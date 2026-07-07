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México avanza a la segunda ronda de las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial de Basquetbol

El representativo tricolor finalizó en tercer lugar de su grupo y continúa con el sueño de clasificar a Qatar 2027

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Jaime Lozano une fuerzas con la Selección Mexicana de Basquetbol en su camino a la FIBA 2023
El representativo tricolor finalizó en tercer lugar de su grupo y continúa con el sueño de clasificar a Qatar 2027. (México Básquetbol)

La Selección Mexicana de Basquetbol cerró su participación en la primera ronda de las eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial, donde obtuvo su boleto a la siguiente instancia tras finalizar en tercer lugar del Grupo A con nueve puntos.

Formato de las Eliminatorias FIBA Américas rumbo al Mundial

Selección Mexicana de Basquetbol
Este es el formato de los Clasificatorios de FIBA rumbo al Mundial en América. [@MexBasquet]

A continuación, te presentamos cómo funciona el formato para clasificar al Mundial de Basquetbol:

Primera Ronda

  • Participaron 16 selecciones nacionales de América
  • Estuvieron divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.
  • Cada equipo disputó partidos de ida y vuelta contra los otros tres equipos de su grupo (seis partidos en total).
  • Al terminar esta ronda, los tres mejores equipos de cada grupo obtuvieron su pase a la Segunda Ronda, sumando un total de 12 equipos clasificados.

Segunda Ronda

  • Los 12 equipos clasificados se agruparán en dos grupos de seis equipos.
  • Cada grupo se forma combinando dos grupos de la Primera Ronda.
  • En esta fase, los equipos arrastran los resultados obtenidos en la Primera Ronda (es decir, los partidos y puntos contra los equipos que avanzaron del mismo grupo se mantienen).
  • En la Segunda Ronda, cada equipo disputará partidos de ida y vuelta solo contra los tres equipos que provienen del otro grupo, sumando seis partidos adicionales, además de los que ya había disputado contra los de su mismo sector.
  • Las fechas de estos partidos se programan en tres ventanas: agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027.

Clasificación al Mundial

  • Al finalizar la Segunda Ronda, cada equipo habrá jugado un total de 12 partidos (seis en la Primera Ronda y seis en la Segunda).
  • Se suman todos los puntos obtenidos en ambas rondas.
  • Los tres mejores equipos de cada grupo, junto con el mejor cuarto lugar entre ambos grupos (el que tenga mejor récord general), consiguen el boleto al Mundial FIBA Qatar 2027.
  • Así se completan las siete plazas disponibles para América.

Bajo este formato, México se enfrentará en doble partido a Brasil, Chile y ya sea Colombia o Venezuela para conseguir su boleto al Campeonato Mundial de Basquetbol.

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Equipos clasificados a la siguiente ronda

México se impone ante Portugal en su preparación para el Mundial de Basquetbol
Brasil y Chile son los rivales de México. (@mexbasquet)

A continuación, te presentamos los equipos que clasificaron a la siguiente ronda:

Grupo A

  • Estados Unidos: 11 puntos
  • República Dominicana: 10 puntos
  • México: 9 puntos

Grupo B

  • Canadá: 12 puntos
  • Bahamas: 8 puntos
  • Puerto Rico: 8 puntos

Grupo C

  • Brasil: 12 puntos
  • Chile: 8 puntos
  • Colombia (7 puntos) o Venezuela (6 puntos): Este miércoles se disputará un juego decisivo entre ambos para determinar quién avanza a la siguiente ronda.

Grupo D

  • Uruguay: 11 puntos
  • Argentina: 11 puntos
  • Panamá: 8 puntos

Con estos resultados, los grupos para la segunda ronda quedarán de la siguiente manera:

Grupo A

  • Brasil: 12 puntos
  • Estados Unidos: 11 puntos
  • República Dominicana: 10 puntos
  • México; 9 puntos
  • Chile: 8 puntos
  • Colombia o Venezuela

Grupo B

  • Canadá: 12 puntos
  • Uruguay: 11 puntos
  • Argentina: 11 puntos
  • Panamá: 8 puntos
  • Puerto Rico: 8 puntos
  • Bahamas: 8 puntos

La última fase de las eliminatorias comenzará el jueves 27 de agosto y se extenderá hasta el 1 de marzo de 2027.

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