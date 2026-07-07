México avanza a la segunda ronda de las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial de Basquetbol

La Selección Mexicana de Basquetbol cerró su participación en la primera ronda de las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial, donde obtuvo su boleto a la siguiente instancia tras finalizar en tercer lugar del Grupo A con nueve puntos.
Formato de las Eliminatorias FIBA Américas rumbo al Mundial
A continuación, te presentamos cómo funciona el formato para clasificar al Mundial de Basquetbol:
Primera Ronda
- Participaron 16 selecciones nacionales de América
- Estuvieron divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.
- Cada equipo disputó partidos de ida y vuelta contra los otros tres equipos de su grupo (seis partidos en total).
- Al terminar esta ronda, los tres mejores equipos de cada grupo obtuvieron su pase a la Segunda Ronda, sumando un total de 12 equipos clasificados.
Segunda Ronda
- Los 12 equipos clasificados se agruparán en dos grupos de seis equipos.
- Cada grupo se forma combinando dos grupos de la Primera Ronda.
- En esta fase, los equipos arrastran los resultados obtenidos en la Primera Ronda (es decir, los partidos y puntos contra los equipos que avanzaron del mismo grupo se mantienen).
- En la Segunda Ronda, cada equipo disputará partidos de ida y vuelta solo contra los tres equipos que provienen del otro grupo, sumando seis partidos adicionales, además de los que ya había disputado contra los de su mismo sector.
- Las fechas de estos partidos se programan en tres ventanas: agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027.
Clasificación al Mundial
- Al finalizar la Segunda Ronda, cada equipo habrá jugado un total de 12 partidos (seis en la Primera Ronda y seis en la Segunda).
- Se suman todos los puntos obtenidos en ambas rondas.
- Los tres mejores equipos de cada grupo, junto con el mejor cuarto lugar entre ambos grupos (el que tenga mejor récord general), consiguen el boleto al Mundial FIBA Qatar 2027.
- Así se completan las siete plazas disponibles para América.
Bajo este formato, México se enfrentará en doble partido a Brasil, Chile y ya sea Colombia o Venezuela para conseguir su boleto al Campeonato Mundial de Basquetbol.
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Equipos clasificados a la siguiente ronda
A continuación, te presentamos los equipos que clasificaron a la siguiente ronda:
Grupo A
- Estados Unidos: 11 puntos
- República Dominicana: 10 puntos
- México: 9 puntos
Grupo B
- Canadá: 12 puntos
- Bahamas: 8 puntos
- Puerto Rico: 8 puntos
Grupo C
- Brasil: 12 puntos
- Chile: 8 puntos
- Colombia (7 puntos) o Venezuela (6 puntos): Este miércoles se disputará un juego decisivo entre ambos para determinar quién avanza a la siguiente ronda.
Grupo D
- Uruguay: 11 puntos
- Argentina: 11 puntos
- Panamá: 8 puntos
Con estos resultados, los grupos para la segunda ronda quedarán de la siguiente manera:
Grupo A
- Brasil: 12 puntos
- Estados Unidos: 11 puntos
- República Dominicana: 10 puntos
- México; 9 puntos
- Chile: 8 puntos
- Colombia o Venezuela
Grupo B
- Canadá: 12 puntos
- Uruguay: 11 puntos
- Argentina: 11 puntos
- Panamá: 8 puntos
- Puerto Rico: 8 puntos
- Bahamas: 8 puntos
La última fase de las eliminatorias comenzará el jueves 27 de agosto y se extenderá hasta el 1 de marzo de 2027.
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