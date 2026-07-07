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Maquillista recibe pago de Ninel Conde después de denuncia viral: “Quedó resuelta la deuda”

Sergio Vilchis realizó otro video en donde explicó el desenlace de la situación

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(Tiktok/IG)

El conflicto entre el maquillista Sergio Vilchis y la cantante Ninel Conde generó una ola de reacciones en redes sociales luego de que Vilchis denunció públicamente una deuda por su trabajo en El Tenorio Cómico.

A los pocos días de su exposición, Vilchis confirmó que el pago finalmente se realizó, aunque sin detallar la cantidad recibida.

Sergio Vilchis agradece el apoyo y cierra el caso

En TikTok, Sergio Vilchis compartió una actualización sobre el desenlace de la disputa:

“Después de haber hecho pública mi experiencia, ya quedó resuelta la deuda que tenían pendiente conmigo, por lo que básicamente el asunto económico quedó resuelto”.

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Vilchis subrayó que nunca buscó generar odio ni dañar la reputación de nadie:

“Mi intención jamás va a ser generar odio o intentar dañar la reputación de nadie, sino defender mi trabajo, porque creo que es superimportante que la gente de la industria le dé el valor a su trabajo”.

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El maquillista enfatizó que expuso la situación solo después de agotar otras vías de comunicación y que cumplir con los acuerdos no debe depender ni de la persona ni de la posición. Cerró el tema agradeciendo el apoyo recibido:

“Con esto doy por cerrado el tema y agradezco a quienes entendieron que nunca fue exponer por exponer, sino darle el valor a nuestro trabajo, porque si tú no se lo das, nadie más se lo va a dar”.

Reacciones en redes tras el pago

Las respuestas en TikTok reflejaron el apoyo de los usuarios a Vilchis. Varios celebraron que el maquillista haya recibido su dinero y criticaron la tardanza de Ninel Conde y su equipo.

“La gente honrada paga a tiempo. Hiciste lo correcto”, señaló un usuario.

Algunos comentarios ironizaron sobre el desenlace, asegurando que la situación pudo evitarse si el pago se hubiera realizado en tiempo y forma. Otro usuario escribió:

“Wey, pero qué necesidad de llegar hasta este punto, se hubieran ahorrado la quemazón en redes. Quien queda mal son ellos”.

La denuncia de Sergio Vilchis

La controversia inició cuando Sergio Vilchis publicó un video denunciando que, tras seis meses de haber trabajado para Ninel Conde, no recibió el pago acordado.

El maquillista relató que intentó contactar a la cantante y a su asistente sin éxito. Vilchis explicó: “Yo cumplí con mi parte del trabajo y no se me ha remunerado”.

El caso cobró visibilidad en redes sociales y generó presión para que la deuda fuera saldada. Tras la respuesta favorable, Vilchis cerró el caso sin revelar detalles sobre la cantidad ni el proceso de pago.

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