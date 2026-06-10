Guardar el trapeador húmedo es peor que no trapear: la ciencia lo confirma

Trapear es una de las tareas de limpieza más comunes en cualquier hogar mexicano, pero hacerlo mal puede ser peor que no hacerlo.
El trapeador es uno de los utensilios que más se descuida después de usarlo, y ese descuido tiene consecuencias directas sobre la higiene de los pisos.
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Los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud recalcan que la acumulación de humedad y residuos en superficies y utensilios domésticos favorece la presencia de microorganismos dañinos para la salud.
El trapeador húmedo guardado podría ser uno de los focos de infección más comunes y menos atendidos en el hogar.
Un trapeador húmedo guardado acumula más bacterias de las que elimina
Un estudio disponible en la base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI) de Estados Unidos documentó que la humedad desarrolla cargas bacterianas muy elevadas que no pueden descontaminarse de forma eficaz solo con desinfectantes químicos.
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La única solución efectiva fue el lavado con agua caliente más secado completo.
Un trapeador no debería usarse más de un día sin lavarse, de acuerdo con los expertos.
La humedad constante, combinada con los restos orgánicos que quedan tras trapear, crea un entorno propicio para que los microorganismos se reproduzcan.
Si el utensilio no se lava ni se seca bien tras cada uso, esos microorganismos permanecen en las fibras y regresan al piso en la siguiente limpieza.
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Usar el mismo trapeador sin desinfectar entre cuartos esparce bacterias por toda la casa
La contaminación cruzada ocurre al trasladar suciedad o microorganismos patógenos de un área a otra.
Este tipo de contaminación puede desarrollarse cuando se usa el mismo trapeador sin desinfectar entre cuartos, de acuerdo con el Manual de Saneamiento Básico de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.
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Un ejemplo concreto que documenta el Manual: trapear primero el baño y luego la sala sin cambiar el agua ni desinfectar el trapeador transfiere bacterias y residuos.
La Agencia de Protección Sanitaria recomienda cambiar el agua del balde entre áreas especialmente antes y después del baño.
Además, indica que se debe lavar el trapeador con agua y desinfectante antes de usarlo en un nuevo cuarto.
Un trapeador guardado húmedo desde la limpieza anterior agrava ese riesgo desde el primer pase.
La humedad también convierte el trapeador en fuente de malos olores
La humedad sostenida, sumada a la suciedad acumulada, favorece la aparición de olores desagradables que no se limitan al utensilio: impregnan el ambiente del hogar.
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El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en su guía técnica de limpieza, advierte que las superficies húmedas con suciedad visible favorecen la proliferación de microorganismos potencialmente patógenos.
A su vez, los microorganismos patógenos generan posibles focos de infección, según los especialistas.
Un análisis publicado en la revista científica internacional Environmental Pollution detectó hongos con resistencia reducida a antifúngicos en trapeadores utilizados en instalaciones compartidas.
Los investigadores señalaron que los trapeadores mal mantenidos funcionan como vehículos de contaminación cruzada fúngica.
Lo que los expertos recomiendan hacer al trapear
La Secretaría de Salud recomienda usar primero agua jabonosa, enjuagar con agua limpia y desinfectar con solución clorada, asegurándose de no dejar humedad en las superficies.
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Los mismos principios pueden aplican al trapeador: enjuagarlo con agua caliente al terminar, dejarlo periódicamente en remojo con cloro diluido, escurrirlo bien y colgarlo en un lugar ventilado para que seque por completo.
La guía técnica del INER establece que la limpieza debe realizarse siempre de lo más limpio a lo más sucio, y que no debe quedar humedad en las superficies al terminar.
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Usar un trapeador que no se secó bien invierte ese principio: en lugar de reducir la carga microbiana, la distribuye.
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