitácoras, dinero y equipo tecnológico

La Fiscalía detalló que dentro del inmueble también fue localizada una bitácora de novedades en la que presuntamente se registraban las entradas y salidas relacionadas con la operación del lugar.

Asimismo, fueron asegurados diversos equipos tecnológicos, entre ellos computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares, además de dinero en efectivo y documentación diversa que será analizada por los investigadores para determinar su posible relación con las actividades ilícitas.

Estos elementos, de acuerdo con la dependencia, serán incorporados a la investigación para establecer el funcionamiento del inmueble y la posible participación de otras personas.

FGR logo
Durante el cateo, las autoridades localizaron combustible, dinero en efectivo, computadoras, celulares y una bitácora con presuntos registros de entradas y salidas. (Gob. de México)

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de control determinó vincular a proceso a Salvador “N” por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Guanajuato (CERESO Puentecillas) mientras avanza el proceso penal.

Además, el juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá recabar nuevos elementos de prueba para fortalecer la acusación y determinar si existen más personas involucradas en el caso.

Aunque la Fiscalía señaló que Salvador “N” podría estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta el momento no ha informado cuál habría sido su función dentro de esa organización ni si enfrenta investigaciones adicionales por delincuencia organizada u otros delitos federales.

El aseguramiento forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades que continúan representando una de las principales fuentes de ingresos para diversos grupos del crimen organizado en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

CJNGGuanajuatoSalvador “N”huachicolSan Luis de la Pazcombustiblenarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 07 de julio: La mandataria confirma traslado de la planta de Toyota de Tijuana a EEUU

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 07 de julio: La mandataria confirma traslado de la planta de Toyota de Tijuana a EEUU

Temblor hoy en México: noticias sobre la actividad sísmica en CDMX y al interior de la República

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias sobre la actividad sísmica en CDMX y al interior de la República

Montadeudas: 15 pasos clave para evitar fraudes con apps de préstamos, según la PDI

En caso de ser víctima, es fundamental alertar a contactos, documentar pruebas y denunciar ante las autoridades

Montadeudas: 15 pasos clave para evitar fraudes con apps de préstamos, según la PDI

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio: manifestantes se concentran en Avenida de las Palmas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio: manifestantes se concentran en Avenida de las Palmas

No sobreviven bombas nucleares, no regeneran la cabeza y mueren en 30 minutos en el congelador: el mito de la cucaracha invencible se derrumba

Lejos de ser invencibles, las cucarachas tienen puntos débiles que la ciencia ha documentado con detalle

No sobreviven bombas nucleares, no regeneran la cabeza y mueren en 30 minutos en el congelador: el mito de la cucaracha invencible se derrumba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de defender a un “socio” de Morena tras captura de “El Mayo” Zambada

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de defender a un “socio” de Morena tras captura de “El Mayo” Zambada

Participación del FBI en detención de El Mayo Zambada sin permiso de México sería una violación: Gobierno pide a EEUU aclarar captura

Acribillaron a estudiante en Morelos en el bar donde trabajaba después del partido México vs Inglaterra

Fallece agente de la FGR tras brutal ataque armado en Tecate: así fue el asesinato de la agente Karina Corral

Así operaba una presunta red internacional de huachicol fiscal vinculada al CJNG, según un testigo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

La relación de Emilio Azcárraga con la Selección Mexicana a lo largo de los mundiales

La relación de Emilio Azcárraga con la Selección Mexicana a lo largo de los mundiales

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecen juntos y encienden la polémica: “¿Y si sí hay una reconciliación?”

¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia

Maquillista recibe pago de Ninel Conde después de denuncia viral: “Quedó resuelta la deuda”

Gabriel Soto revela detalles de su relación con Ana Carla Sinclair y ventila los gastos que cubría

DEPORTES

México avanza a la segunda ronda de las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial de Basquetbol

México avanza a la segunda ronda de las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial de Basquetbol

Mundial 2038: ¿Qué necesita México para ser sede por cuarta vez de la Copa del Mundo?

La relación de Emilio Azcárraga con la Selección Mexicana a lo largo de los mundiales

Chivas da la bienvenida a Army de BTS y ‘girlies’ como hinchas del club tras el Mundial 2026: “Se van a enamorar”

El baile de Thomas Tuchel en el vestuario tras vencer a México en el Mundial 2026