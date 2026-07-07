Gabriel Soto revela detalles de su relación con Ana Carla Sinclair y ventila los gastos que cubría

La disputa entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair escaló a terreno legal luego de que el actor anunciara demandas por difamación y uso indebido de imagen. La cantante replicó con acusaciones de violencia emocional y recordó los señalamientos que hizo Irina Baeva contra el mismo actor. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Gabriel Soto acusó a Ana Carla Sinclair de haberle solicitado cantidades crecientes de dinero durante su relación y anunció que presentará una demanda por difamación y uso indebido de imagen, luego de que la cantante lo señalara públicamente de supuesta violencia emocional y lo vinculara con las acusaciones que en su momento hizo su expareja Irina Baeva.

El actor reveló que durante varios meses cubrió gastos de Sinclair porque presuntamente el padre del hijo de ella no le entregaba el monto completo de la pensión. “Hubo varios meses que por razones que ustedes ya investigarán por qué, el papá no le daba el dinero completo de la pensión y yo le ayudaba. Yo le ayudaba y con mucho gusto le ayudaba”, dijo Soto para el programa Hoy.

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Agregó que con el tiempo la situación se desbordó: “Cada mes era más, más y más dinero. Ahora ayúdame para esto, ahora ayúdame para lo otro”, y reconoció que llegó un punto en que se le salió de las manos.

Gabriel Soto confirma la demanda y señala que La Sinclair habría difundido fotos sin su autorización

Gabriel Soto reveló que ayudó económicamente a Ana Carla Sinclair durante meses y que ella lo presionaba para hacer pública su relación aun cuando seguía casada. La cantante negó haber lucrado con la situación y lo acusó de negarla ante los medios como una forma de violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 1 de julio, Soto confirmó que ese mismo día tenía una reunión con su abogado para formalizar dos acciones legales: una por difamación y otra por uso indebido de imagen. “Ella está dando fotos mías que yo no autoricé dar y eso es un delito”, advirtió el actor.

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Además, señaló que Sinclair lo presionaba para hacer pública su relación aun cuando ella seguía casada legalmente, lo que la ponía en riesgo de perder la pensión de su hijo si el vínculo se revelaba.

El actor también contó que sus hijas reaccionaron ante lo ocurrido. “Me dijeron: ‘Te dijimos, papá, no era una buena persona, te lo dijimos’”, relató, y añadió que, independientemente de lo sucedido, “las cosas privadas no se hacen públicas de esa manera”.

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Ana Carla Sinclair responde: “No he cobrado ni un centavo”

Por su parte, Ana Carla Sinclair salió al paso de las declaraciones de Soto y negó haber lucrado con la situación. “Cualquier reportero que puede checarme y que puede hablar conmigo se puede dar cuenta que yo no he cobrado ni un centavo por nada de esto”, afirmó la cantante en el programa Todo para la Mujer de Radio Fórmula.

Sinclair también describió el impacto emocional que le causaron las declaraciones iniciales del actor, cuando él negó públicamente la relación. “La primera semana cuando dio las declaraciones me dolieron horrible, estuve llorando, estuve en casa”, contó, y aseguró que en ese momento se negó a hablar con la prensa.

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"Estoy muy decepcionada, no eres el Gabriel que yo conocía", le dijo la cantante al actor en una entrevista, donde también desmintió que haya lucrado con la relación o solicitado dinero de forma cotidiana. Foto Instagram

La cantante fue más allá y conectó su experiencia con lo que en su momento denunció Irina Baeva, expareja del actor, quien lo señaló por infidelidades y violencia psicológica. “Es violencia emocional. O sea, realmente ya entendí lo que dijo Irina en ese aspecto. Porque él decía: ‘Es que yo no fui violento, yo no le pegué’. Sí, claro, pero al negar a alguien y también mi reputación, ¿qué? O sea, también mi familia, ¿qué? También mi hijo, ¿qué, no?”, expresó Sinclair.

La cantante subrayó que negar a una pareja en público tiene consecuencias concretas sobre la reputación y el entorno familiar de quien es negada, y equiparó esa conducta con una forma de violencia que no implica agresión física.

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El mensaje final de Sinclair para Soto

Tras enterarse, La Sinclair respondió a la amenaza de demanda de Gabriel Soto en el programa Sale el Sol: “Estoy muy decepcionada, no eres el Gabriel que yo conocía”.

La cantante salió al aire en el programa para refutar las declaraciones de Gabriel Soto, negó las acusaciones y aseguró que sus reclamos son legítimos.

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La expareja del actor dijo que estuvo callada tras la primera entrevista en la que Soto la describió como “solo una amiga”, pero que decidió hablar cuando comenzó a ver fotos del actor con quien hoy es su novia oficial, una mujer conocida como Colibrí. “Estas habas se estaban cociendo desde entonces”, señaló Sinclaire al programa.

Gabriel Soto confirmó que mantiene una relación sentimental con Colibrí Jiménez y asegura que vive una etapa de estabilidad y felicidad.

La cantante afirmó que tiene evidencia de que Colibrí y Soto intercambiaron mensajes mientras ella y el actor seguían juntos. También aclaró que los gastos de gasolina que Soto mencionó en su entrevista correspondían a traslados de su hijo para visitarlo a él, no a pedidos cotidianos de dinero.

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Sobre la amenaza de demanda, Sinclaire fue directa: “No tengo tiempo ni recursos” para enfrentarla. Dijo que la relación duró un año y medio, que juntos tramitaron el divorcio de él y que incluso se hicieron un tatuaje como símbolo del compromiso. Cerró con un mensaje en inglés dirigido a Soto: “I’m really disappointed in you. You’re really low blow”.